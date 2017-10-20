Выдвижение Собчак. Часть 2. Прививка от дискуссии

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. В Кремле опровергают причастность к выдвижению Собчак.

Обращение Собчак к избирателям, объясняющее, почему она решилась на такой шаг, было опубликовано газетой «Ведомости». Собчак пояснила, что считает свое выдвижение полезным для общества, так как, участвуя в выборах, население может показать свое несогласие с происходящим; таким образом свою кандидатуру она предлагает расценивать как давно отмененную в бюллетенях графу «Против всех». Она уверяет, что намерена всерьез говорить о проблемах и добиваться допуска Навального к выборам.

В интервью телеканалу «Дождь» Собчак заявила также о готовности снять свою кандидатуру в пользу Навального в случае его регистрации. Между тем в ЦИК России призывы Собчак допустить Навального к выборам уже назвали провокацией.

Как заявил изданию «Газета.Ru» высокопоставленный источник в администрации президента, Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Собчак. По словам источника, «это не наш проект».

Эксперты по-разному решение Собчак и его возможные последствия различных точек зрения, но сходятся в том, что самостоятельного значения как политик Собчак не имеет.

По мнению политолога Григория Голосова, появление Собчак, как некогда появление Партии роста, означает лишь, что стратегия Кремля относительно выборов изменилась, и теперь ставка делается на текучесть, быструю сменяемость кандидатов, которые просто самим своим наличием позволяют говорить о якобы имеющей место конкурентности выборов, а в действительности же не занимают никакого реального положения на политической арене.

Ксения Собчак в кокошнике / facebook.com/krasovkin

«Основная проблема Собчак как раз и состоит в том, что у нее нет ни соратников, ни противников. Это не политик – просто известный медийный персонаж. И это именно то, что сейчас подходит президентской администрации. Когда была история с Прохоровым (которая, как многие отмечают, чем-то похожа на историю с Собчак), то стратегия в действительности была несколько иной. Она состояла в том, чтобы закрепить Прохорова на российской политической арене, пусть и в маргинальной роли, но все-таки как более или менее постоянного представителя определенного сегмента российского общества – примерно так же, как какие-то сегменты российского общества представляют Зюганов и Жириновский. У них обоих – узкие целевые аудитории, но они есть.

С тех пор стратегия Кремля, в общем, изменилась. Если раньше ставка делалась на то, чтобы создать структурированное поле, в котором разные сегменты критически настроенных граждан были бы «закреплены» за теми или иными «нишевыми» политиками, то теперь такой цели нет. В Кремле больше не стремятся к тому, чтобы укрепить структуру квазиконкуренции – стремятся просто-напросто к тому, чтобы разовым образом использовать кандидатов для создания видимости конкурентности на выборах, а потом отправить их в политическое небытие, откуда они и извлекаются.

Это новая тенденция в развитии российского авторитаризма. Та система, которую пытался создать Сурков, в общем, напоминала другие электоральные авторитарные режимы – именно тем, что предполагался некий уровень стабильности. Сейчас этого нет – ставка делается как раз на текучесть. Была какая-то Партия роста – кто ее теперь вспомнит? Думские выборы прошли – и все закончилось. Будет ли она востребована к следующим думским выборам? Скорее всего, нет, что-нибудь новое придумают.

Точно так же и с Собчак. Может быть, в ходе своей кампании она и будет говорить о том, что у нее есть политические планы. Но в отличие от того, что происходило в 2012 году с Прохоровым, никаких планов у нее быть не может. Она на выборах не для этого. Это просто электоральный резервуар – чтобы слить туда какие-то голоса, сказать, что вот, у нас были настоящие выборы с шестью или там семью кандидатами, и забыть», – сказал Григорий Голосов.

Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, оценил выдвижение Собчак как удачный ход властей. По его представлениям, особенности образа Собчак приведут к тому, что благодаря ее участию серьезное обсуждение важных для страны проблем не состоится.

«Я думаю, что выдвижение Собчак – это очень красивый ход со стороны Кремля. С одной стороны, это снимает целый ряд проблем – и какого-то конфликта поколений на выборах, и недопущения к выборам Навального, и возможных проблем в связи с этим. А с другой стороны, этот ход, как прививка, позволяет в облегченной форме, без всякого риска для режима, прокатать и отчасти превратить в стеб вещи серьезные, связанные с жесткой критикой и с артикулированием недостатков.

Собчак – это гламурный и известный персонаж, она может позволить себе очень многое. И в ее устах те обвинения, которые могли бы звучать как жесткая критика в устах чьих-либо других (того же Навального), будут звучать облегченно, немного как бы шаржировано. А в целом ее участие придаст и драйва кампании, и может решить часть проблем с явкой, если они есть, и снимет ту критику, которая очевидным образом возникла бы, если бы мы имели опять престарелых лидеров и только. Это вариант Прохорова, но менее серьезный, нежели Прохоров был в 2012 году.

А так у нас есть интрига, есть шоу и есть яркий ньюсмейкер, который все время будет привлекать к себе внимание и превратит в некий карнавал вещи, которые, вообще говоря, могли бы прозвучать на выборах очень серьезно и которые действительно заботят граждан. Есть прививка от серьезного обсуждения тех проблем, которые стоят перед страной и обществом и обсуждение которых может перерасти в жесткую критику и неприятие действий власти. Все то же самое в устах Собчак становится гораздо более легковесным и позволяет людям, у которых есть какой-то критический настрой, «переболеть» этой болезнью», – высказывает мнение Николай Петров.

По словам политического обозревателя Андрея Щербакова, в связи с заявлением Собчак можно говорить о том, что «конструкторы выборов» демонстрируют новый, принципиально отличающийся от прежних подход к выборам.

«Это решение, как и многие решения, которые у нас принимаются в политике, одновременно и недооценено, и переоценено. Переоценено оно по понятным причинам – потому что Ксения Анатольевна, при всех ее достоинствах, как мне кажется, не готова консолидировать достаточное количество избирателей, которые бы при прочих условиях на выборы не пришли. Да, объявление себя графой «Против всех» – ход напрашивающийся, ход понятный и, в общем, ход правильный. Недооцененность же этой истории в том, что мы имеем дело с подходом, который существенно отличается от походов, которые мы видели прежде.

Если мы посмотрим на линейку кандидатов предыдущих лет, то, возможно, за исключением Прохорова, мы не увидим столь яркого примера технологического похода к избирательному процессу. При этом понятно, что фигура Михаила Дмитриевича Прохорова возникла тогда и в тех условиях, когда политическая ситуация была принципиально инакова и слова «политическая борьба» были не просто словами. Фактически же при этом сравнении мне приходит в голову (может быть, и не только мне, а даже большинству моих коллег) фамилия Малышкина – может быть, помните такого кандидата (Олег Малышкин был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва фракции ЛДП и кандидатом в президенты России на выборах 2004 от ЛДПР – прим.ред.)

Д.Малышкин кандидат в президенты

Здесь же мы имеем дело с принципиально иной историей – мы имеем дело с ситуацией, когда технологически подсчитаны страты, технологически оценены, кто может эти страты заполнить, как из фигур наиболее предпочтительна, и ее начинают раскручивать. Мне сложно оценивать содержание Ксении Анатольевны, у нее есть свои достоинства и свои недостатки. Достоинство, например, – то, что она умеет работать. В отличие от многих представителей схожего с ней идеологического направления. Как умеет, про что – это уже другой вопрос, но трудиться она умеет, и это немало. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы конструкторы выборов пошли немножко дальше.

Зачем же останавливаться на Ксении Анатольевне Собчак? Я бы вот всерьез подумал о госпоже Бузовой. Госпожа Бузова как потенциальный кандидат в президенты России существенно интереснее и намного более электорально привлекательна. К тому же она уже опробована к таких технологиях, признаком чего служит абсолютно замечательный проект «Жизнь налаживается», о котором мы не имели возможности сказать, но, может быть, когда-нибудь еще скажем», – считает Андрей Щербаков.

Комментарии на этот счет «Полит.ру» также дали политаналитик Аббас Галлямов, политолог Михаил Комин, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.