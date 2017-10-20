В Испании продолжается противостояние между центральным правительством и правительством Каталонии. Часть комментаторов в связи с этим рассуждает о конституционном кризисе в Испании. Другие в контексте этих событий обсуждают сепаратизм в ЕС, в первую очередь, грядущие региональные референдумы в Италии.

Правительство Испании, пишет The Economist, призывало правительство Каталонии отказаться от сепаратистских амбиций или прояснить, что означает отложенное решение о провозглашении независимости, а правительство Каталонии отказывалось. Затем последовала угроза лишить Каталонию автономии.

Таким образом, Испания опасно приблизилась к конституционному кризису — самому тяжелому начиная с 1930-х гг. Этому предшествовали годы, в течение которых в Каталонии, одном из самых богатых регионов страны, нарастало недовольство. Хотя у Каталонии была некоторая автономия, ее жители хотели больше самоуправления, а также признания себя в качестве нации. Сепаратистские настроения усилились, когда Испания переживала экономический кризис в 2008-2012 гг. Начиная с 2015 г. руководство Каталонии начало настаивать на отделении. Такая возможность не признается испанской конституцией, принятой в 1978 г.

Патруль на дороге в Каталонии / YouTube.com

Теперь правительство Испании собирается обратиться к парламенту с просьбой одобрить приведение в исполнение статьи 155 конституции, которая ранее никогда не задействовалась. Эта статья позволяет правительству принимать «все необходимые меры», чтобы принудить регион подчиняться конституции. Скорее всего, принятие этих мер в случае одобрения начнется с того, что финансы в Каталонии окажутся под более жестким контролем центрального правительства. Также Испания может назначить в Каталонии новое полицейское руководство.

Между тем, президент Каталонии Карлес Пучдемон сейчас оказался под давлением с разных сторон. С одной стороны, на него давят сепаратисты, чтобы он провозгласил независимость. С другой стороны, эта история бьет по каталонской экономике. За последние две недели почти 700 компаний вывели свои юридические адреса из Каталонии. Приток туристов в Барселону сократился. В связи с этим умеренные силы призывают Пучдемона провести региональные выборы.

Financial Times пишет, что каталонский сепаратизм может стать вдохновляющим примером для сепаратистских регионов в других странах ЕС. В частности, за развитием событий пристально следят два богатых итальянских региона Ломбардия и Венеция. Оба собираются в ближайшее воскресенье (22 октября) провести референдумы о том, нужно ли им больше автономии. В обоих регионах сильны антииммиграционные настроения, особенно усилившиеся по итогам европейского миграционного кризиса. Показательно, что руководство этих регионов представлено партией «Лига Севера», которая считает современную Италию искусственным образованием, то есть продуктом фантазий «строителей государства». Поэтому она первоначально выступала за независимость регионов, которым навязали принадлежность к Италии.

Венеция. Инсталляция "Беженец"

Парадокс, отмечает автор, состоит в том, что сейчас у «Лиги Севера» появилось больше власти в Риме, то есть в центре системы, которую она, по замыслу, хочет разрушить. Видимо, эта двойственность отразилась на том, как позиционируются предстоящие референдумы. В отличие от каталонского, они не имеют юридической силы. Кроме того, вопрос там сформулирован с большой осторожностью: избирателей спрашивают, хотят ли они увеличения автономии без ущерба для национального единства. Это, по мнению автора, говорит о том, что «Лига Севера» теперь уже стремится не столько к полному разрушению государства, сколько к его федерализации. Тем не менее, сходство с каталонской ситуацией присутствует. Оно выражается, во-первых, в самой организации таких референдумов, а во-вторых, в том, что сепаратистские настроения усилились по итогам финансового кризиса.