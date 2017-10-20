Значительных изменений в ЕГЭ пока не планируется, но, возможно, срок выбора предметов для сдачи ЕГЭ старшеклассниками будет продлен. Это допустил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. На встрече с родителями школьников из разных регионов он рассказал, какие изменения планируются в сфере экзаменов.

В частности, перед ГИА (Государственной итоговой аттестацией, экзаменом для школьников 9 класса) планируется ввести собеседование для проверки владения русским языком. То есть у экзамена по русскому уже в 2018-2019 учебных годах фактически появится устная часть (с 2018 года – в пробном режиме, а с 2019 года – уже в штатном).

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заверила, что экзамен будет посильным для всех, включая детей тех национальностей, для которых русский язык не является родным. «Критерии оценивания уровня владения нормами русского языка – насколько грамотна речь, понимает ли ребенок, о чем его спрашивают, его умение донести до собеседника свою мысль», – приводит ее пояснение газета «Коммерсантъ».

Что касается сроков выбора предметов для сдачи в ходе ЕГЭ, то сейчас выпускникам нужно сделать его до 1 февраля. После изменить или дополнить перечень экзаменов можно только при наличии уважительных причин, которые не дали этого сделать вовремя (пример, из-за болезни или иные подобных обстоятельств и при наличии документального подтверждения), напоминает информационное агентство ТАСС. В этом случае выпускник должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до ЕГЭ.

До сих пор дата определялась необходимостью напечатать много экзаменационных материалов до начала ЕГЭ, однако теперь этот вопрос решается иначе: большинство пунктов проведения аттестации переходят на печать и сканирования прямо в аудитории, пояснил Сергей Кравцов. Он добавил, что дал поручение Федеральному центру тестирования проработать вопрос, и, возможно, позже будет названа новая дата.

В целом же, по словам Кравцова, в процедуре ЕГЭ и итогового сочинения в 11-х классах в нынешнем году значительных изменений ждать не следует, поскольку в этом вопросе важна стабильность.

Между тем 66% россиян негативно относятся к ЕГЭ, свидетельствует опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» в 53 регионах России. Это наибольший показатель числа противников экзамена за все время его существования. В то же время по данным опроса ВЦИОМа, проведенного в начале 2016 года, большинство учителей, выпускников школ и преподавателей вузов высказались в поддержку ЕГЭ и признали его объективность.

Городская акция «ЕГЭ: из года в год!» в Московском институте открытого образования Андрей Любимов / АГН "Москва"

В то же время президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», высказался за то, чтобы сохранить ЕГЭ как элемент образовательной системы, хотя и признал, что тот ограничивает творчество.



«Все-таки, образование не должно быть конвейером. Это не просто конвейер знаний, не просто начетничество. Всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества, конечно ЕГЭ ограничивает это творчество. Это понятно. Но нужно придавать этот элемент, совмещая с глубокой специализацией», – приводит информационное агентство ТАСС слова главы государства.

Поговорить о запланированных изменениях в ЕГЭ и ГИА с «Полит.ру» согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

«Проблема русского языка уже фактически становится проблемой общегосударственной. Это связующий язык всего населения страны, и поэтому знание русского языка считается чуть ли не предметом нацбезопасности. С одной стороны, в течение длительного времени в наших национальных республиках русскому языку уделялось значительно меньше внимания, чем национальным языкам, что привело к тому, что там многие дети действительно плохо владеют русским языком. И сейчас делается попытка усилить внимание к русскому языку – для того, чтобы потом, когда дети пойдут в вузы, они могли нормально учиться.

Городская акция «ЕГЭ: из года в год!» в Московском институте открытого образования Андрей Любимов / АГН "Москва"

С другой стороны, уровень владения русским языком нашими школьниками в целом сейчас довольно низкий. Это стало результатом далеко не только и не столько акцента на владение национальными языками в национальных республиках (это лишь часть проблемы), сколько результатом того, что дети практически перестают читать, а для получения информации пользуются гаджетами, где им показывают картинки или что-то рассказывают. Это происходит не только в России: то же самое наблюдается во Франции, где уже сложилось очень серьезное положение с французским языком (дети не видят печатного слова и поэтому плохо пишут); такая же картина в Испании, в Италии.

Собственно говоря, попытки улучшить владение русским языком в нашей стране делаются все время. Сначала перед ЕГЭ ввели сочинение, чтобы стало видно, как человек может излагать свои мысли на русском языке. Сейчас же хотят ввести проверку таких умений раньше, в 9 классе, чтобы оценить знание русского языка на этом уровне и привлечь к нему внимание как родителей и учителей, так и самих детей. Больше за этим, на мой взгляд, ничего не стоит.

Словом, это повсеместная, а не только российская проблема – переход к какому-то другому способу изучения письменного слова. Говорить все еще более или менее говорят, а вот писать люди стали значительно хуже. Поэтому и происходит то, о чем мы говорим: государство пытается усилить внимание к изучению языка для того, чтобы сохранился некий общий культурный код.

Что касается ЕГЭ, то здесь особо никаких новаций уже не ожидается. Как известно, хотят ввести еще иностранные языки и историю как обязательные предметы. К этому надо просто всех подготовить – и после уже вводить.

Урок китайского в московской школе Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Это непростая вещь: у нас плохо пока изучается иностранный язык. Другое дело, что он и во всех странах плохо изучается. Просто в Евросоюзе люди очень интенсивно общаются, перемешиваются – поэтому в Германии, например, молодые люди знают английский язык. Но знают они его не столько из-за хорошего обучения, сколько из-за условий жизни. У нас не так. И как изучать иностранный язык, когда учитель этого языка просто не едет работать в какое-нибудь далекое село? Поэтому как обязательный экзамен ввести иностранный язык будет достаточно непросто.

Ну, и последнее, о чем тут надо сказать, – это о введении истории в список обязательных экзаменов. Человек, живущий в стране, должен знать ее историю. Вопрос состоит только в том, как ее будут преподавать и передавать подрастающему поколению. Да, тут будет много вопросов. Как мы понимаем историю, какой мы ее знаем – все это потребует серьезнейшего обсуждения. Потому что история – это тоже общее культурное основание для всех жителей страны.

В 1990-м году я впервые попала в Соединенные Штаты и побывала в обучающем парке Disney World, где попала на спектакль под названием «Американская история». Это было что-то совершенно невообразимое: проблемы не упоминались, рассматривался только путь в светлое будущее. Так что преподавание истории – очень сложный вопрос: любая нация не очень-то хочет думать о своих поражениях, она предпочитает думать о своих победах», – сказала Татьяна Клячко.