Болгарский эксперт: Возможным источником загрязнения рутением-106 мог бы стать институт, производящий изотопы для медицины

Данные МАГАТЭ не подтверждают версию о российском происхождении рутения-106, следы которого были обнаружены в пробах воздуха над странами Европы (в наибольшей концентрации – над Румынией) с 29 сентября, сообщает аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика», который приводит выдержки из доклада.

Надя Георгиева, бывший работник АЭС «Козлодуй» (Болгария), ядерный физик и эксперт по топливу:

Наблюдаемый в воздухе над территорией Европы изотоп Ru-106 может быть получен только искусственным путем и естественное происхождение загрязнения исключено. Уровни загрязнения небольшие, их значения ниже установленных норм радиационной защиты. Другие радиоактивные вещества, как, например, йод-131, отсутствуют.

Максимальные значения получены на территории Румынии и точнее в столице Бухаресте и городах Крайова, Бекет и на АЭС «Чернавода». Отсутствие достаточного количества систематизированных данных от измерений значительно затрудняет поиски источника. Согласно данным, указанным в отчете МАГАТЭ, загрязнение, по всей вероятности, возникло на территории Румынии. При этом загрязнение над городами Крайова и Бекет увеличилось почти в два раза в период 29.09.2017 – 30.09.2017 г.

Если на АЭС «Чернавода» измеренные значения активности с 29 по 30 сентября закономерно убывали по мере прохождения гипотетического облака из России в направлении Западной Европы, то в отношении столицы Бухареста и городов Крайова и Бекет, которые находятся после АЭС «Чернавода» по пути предполагаемого облака, тенденция совершенно обратная. С 29 по 30 сентября значения активности повысились и достигли своего пика именно там (см. направления зарегистрированного в то время ветра (согласно Центру регистрации и архивирования изменений погоды в Плимуте).



Измеренные значения в Италии лишь 3 октября превысили значения, представленные для территории Украины на период 29-30.09.2017 г., а должно было быть наоборот, согласно направлению распространения возможного облака, если оно идет со стороны России.

Отсутствие других изотопов, кроме рутения, позволяет сделать категорический вывод, что загрязнение воздуха над Европой не является следствием аварии на атомной электростанции, военных действий, связанных с делением ядерного материала, или инцидента при переработке ядерного топлива.

Возможным источником загрязнения мог бы стать институт, располагающий циклотроном, который производит изотопы, применяемые в области медицины. Другим возможным источником можно назвать старый коммуникационный спутник, вышедший из употребления и сгоревший в атмосфере над Европой, так как в топливных элементах этих аппаратов используется рутений. Не менее вероятная причина − это уничтожение в топливных печах старых эталонных источников для проверки приборов радиационного контроля, каких случаев в мировой истории было уже немало.

Наличие рутения-106, источник которого − ПО «Маяк», как видно, исключено, ввиду показаний приборов радиационного контроля на территории Российской Федерации и вышеизложенных данных.