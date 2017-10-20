В пятницу, 20 октября, вступает в силу новый административный регламент ГИБДД. Этот документ, помимо прочего, устанавливает правила поведения инспекторов на дороге — так что он, безусловно, важен и для автолюбителей.

Одно из самых обсуждаемых нововведений — отмена правила, которое запрещало инспекторам останавливать автомобилистов вне стационарных постов. До настоящего времени инспекторы могли останавливать транспорт вне постов только в случае нарушения правил или для оказания помощи.

Сотрудники дорожной инспекции АГН "Москва"

Впрочем, засады на дорогах, по крайней мере формально, все равно будут запрещены. В статья 63 нового регламента говорится, что размещение патрульного автомобиля «должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения». «Действия сотрудников, влекущие умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля, не допускаются», — написано в документе.

Там же, правда, сказано, что «в целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

В регламенте очень четко прописано, как инспектор должен себя вести с автомобилистами. «При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения», — говорится в регламенте.

Особо отмечено, что водитель должен по требованию инспектора дать ему свои документы — причем использовать всякие приспособления, чтобы сотрудник ГИБД мог их взять в руки, но не смог забрать, строго запрещено.

«С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах. Если документ передается вместе с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, необходимо вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов. Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств», устанавливается в регламенте.

Новый регламент отменяет запрет на использование камер автоматической фиксации нарушений в зонах ремонтных работ. И еще одно важное обновление: в новом регламенте нет нормы, которая обязывала сотрудников ГИБДД выдавать справки об авариях, их зачастую требовали страховые компании. В МВД уверены, что справки больше не нужно оформлять, поскольку все нужные для страховых компаний сведения содержатся в протоколе и постановлении по делу об административном правонарушении. А вот отмена необходимости оформлять лишний документ ускорит процедуру оформления ДТП и избавит инспекторов от непрофильной деятельности.

Теперь инспектор ГИБДД, оформляя аварию, будет вносить всю необходимую для страховых компаний информацию в копию постановления по делу об административном правонарушении или в копию протокола, которые выдаются пострадавшему сразу после аварии.

Если авария сложная, например, цепочка столкновений, то документ с информацией о том, кто был виновником, будет выдаваться не сразу, а только после посещения группы разбора.

Еще один вопрос, который регулирует регламент — можно ли записывать разговор с инспектором на видео. В прошлом варианте была норма, которая запрещала сотруднику Госавтоинспеции «препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения». В новом регламенте эта фраза отсутствует, и это было воспринято многими как появление фактического запрета на запись.

Начальник управления ДПС и спецмероприятий ГИБДД России Александр Быков объяснил журналистам, что инспектор теперь не сможет препятствовать видеозаписи, поскольку это конституционное право граждан. Исключения будут составлять только ситуации, описанные в законе «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Другой вариант — проведение контртеррористической операции. При этом в ГИБДД подчеркнули: инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственную камеру, в том числе в мобильном телефоне.

Одновременно федеральное правительство внесло в Госдуму законопроект о «народных инспекторах», который разрешает назначать административное наказание за нарушения некоторых правил дорожного движения на основании видеосвидетельств, присланных гражданами, без составления протокола.

Предполагается, что «народные инспекторы» будут зарегистрированы на портале госуслуг, а для записи видео нарушений будет применяться «специализированное программное обеспечение».