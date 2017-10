Как Владимир Путин при участниках Валдайского клуба решал, что делать с химоружием и оружейным плутонием США, «Коммерсантъ» описывает в статье «Бросок через ядро».

«Пиратам оставили право на суд»: блокировку копий национальных фильмов ускорят.

«В Госдуме примерились к контролю и надзору»: закон о реформе этой сферы поступит на Охотный Ряд в ноябре.

«Думские единороссы потянулись к регионам»: фракция усиливает взаимодействие с соратниками на местах.

РБК: «Карелию топят долги». Власти республики не могут выполнить майские указы президента.

Как решение Верховного суда по Apple Watch повлияет на импорт аналогичной продукции написано в статье «Часовая бомба».

Отчего у «Росгосстраха» произошел резкий рост выплат по ОСАГО можно узнать в статье «Токсичная щедрость».

«Известия»: «Долю государства в банках хотят ограничить». ФАС направит предложения об этом в ЦБ.

«Минимальные цены на алкоголь рассчитают по формуле»: Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину разработать механизм установления предельно низких цен на спиртное.

«Новорожденным готовят подарки от государства»: если инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в будущем году.

«Газета.ru»: «Запад воспринял доверие России как слабость». Путин рассказал о главных задачах будущего президента.

«Россия выползла из рецессии»: Всемирный банк заявил, что экономика России вышла из рецессии.

«Министр проспал ЧП в самолете»: глава Минздрава Иркутской области не помог пассажиру самолета.

The Economist: «Проигравшие в глобализации. Правильный способ помочь местам, приходящим в упадок» (Globalisation’s losers: The right way to help declining places). Рассуждения о росте националистических настроений, проявившихся во время немецких и австрийских выборов.

«Схватка на грани: Испании угрожает конституционный кризис в связи с Каталонией» (Grappling on the brink: Spain faces a constitutional crisis over Catalonia). Вероятно, испанскому руководству придется учредить параллельное правительство в Каталонии, чтобы предотвратить ее отделение.

Bloomberg: «Испания с историческим размахом задействует полномочия, чтобы прекратить стремление Каталонии к независимости» (Spain Unleashes Historic Power to End Catalan Independence Push). Премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые в таком объеме задействует конституционные возможности испанского правительства, чтобы нанести удар по каталонским сепаратистам.

«"Исламскому государству" — прощай и скатертью дорога» (Goodbye and Good Riddance to the Islamic State). Поражение террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ракке в какой-то мере ознаменовало победу над ней. Однако этот бренд, скорее всего, и дальше будет использоваться террористами всего мира.

The Wall Street Journal: «Испания собирается лишить Каталонию автономии» (Spain Set to Strip Catalonia of Powers). Премьер-министр Испании Мариано Рахой намерен ужесточить контроль над Каталонией.

«Британия предлагает гражданские права, чтобы сдвинуть переговоры по Brexit'у с мертвой точки» (U.K. Pushes Citizens’ Rights to Advance Brexit Talks). Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступит перед лидерами ЕС и расскажет о правовых гарантиях для граждан ЕС, живущих в Британии.