Президиум ВАК сохранил за министром культуры Владимиром Мединским докторскую степень по истории. По информации представителя Мединского, в его поддержку было отдано 14 голосов, против — шесть, четверо воздержались.

Хотелось бы надеяться, что сохранение степени министру культуры можно будет использовать во благо отечественной науки. Например, университеты, наконец, будут формировать собственные советы и присуждать собственные ученые степени — без оглядки на ВАК. Или, может быть, молодые ученые станут ориентироваться на работу в иностранных университетах — можно смеяться над Путиным, но эмигрантов в будущем действительно проще привлекать на работу в России, чем «коренных» иностранцев.

История с диссертацией Мединского, впрочем, в любом случае вышла слишком уж некрасивой.