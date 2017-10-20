Премьер-министр Польши Беата Шидло назвала строительство газопровода «Северный поток — 2» одной из главных проблем Европейского союза. Глава польского правительства считает, что проблему необходимо решить, прежде чем приступать к реформе Евросоюза. Об этом она заявила в четверг в Брюсселе, куда приехала на саммит ЕС.

Шидло уверена, что большинство стран-членов ЕС сходятся во мнении, что союз нуждается в реформах. «Чтобы реформы удались и были эффективными, нужно решить злободневные проблемы ЕС. Например, миграционный кризис и вопрос "Северного потока - 2"», — сказала она журналистам.

Другое необходимое условие реформы — проведение дискуссии «не в узких группах». «Я ожидаю, что председатель [Евросовета, бывший премьер-министр Польши] Дональд Туск обеспечит для всех государств одинаковое участие», — сказала она.

Напомним, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря и соединить побережья России и Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», вдоль которого он, главным образом, и должен быть проложен.

Строительство газопровода "Северный поток" / YouTube.com

Еврокомиссия еще 9 июня запросила у стран-членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода. 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

В четверг вечером глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции, которая проходила после завершения первого рабочего заседания саммита ЕС, признал, что Еврокомиссия «не смогла даже приблизиться к получению от стран сообщества мандата на ведение этих переговоров». Он сказал, что не ожидает достижения такого компромисса «в течение ближайших месяцев».

«Скажу просто: между странами ЕС нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу. Есть члены, которые считают, что нет оснований для предоставления такого мандата. Мы пришли к выводу, что Совет ЕС продолжит работу по этому вопросу, однако я не ожидаю достижения компромисса в течение ближайших месяцев. Но Еврокомиссия продолжает считать, что она должна получить такой мандат на переговоры с Россией», — сказал Юнкер.

Открытие проекта "Северный поток" / news1.ru

При этом, по информации «Ведомостей», министерство иностранных дел Польши уже подготовило юридическое заключение о регулировании морской части газопровода «Северный поток — 2» и передало его Еврокомиссии. МИД Польши уверен, что раз газопровод будет проложен по дну территориальных вод Дании и Германии, то на него должно распространятся все законодательство ЕС. Более того, прецедентное право ЕС дает Еврокомиссии основания для экстерриториального распространения норм европейского энергетического законодательства на весь газопровод целиком, включая его российские подводный и даже наземный участки, говорится в документе.

В соответствии с Третьим энергопакетом, газотранспортная инфраструктура должна быть разделена между поставщиком и транзитером газа, а также к ней должно быть обеспечен доступ третьих сторон.