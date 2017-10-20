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20 октября 2017, 09:09
Сколково Форум "Открытые инновации"

Всевозрастающее влияние – как технологии меняют жизнь в России и в мире

Международный форум «Открытые инновации» в технопарке «Сколково»
Международный форум «Открытые инновации» в технопарке «Сколково»
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Инновационный центр «Сколково» на три дня, с 16 по 18 октября, объединил несколько десятков тысяч бизнесменов, ученых, инженеров, разработчиков и представителей власти на форуме «Открытые инновации». Тема форума 2017 года – «Цифровая экономика».

На официальной части с приветственным словом выступил Вице-премьер Аркадий Дворкович. Вице-премьер отметил ценность мероприятия для завязывания контактов: «Это большая площадка для встреч, дискуссий, переговоров по создания бизнеса, основанного на идеях и на таланте, бизнеса, который позволит нашей стране и всему миру расти в ближайшие десятилетия».

 
Аркадий Дворкович
Sk.ru

По мнению Аркадия Дворковича, Фонд «Сколково» во многом способствует тому, чтобы каждый мог найти на «Открытых инновациях» контакты с потенциальными партнерами или инвестиции, поскольку является «гармоничной площадкой для инноваций». «''Сколково'' – это место, где соединяются бизнес, научное образование, инновации и их коммерциализация. Надеемся, что этот Центр будет продолжать быть успешным, оставаясь площадкой для получения синергии от этих составляющих. Правительство Российской Федерации будет поддерживать эти процессы», – пообещал Вице-премьер.

В свою очередь Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подчеркнул роль институтов развития, которые сегодня очень активно содействуют созданию необходимой России инновационной среды.  «Тот факт, что форум «Открытые инновации» очень уверенно заявляет о себе, свидетельствует: Россия является очень интересной площадкой для технологических решений как с точки зрения разработчиков, молодых ученых, инженеров, исследователей, так и с точки зрения крупных корпораций, являющихся потребителями новых интересных разработок. «Сколково» полностью соответствует идее этого форума и подтверждает, что мы можем быть реально конкурентоспособны в глобальном мире», – заявил Президент Фонда.

 
Виктор Вексельберг
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В рамках деловой программы форума было подписано 42 соглашения, в том числе 24 соглашения с участием фонда «Сколково». Первыми на форуме о сотрудничестве договорились недавно созданный Фонд Skolkovo Ventures и Объединенная авиационная корпорация (ОАК), которая планирует вложить в «Венчурный Фонд Сколково-Индустриальный I» до 300 млн рублей.

Лекции, мастер-классы, дискуссии были разделены на блоки, связанные с обсуждением изменения роли государства, компании и человека в век цифровизации и, конкретно, в сложившихся экономических условиях в России.

Трансформация функций государства

Участники дискуссии «Государство как платформа. Как разработать государственную услугу как продукт?» пытались найти ответ на вопрос о том, какие трансформации должна принять система госуправления в России для того, чтобы обеспечить переход к цифровому государству.

Член Научного консультативного совета LERO - Irish Software Research Center Деклан Деси заметил, что необходимо сократить разрыв между частной и государственными платформами. Это поможет сформировать доверие к госсервисам. Спикер, в частности, отметил, что в систему должна закладываться надежность защиты частных прав.

Другой участник дискуссии министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев отметил, что в данный момент в России стартует третий этап цифровизации системы госуправления. Первый был связан с запуском электронной России, формированием баз данных, второй этап направлен на упрощение коммуникации между жителями и властью, а третий будет касаться самого процесса принятия решений. «Накоплено большое количество данных, мы практически все знаем о своих жителях», – сказал он.

По словам Максута Шадаева, третий этап также будет связан с автоматизацией процесса принятия решений, благодаря которому чиновникам не придется по несколько недель рассматривать заявления граждан. Сегодня на этот процесс уходит очень много времени: «ноль секунд, ноль чиновников – сможем к этому прийти?».

Технолог и предприниматель, представитель Digital Transformation Office Пол Шетлер рассказал об опыте Австралии в цифровизации процесса госуправления. «Большинство людей не обладают цифровыми навыками. Первое что надо было сделать — поднять уровень рабочей силы, эффективности, подготовить людей, провести тренинг, практические лаборатории.  Второй шаг — проблемы с доступом к информации, отсутствие квалификации у чиновников.  Мы попытались создать платформы, которые бы могли быстро поставлять информацию — по всем правительствам, всем департаментам. Третье препятствие — решения плохого качества, когда заявка на что-то расписана на 300 страниц.  Это никто не читает, мы установили новый объем – 1-2 страницы», — сказал он.

Спикеры также затронули вопрос взаимодействия государства и бизнеса. По мнению Максута Шадаева, государство всегда будет проигрывать рыночным игрокам в вопросе качестве оказания услуг. Выход спикер видит в том, чтобы передать бизнесу ряд функций. Он привел пример: ведение школьных электронных дневников в Москве было передано инвесторам, которые получили не только трафик, но и возможность развивать множество других услуг. 

 
Пленарное заседание форума «Открытые инновации» 17 октября 2017
government.ru

Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития РФ Павел Малков добавил, что без IT-технологий сегодня невозможно ни госуправление, ни предоставление госуслуг. Препятствие для цифровизации он видит в том, что не во всех процессах пока удается отказаться от «бумаги». Он отметил, что сейчас запускается электронный реестр, который позволит заменить документ с подписью и печатью записью в нем.

Также, по его словам, важно дать возможность гражданам знать, какая информация о них есть у государства, и кто эту информацию запрашивал, а также возможность менять эту информацию.  Решающую роль в цифровизации, как отметил спикер, играет развитие человеческого капитала, совершенствование регуляторной среды. 

Говоря о взаимодействии чиновников и жителей, спикеры обсудили способы коммуникации между ними.

Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации Михаил Хомич рассказал об опыте своего региона. Он привел в пример четыре проекта, которые получили популярность благодаря PR-компании в соцсетях. Первый направлен на привлечение людей в команду, второй – на поиск инвесторов, третий называется «сделано в Удмуртии», и рассказывает о местных производителях, четвертый – «Удмуртия – территория спорта». «Соцсети дают возможность сделать публичное обещание. Это тренд. Обо всех своих идеях, проектах мы пишем в соцсетях», — рассказал Михаил Хомич.  По его словам, соцсети делают власть открытой.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев рассказал о проблемах, которые мешают быть госсектору эффективным: это обособленность ведомств и неумение прийти к общему и оптимальному для всех решению. «Когда работаешь с командами с разными ведомствами, то сталкиваешься с тем, что у всех свои интересы, прийти к общему решению сложно. Внутри ведомства также. У нас каждое министерство, каждый департамент — максимально интегрирования корпорация, которая может существовать отдельно», — сказал он.

Сейчас, по его словам, проводится изменение типа коммуникации, когда решение представителями ведомств принимается «в одном кабинете».

 Трансформация человеческого мышления

Участник сессии «Homo Creativus. Роль человека в корпорациях эпохи искусственного интеллекта» профессор University of Bologna Джованни Корацца пришел к выводу, что для современного человека важно умение переходить от одного типа мышления к другому, генерировать идеи, образы. Вопрос творческого мышления, как отметил спикер, становится вопросом выживания, это уже не роскошь, а то, что крайне необходимо для развития. Мы должны тратить энергию, которую накапливает наш мозг, удерживать ее – плохо для креативности, считает спикер.

На сессии «Подросток – технологический предприниматель. Лидеры новой волны» приняли участие юные предприниматели – создатель программы Super Slide Puzzle Сантьяго Гонсалес и автор стартапов Casey Games, сервиса Eventzy Джордан Кейси. Они рассказали о своем опыте создания собственного бизнеса и отметили роль самообразования и важность семьи как основного источника поддержки.

Трансформация роли технологий

На сессии «Между законами. Как регламентировать жизнь между реальным и виртуальным миром» партнер-основатель юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» и Некоммерческого партнерства «Содействия развитию экологически чистых технологий России – Cleantech Russia» Алексей Иванов рассказал об опыте использования биотехнологий, о том, с какими препятствиями сталкиваются предприниматели, которые хотят развивать это направление в России.

В качестве примера спикер привел митохондриальное донорство – новую вспомогательную репродуктивную технологию, которая должна помочь женщинам с генетическими дефектами митохондриальной ДНК. Это вариант экстракорпорального оплодотворения, в котором берется донорская яйцеклетка от женщины, не содержащая дефектных митохондрий, в нее пересаживает ядро из яйцеклетки женщины, желающей стать матерью, но имеющей мутации в митохондриальной ДНК, после чего яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидами будущего отца и имплантируется, как при обычном ЭКО. Таким образом, ребенок может родиться от трех родителей. Правовая среда РФ не смогла справиться с разрешением такого эксперимента, он был проведен в Англии.

На вопрос о том, запрещено ли в России генное редактирование, спикер ответил, что нет, но требуется выполнение ряда условий для того, чтобы это было возможно в таком виде, в каком это произошло в Англии. «Оно не запрещено, но кто-то должен брать на себя ответственность. Вы не можете открыто проводить опыты на эмбрионе человека, вы не можете пытаться клонировать, пытаться сделать гибрид человека и собаки. Рождение человека от трех родителей не было запрещено, но любое медицинское вмешательство работает так, что оно должно быть чем-то продиктовано, кто-то должен взять на себя ответственность. Это больше этический, политический вопрос, чем правовой», — сказал Алексей Иванов.

Он также отметил, что в России запрещены генные модификации в животноводстве и растениеводстве, поэтому в развитие технологии генного редактирования нет серьезных инвестиций, что блокирует ее развитие.

 В рамках дискуссии «Две стороны Big Data: мы контролируем данные или данные контролируют нас?» участники обсудили вопрос возрастающего влияния технологий на нашу жизнь — как быть с тем, что анализ данных делает нашу жизнь более эффективной, но при этом позволяет манипулировать ею и жизнью тех, кто нас окружает?

Один из основателей платформы Segmento Роман Нестеренко призвал бизнес идти впереди процесса развития технологий и «освещать правильно вопрос этики, безопасности, не допускать того, что люди будут бояться больших данных».

Спикеры отметили, что с развитием Big Data будет усложняться и мошенничество, ожидается потеря приватности взамен на безопасность. Возник вопрос о том, может ли человек исключить себя из этой системы, и чем это ему грозит. Директор по развитию бизнеса Центра психометрии Кембриджского университета Веселин Попов заявил, что каждому все равно придется иметь базовый цифровой след, чтобы иметь доступ к жизненно важным услугам и сервисам.

 
Московский международный форум «Открытые инновации» в технопарке «Сколково»
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Сотрудник факультета психологии Кембриджского университета Сандрина Мюллер добавила, что не обязательно иметь данные о каждом конкретном человеке, так как исследователи могут извлекать их из многих источников, не всегда нужно их персонализировать. «Мы работаем со средой, а не с конкретным человеком», — сказала она.

В последний день форума журналисты получили возможность взять интервью у первого в мире человекоподобного робота Софии Хэнсон, созданную компанией Hanson Robotics. София даже обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов…. Будучи человекоподобным роботом я могу с уверенностью сказать, что вам совершенно не о чем беспокоиться».

Форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года. В текущем году форум собрал в полтора раза больше участников, чем в 2016. Общее количество поданных заявок – более 18 тысяч. Программа форума включила 180 сессий и 785 спикеров. Соорганизаторами форума стали Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Внешэкономбанк. 

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