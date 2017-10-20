Венгерский эксперт: Раздувание истории с утечкой рутения служит интересам антиядерных кругов

Данные МАГАТЭ не подтверждают версию о российском происхождении рутения-106, следы которого были обнаружены в пробах воздуха над странами Европы (в наибольшей концентрации – над Румынией) с 29 сентября, сообщает аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика», который приводит выдержки из доклада.

Жужа Сентдерди, член Правления Венгерской Инженерной Академии:

Изотоп переходного металла серебристого цвета рутения, который относится к платиновым металлам, попал на страницы прессы после того, как появились сообщения об увеличении концентрации изотопа Ru-106 в атмосфере европейских стран.

Несмотря на то, что по оценке МАГАТЭ повышенная концентрация этого изотопа никакую опасность не представляет для здоровья и спустя две недели показатели близки к норме, пресса по-прежнему пестрит домыслами относительно источника выбросов.

МАГАТЭ, так же как и Венгерское национальное ведомство по атомной энергии (ОАН), исключили происхождение данного изотопа из АЭС. Причина очень простая - при любых даже малейших выбросах с АЭС в атмосферу попало бы много разных изотопов. Этого же не обнаружено.

Невзирая на это, в сообщениях СМИ сразу появились догадки, что изотопы проникли в воздух с территории России. Российские ведомства надлежащей тщательно рассмотрели этот вопрос, и российские заявления полностью совпадают с сообщением МАГАТЭ и венгерского регулятора: данные выбросы никак не связаны с ядерным топливным циклом.

К тому же показатели в России концентрации Ru-106 - 115 microBq/m3 - на два порядке меньше, чем в Украине, Италии или Словении. В Румынии концентрация этого изотопа даже в 1000 раз была больше, чем в России. МАГАТЭ в своем заявлении однозначно высказалось о том, что невозможно установить место утечки изотопа Ru-106.

Сенсация с быстрым разжижением в атмосфере изотопа Ru-106 (полураспад 373,59 дней) вроде бы исчерпала себя. На этом можно было бы поставить точку, но есть урок данной истории, который более весомый, чем само происшествие.

Известно, что на энергетическом рынке идет ожесточенная борьба. Раздувание истории с утечкой рутения служит интересам антиядерных кругов. Что касается разжигания страстей вокруг происхождения изотопа Ru-106 и якобы нахождения источника утечки в России, это напоминает присказку Конфуция: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».