Топ новостей 20 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президиум ВАК рекомендовал оставить Владимиру Мединскому ученую степень, бывший новосибирский губернатор отделался условным сроком за превышение служебных полномочий, Ксения Собчак решила идти на выборы без политической программы.

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский рассказал о заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который рекомендовал не лишать его ученой степени. Мединский уточнил, что за принятие этого решения проголосовали 70% членов президиума.

Все знают, что в стране два больших учёных: академик Кадыров и доктор Мединский.

Был ещё товарищ Сталин, но он давно умер. https://t.co/BkdqNf23b0 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 20 октября 2017 г.

Президиум Высшей аттестационной комиссии вынес своё решение по диссертации Мединского.https://t.co/kbXMSKmB7P pic.twitter.com/D0z5bukXji — Лентач (@oldLentach) 20 октября 2017 г.

Ольга Васильева / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева прокомментировала решение президиума ВАК, рекомендовавшего оставить главе Минкульта Владимиру Мединскому степень доктора исторических наук. Васильева заявила: «Я очень счастлива, что закончилась процедура». Глава Минобрнауки также отметила: «Правильные, четкие ответы подтверждают не просто авторство этого человека, а глубокие знания».

Теперь, если ваш ребенок получит 2 по истории, официально заявляйте учителю, что просто у вашего чада свое видение предмета pic.twitter.com/QujommaUB7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 октября 2017 г.

Экс-главу Новосибирской области Василия Юрченко, признанного виновным в превышении полномочий, приговорили к трем годам лишения свободы условно. В приговоре указано, что бывший чиновник лишается права занимать руководящие должности.

Ксения Собчак / YouTube.com

Заявившая о своем намерении принять участие в президентской кампании телеведущая Ксения Собчак призналась, что пойдет на выборы без политической программы — хотя ранее называла себя «кандидатом против всех». Свои шансы на победу она считает небольшими, заявила Собчак, поэтому собирается «действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина».

Какой прекрасный образ "оппозиционного и либерального" кандидата создает Кремль pic.twitter.com/NOwvwrVDLm — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 октября 2017 г.

- Зачем ты ей дал слово?

- Виноват

- Не виноват, а молодец. Ты мне её соперницей на выборы допусти

- Будет исполнено pic.twitter.com/DkO0Gaz5gc — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 октября 2017 г.

вспоминается диалог из "назад в будущее":

-кто у вас там президент в 1985? Рональд Рейган? актёр? ХАХАХАХАХА — недруги за бугром (@Lndcalling) 20 октября 2017 г.

осдепартамент США впервые признал применение террористами химического оружия в сирийском Идлибе. Минобороны РФ прокомментировало заявление американского ведомства: «В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в России террористическая организация), которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие"».

Парламент Испании / flickr.com

Испанское правительство и оппозиционная Испанская социалистическая партия договорились, что в январе 2018 года в Каталонии состоятся досрочные региональные выборы — в рамках «временного установления прямого управления регионом».

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о запрете розничной продажи спиртосодержащий непищевой продукции. Предыдущее аналогичное постановление прекратило действовать 9 октября – соответственно, в течение 11 дней в России можно было легально купить спиртовые суррогаты.

Оформление протокола нарушения / mskagency.ru

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий примечательное нововведение — появление так называемых народных инспекторов (имеются в виду инспекторы дорожного движения). Речь идет об инициативных гражданах, зарегистрированных на портале госуслуг и получающих, согласно законопроекту, право фиксировать «отдельные нарушения правил дорожного движения... с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения».

20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Одним из главных нововведений является наделение сотрудников ГИБДД правом останавливать водителей вне стационарных постов.

Центр обработки информации системы "Платон" / mskagency.ru

В Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает увеличение штрафа за неуплату в системе «Платон» до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке к документу сказано, что увеличение штрафа предлагается не в качестве фискальной функции, а послужит дополнительным стимулом для соблюдения законодательства владельцами транспортных средств. Сейчас размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.