Форум «Валдай» традиционно был площадкой, на которой Владимир Путин общается с российскими экспертами и, что, пожалуй, даже важнее, с иностранными политологами. Даже после присоединения Крыма в Россию приезжали эксперты «топового уровня», но в 2017 году «Валдай» больше похож на российский междусобойчик.

Скорее по инерции Владимир Путин рассуждал о международной политике, затронув темы конфликта в Сирии, ядерной программы Северной Кореи, западноевропейского сепаратизма и даже принадлежности Крыма. Но интереснее всего были его заявления о процессах, происходящих внутри России.

Владимир Путин участвует в пленарной сессии клуба "Валдай" kremlin.ru

Так, например, Путин заявил о задаче создать новый губернаторский корпус, который будет состоять «из молодых перспективных современных людей, которые думают о будущем в регионе и во всей России». «Это ставка на современных перспективных технократов», — объяснил Путин.

Президент сообщил, что он продолжит менять губернаторов, но будет это делать «очень аккуратно, осторожно, чтобы у нас всегда был баланс… между надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности». Также глава государства добавил, что не всегда недоволен работой уходящих руководителей регионов. «Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали, — добавил президент. — Я им очень благодарен за их работу, за их результаты».

Встреча с бывшими губернаторами в Кремле kremlin.ru

В какой-то момент Владимир Путин даже процитировал Тору — в ответ на вопрос о месте технологий в ряду базовых ценностей, а именно «почвы, территории, демографии».

«Неслучайно в Торе написано, что отказываться от территорий — это большой грех», — сказал Путин. «И территории, и богатства, которые на земле есть, люди — это все остается важнейшими факторами», — добавил президент. Он подчеркнул, что ценности, которые перечислил участник дискуссионного клуба, остаются базовыми. Но, уверен Путин, сейчас «качество поменялось», потому что «научно-технологический фактор» занимает решающую позицию «в сфере военной безопасности и международной политики». «Быстро все очень происходит, и эти изменения носят необратимый характер», — сказал Путин.

Вполне может быть, что таким образом Владимир Путин отреагировал на ожидания заключения мирного договора с Японией. Дело в том, что строительство моста на Сахалин, которое, как предполагается, начнется в будущем году, практически бессмысленно без строительства моста или тоннеля между Сахалином и Хоккайдо. Не исключено, что Япония откажется участвовать в проекте без заключения мирного договора — а это невозможно без урегулирования спора о Курильских островах.

Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ kremlin.ru

Также Путин ответил на вопрос о Ксении Собчак. Правда, задан он был не в прямой форме. «Может ли женщина стать следующим главой государства?», — спросили у Владимира Путина и тот ответил, как обычно, расплывчато. «У нас все возможно», — сказал президент.

На прямой вопрос о своем участии в выборах Путин решил отшутиться. Один из журналистов заметил, что президенту всегда задают вопрос о предстоящих выборах, а на этот раз его не прозвучало. «Нам пора заканчивать уже», — ответил глава государства.

Когда Путин решил ответить более развернуто, то вышло еще более загадочно. «Я расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать "Мерседес", нам придется купить "Ладу". Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать», — сказал Путин. После того, как собравшиеся перестали смеяться, Путин добавил: «Я не думаю, что по мне будут долго скучать».