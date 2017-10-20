Президента Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: Я призываю поддержать на всех уровнях выбранный Минэнерго России подход к регулированию вопросов водопользования в целях производства электроэнергии

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями.

Сергей Веллер, президента Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области:

Совершенно естественно, что нормы и правила, в том числе и федерального уровня, имеют свой срок годности и с течением времени должны подвергаться изменениям в соответствии с современными запросами общества.

В июле 2017 года по инициативе Минэнерго России на сайте www.regulation.gov.ru опубликованы тексты проектов по изменению действующих нормативно-правовых актов:

- проект постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509» об изменении ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС.

- проект Федерального закона от 3 июля 2006 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части применения прямоточных систем технического водоснабжения на объектах электроэнергетики» об отмене запрета на проектирование прямоточных систем водяного охлаждения для ТЭС и АЭС.

Сейчас чрезвычайно важно поддержать предлагаемые изменения, поскольку в противном случае рентабельность Кольской АЭС будет сведена к нулю к 2025 году. Атомная станция стоит в цепочке ключевых предприятий Мурманской области, и ее выпадение из существующей промышленной архитектуры региона приведет к необратимым негативным экономическим последствиям.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже обращался в федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минприроды РФ с предложениями по внесению изменений в действующее законодательство в области водопользования.

Я призываю поддержать на всех уровнях выбранный Минэнерго России подход к регулированию вопросов водопользования в целях производства электроэнергии и выражаю надежду на успешное решение проблемы избыточного фискального давления на энергетическую отрасль РФ.