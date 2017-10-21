Верховный суд России готовит проект постановления, уточняющего правила лишения родительских прав. В частности, из оснований для того, чтобы органы опеки забирали детей из семьи, исключены финансовые сложности семьи – если при этом родители обеспечивают воспитание и развитие ребенка на должном уровне.

Как пишет информационное агентство РБК, Пленум Верховного суда уже одобрил проект документа в целом. В постановлении более четко определяются порядок применения нижестоящими судами законодательства при разрешении споров, связанных с лишением или некоторым ограничением родительских прав.



Проект постановления оговаривает, что поводом для лишения родителей родительских прав является использование ими этих прав в ущерб интересам ребенка. К таким злоупотреблениям авторы проекта отнесли создание препятствий обучению, вовлечение в занятие азартными играми, а также склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков, вовлечение в деятельность религиозных сект либо общественных объединений и организаций, в отношении которых «имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности».

Ребенок с игральными картами / pixabay.com

Основанием для лишения родительских прав посчитали и жестокое обращение с детьми, причем речь идет не только о физическом или психическом насилии, но и в применении «недопустимых способов воспитания», связанных с грубым, унижающим достоинство обращением, а также оскорблением детей или их эксплуатацией.

В то же время сама по себе бедность семьи не может считаться основанием для изъятия ребенка органами опеки. «Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей, если они добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи», – приводит информационное агентство ТАСС разъяснение Верховного суда.

Фактически же отобрать ребенка у родителей органы опеки и попечительства вправе лишь «при непосредственной угрозе его жизни или здоровью»

По мнению правозащитника Натальи Таубиной, директора фонда «Общественный вердикт», появление нормы о том, что сами по себе финансовые сложности в семье не могут служить основанием для того, чтобы забрать ребенка у родителей, было бы полезным. «Это было бы полезно, поскольку мне кажется, что для ребенка скорее важно не финансовое благополучие в семье, а та любовь и внимание, которые ему уделяют родители. Если родители выполняют свои обязанности по воспитанию и развитию детей, то оснований для того, чтобы забирать у них ребенка, нет. Я считаю, что это правильное решение, движение в правильном направлении», – сказала Наталья Таубина «Полит.ру».

Побеседовать с «Полит.ру» подробнее о новациях в этой области согласилась профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

Любовь Храпылина

«Тема это очень важная, поскольку вопрос о том, в каких условиях должны проживать дети-граждане Российской Федерации до сих пор в определенности толком не обсуждался. Что значит «достойное проживание»? Доход в семье может быть разным – счастье ребенка от этого не зависит.

Конечно, ребенок должен жить в нормальных санитарно-гигиенических условиях и у него не должно быть фактора недоедания – ведь если он не будет получать нормального питания, это отразится на состоянии его здоровья в дальнейшем. Это не значит, что он должен есть какую-то изысканную пищу, деликатесы – это должна быть та еда, которая является для соответствующего возраста ребенка наиболее подходящей, причем подходящей не по цене, а по качеству и количеству.

Достичь этого не столь уж сложно: чтобы ребенок был сыт, нужно, чтобы еда была достаточно питательной и содержала достаточно витаминов. И еда должна быть приготовлена, ребенок должен получать горячее питание, которое полезно, а не фаст-фуды или что-то в этом духе.

Конечно, у ребенка должно быть определенное количество одежды, которая должна обеспечить ему комфортность в разную погоду. Словом, и тут речь идет о довольно простых вещах. Он также должен получать те услуги, которые ему нужны – медицинские, воспитательно-образовательные. То есть процесс оценки его жизни имеет объективные характеристики, по которым можно судить, живет ли ребенок в тех условиях, которые можно признать нормальными. И их нужно зафиксировать в соответствующих методиках оценки, чтобы, когда шло оценивание представителями органов соцзащиты или иных структур, можно было оценивать в самом деле объективно.

Несомненно, на эту оценку влияет поведение родителей. Если это отклоняющееся от нормы поведение, то это должно заботить органы опеки и соцзащиты. Мне кажется, в нашем законодательстве неплохо описаны ситуации, когда ребенок оказывается в сложной или социально опасной ситуации. А вот относительно того, насколько доход влияет или не влияет на его положение, вопрос спорный. Вряд ли вообще доход семьи тут показатель. Можно найти совсем неухоженного ребенка в семье с высоким доходом, можно, напротив, найти очень ухоженного ребенка, чистого, опрятного и счастливого, в семье, где доходы невелики, но родители понимают, что у них есть ребенок и для него нужны условия, и создают эти условия. Условия для счастливого детства.

Девочка с воздушными пузырями / pixabay.com

Полагаю, тот факт, что этот вопрос определяется на таком высоком уровне, как Верховный суд, это хорошо. Только надо обязательно наполнить определения конкретикой, о которой я говорила – чтобы тут ситуация интерпретировалась однозначно, а с не с учетом человеческого фактора представителей соцзащиты и опеки. Нужна конкретика в самых простых вещах, которые четко определяли бы в условиях проживания. Ну и, естественно, нужно, чтобы у ребенка было то, что для него важно – эмоциональное удовольствие от своего детства. Ребенок, конечно, назовет это по-другому, но он достаточно ясно опишет, насколько ему хорошо с мамой и папой.

Словом, проблема тут, очевидно, есть и решать ее надо. Надо принять на законодательном уровне какие-то понятные всем положения. К великому сожалению, приходится констатировать, что образовательно-воспитательного процесса у тех людей, которые работают в органах соцзащиты, образования, полиции – словом, во всех структурах, которые причастны к тому, чтобы принять какое-то решение о судьбе ребенка, на сегодня недостаточно. У этих людей есть некий субъективный фактор, влияющий на из соображения о том, хорошо или плохо ребенку. А надо, чтобы у них были четкие критерии, по которым они могли бы объяснять свое заключение насчет судьбы ребенка. Надо, чтобы оно было понятно не только им, чтобы его можно было проверить и перепроверить – и тогда это упорядочило бы их собственные выводы.

Нельзя прийти и просто потому, что тебе так показалось, изъять ребенка из семьи, нарушив ту взаимосвязь, которая есть между ребенком и родителями. Это слишком большая травма, остающаяся на всю жизнь. И зря некоторые уверяют, будто ребенок быстро все забывает, адаптируется и привыкает – ничего он не адаптируется и не привыкает, рана и будет раной пожизненно.

Мальчик без родителей / pixabay.com

И еще. Ответственность за решение о изъятии ребенка из семьи должна лежать не только на том, кто дает заключение о необходимости его изъятия, но и на всей организации, представитель которой дает это заключение. Тогда, полагаю, усилится понимание того, что принимать решение с учетом одного только взгляда и одного только мнения, не стоит. В особенности не стоит делать этого в спорной ситуации.

Мне кажется, можно подумать об еще одном моменте. Вот, например, на предприятиях-банкротах назначают внешнее управление. Так почему мы не можем осуществить сопровождение семьи, в которой родители рискуют лишиться родительских прав, за счет помощи каких-то уважаемых организаций, правозащитных, например? Не надо принимать решение, которое столь болезненно для детей.

Конечно, если ребенок оказывается в опасности и она очевидна (в том числе совпадает с установленными критериями), медлить незачем. Чего там ждать, если, например, у ребенка тело в синяках? Разве станет лучше? Не станет. Или если рядом с ребенком есть психически неуравновешенный, неадекватный человек – зачем оставлять ребенка? В конце концов, возможно, что за время его пребывания в более благополучных условиях ситуация с поведением родных и их болезнями может быть прояснена», – сказала Любовь Храпылина.