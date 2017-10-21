Недавно в США объявили об обнаружении скульптурного бюста Наполеона работы знаменитого Огюста Родена. Собственно, бюст никуда не исчезал, он долгие годы стоял на одном и том же месте, но вот авторство Родена за это время постепенно забылось и стало большим сюрпризом для владельцев бюста.

Началась история в декабре 2014 года, когда власти города Мэдисон, в штате Нью-Джерси, и Фонд Хартли Доджа (The Hartley Dodge Foundation) поручили Мэллори Мортильяро (Mallory Mortillaro), в то время завершавшей обучение по курсу истории искусств в местном Университете Дрю, каталогизировать произведения, находящиеся в здании городского совета. Официальным владельцем всех объектов искусства в здании является Фонд Хартли Доджа, основанной видной семьей местных меценатов. Но строго учета предметов, переданных в пользование городским властям еще до Второй мировой войны, никогда не велось. Часто пожертвования делались вообще без каких-либо сопровождающих документов. Фонд и муниципалитет решили, что настало время навести порядок.

Мэллори взялась за дело и вскоре добралась до мраморного бюста Наполеона, стоявшего у всех на виду в углу зала, где обычно проходят заседания городского совета. Заглянув на заднюю сторону скульптуры, она увидела часть подписи скульптора – букву А. Уже в тот момент она заподозрила, что автором мог быть Огюст Роден. Чтобы проверить свои подозрения, Мэллори Мортильяро должна была полностью прочитать подпись. Сделать это было непросто, так как бюст стоял у стены, обзор задней части был неполон, а развернуть скульптуру было трудно – она весит более трехсот килограмм. Только совместными усилиями пяти человек бюст удалось повернуть, и подпись была прочитана полностью «A. Rodin».

Подпись скульптора

Тогда Мэллори Мортильяро связалась со Жеромом Ле-Блаем (Jérôme Le Blay), специалистом по творчеству Родена. Тот лично отправился в Мэдисон, чтобы осмотреть бюст, и подтвердил авторство. По словам Ле-Блая, работа называется «Наполеон, погруженный в мечты» (Napoleon enveloppé dans ses réves) и она была создана Огюстом Роденом в 1908 году. Ле-Блай даже продемонстрировал фотографию Родена с этой скульптурой, сделанную в 1910 году. Несколько лет спустя скульптура была продана и следы ее потерялись. Очевидцы говорят, что Ле-Блай, увидев бюст, воскликнул: «Так вот где ты прятался!».

Огюст Роден с бюстом Наполеона

Историю бюста восстановила Мэллори Мортильяро. Первым его владельцем был табачный магнат Томас Райан (Thomas Fortune Ryan). С 1915 до 1929 год он предоставлял бюст Наполеона в аренду Метрополитен-музею в Нью-Йорке. После его смерти бюст был продан на аукционе.

Купила его известный коллекционер искусства Джеральдина Додж, в девичестве Рокфеллер. Ее муж, Марцелл Додж, был владельцем оружейной компании «Remington Arms» и одним из владельцев горнорудной компании «Phelps Dodge». Отец, Уильям Эвери Рокфеллер, был старшим братом знаменитого Джона Рокфеллера и основал вместе с ним компанию «Standard Oil». Был у Джеральдины и сын Марцелл Додж-младший, который, по выражению биографов, «вел жизнь героев Фицджеральда». Мать настояла, чтобы молодой человек, только что окончивший университет, отправился в длительную поездку по Европе. Так она хотела уберечь его от опасного увлечения – авиации. Увы, предосторожность не помогла. Марцелл-младший погиб в августе 1930 года в автомобильной аварии во Франции. Его машина вылетела за пределы шоссе, врезалась в дерево и загорелась.

В память о сыне Джеральдина Додж финансировала строительство общественного здания в родном Мэдисоне. Здание в неоклассическом стиле было построено к 1935 году напротив городского вокзала. Сначала там располагалось полицейское управление, а затем оно стало официальной резиденцией муниципалитета и городского суда.

Мемориальное здание Марцелла Доджа в Мэдисоне

Для оформления интерьеров этого здания Джеральдина передала немало картин, скульптур и предметов мебели из собственной коллекции. Работавшие в то время сотрудники вспоминают, что это происходило весьма часто, но обычно не оформлялись никакими документами. Большинство предметов оставались семейной собственностью, переданной в пользование городу. Такова была судьба и бюста Наполеона. Он оказался в здании муниципалитета в 1942 году.

Хотя работа Родена была опознана еще в 2015 году, Мэллори Мортильяро, фонд и городские власти скрывали этот факт до недавнего времени, пока не определилось, где теперь будет храниться бюст. Ценность скульптуры после установления имени автора значительно возросла. По оценкам специалистов, аукционная цена бюста может составить от четырех до двенадцати миллионов долларов. Поэтому муниципалитет больше не решался хранить его у себя. В результате бюст будет передан в долговременную аренду Художественному музею Филадельфии и уже на следующей неделе должен появиться в экспозиции рядом с двумя другими работами Родена из музейной коллекции.