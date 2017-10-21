Он вам не Пучдемон

Правительство Испании провело сегодня чрезвычайное заседание, на котором было решено применить статью 155 Конституции страны, позволяющую ввести прямое управление в регионах королевства. Об этом сообщил премьер-министр Мариано Рахой.

Испания делится на 17 автономных регионов (сообществ), при этом Андалусия, Галисия, Страна Басков, Наварра и Каталония имеют более широкую самостоятельность, чем другие.

Статья 155 Конституции гласит (перевод посольства Испании в РФ): «Если автономное Сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, Правительство предупреждает председателя автономного Сообщества. Если ответа с его стороны не последует, Правительство может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным Сообществом указанных обязательств в принудительном порядке».

Кроме этого «в осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, Правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных Сообществ».

На практике это означает, что главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и руководителей правительственных департаментов отстранят от власти, а руководство перейдет к представителю Мадрида.

После этого в регионе не позднее чем через полгода должны пройти досрочные выборы в парламент. Как стало известно накануне, выборы могут пройти гораздо раньше — в январе 2018 года.

Мариано Рахой заявил журналистам, что введение таких мер «не было ни желанием, ни намерением» испанских властей.

По словам премьера, автономный статус Каталонии не будет приостановлен — сменится лишь правящая верхушка.

По мнению Рахоя, эта мера нужна «для восстановления законности, нормальной работы, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии».

Теперь решение правительства должен утвердить Сенат Испании — верхняя палата парламента. Сенаторы проголосуют по этому вопросу 27 октября.

Таким образом, у Пучдемона остается меньше недели, чтобы попытаться наладить диалог с Мадридом и избежать отставки.

Еще 19 октября истек срок ультиматума, который выдвинули ему испанские власти. У главы региона требовали отказаться от объявления Каталонией независимости.

1 октября в автономии состоялся второй за три года референдум об отделении от Испании. Несмотря на ожесточенное сопротивление испанской полиции в ряде городов, проголосовать смогли 43% обладающих этим правом. Из них 90% заявили о поддержке независимости.

Пучдемон спустя несколько дней подписал декларацию о независимости, однако тут же призвал парламент отложить ее принятие для переговоров с Мадридом об условиях развода.

Испанские власти, выступающие категорически против возможности выхода Каталонии из «родной гавани», не поняли этот шаг.

«Не так уж сложно ответить на вопрос: так объявила Каталония независимость или нет? Потому что, если да, то правительство обязано действовать в одном ключе, а если нет, то тогда мы можем разговаривать», — заявил тогда Рахой (цитата BBC).

Новость о решении правительства ввести в автономии прямое управление в Барселоне встретили спонтанными «кастрюльными» протестами, пишет La Vanguardia.

На кадрах, публикованных изданием, видно, что жители каталонской столицы стучат по пустым кастрюлям, высунувшись из окон. В заметке говорится, что такой вид протеста можно часто услышать в последнее время.

На фоне противостояния властей самый успешный футбольный клуб Испании — каталонская «Барселона» — объявил о том, что предложит своему нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт.

«Месси подписал четырехлетнее соглашение в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея в том, чтобы Лео, который пришел сюда еще ребенком, оставался здесь на всю жизнь, потому что он икона. После окончания его игровой карьеры мы хотим, чтоб он сохранял связь с клубом», — заявил гендиректор клуба Оскар Грау (цитата ESPN).

Так, пока чиновники решают, какой будет судьба Каталонии, клуб решил застолбить одного из лучших футболистов планеты.