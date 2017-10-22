В российских регионах может быть создана своя криптовалюта, и это может произойти уже в близком будущем, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Как передает информационное агентство ТАСС, эти соображения Мариничев озвучил на форуме «Открытые инновации».

По мнению Маринечева, региональные «крипторубли» могли бы использоваться в трудовых отношениях. «Криптовалюта может перераспределять созданную вами добавленную стоимость по заранее согласованным договоренностям – между вами и работодателем», – объяснил он.



Интернет-омбудсмен пояснил, что регулироваться использование криптовалют поначалу будет по тому же принципу, как регулируют отношения участников дорожного движения ПДД, правила дорожного движения – то есть через ограничительные и запретительные меры. Однако это регулирование будет действовать только в переходный период, уточнил Мариничев.



Напомним, президент России Владимир Путин уже высказывал мнение о том, что депутатам нужно разработать законодательство в области использования криптовалют. По словам члена экспертного совета при думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян, соответствующий законопроект может появиться уже в 2018 году, передает информационное агентство РБК.

Поговорить с «Полит.ру» о возможности или необходимости в появлении региональных криптовалют в России и их использовании согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

Сергей Хестанов

«Никто не мешает никакому хозяйственному субъекту создать свою криптовалюту, назвать ее любым региональным именем и так далее. Дело в том, что сейчас у криптовалют какая-либо географическая привязка отсутствует в принципе – просто в силу того, что в сети Интернет нет географической привязки. Где бы вы ни находились, если у вас есть доступ в интернет, вы можете совершать в нем какие-то операции.

Если вспомнить исторические примеры, то, в принципе, во многих российских регионах в тот или иной период времени выпускались свои деньги. Правда, обычно это было характерно для периода тяжелых экономических условий. Можно вспомнить купоны, которые были в ходу в Татарстане, можно вспомнить «уральские франки» в Екатеринбурге. Это все у нас уже было – в 1990-е годы.

С точки зрения популяризации криптовалют это может быть использовано. То есть даже весьма вероятно, что кто-то создаст свою криптовалюту и назовет ее каким-то региональным именем. С другой стороны, какое-либо влияние на популярность это вряд ли окажет. На сегодняшний день криптовалюты – это очень молодой, «сырой» финансовый инструмент с высокими рисками. Поэтому как его ни называй, он от этого лучше не становится.

Что касается каких-либо государственных инструментов типа государственного крипторубля, то сама идея о них выглядит крайне утопичной – просто потому что первоначально основная идея создания криптовалют заключалась в уходе от диктата государства. Соответственно, тех экономических субъектов, которым нравится идея криптовалют, вряд ли привлечет статус государственной криптовалюты.

Да, конечно, все может быть, экономика – наука неточная, и вряд ли можно утверждать что-то с вероятностью в 100%, но скорее всего, эта идея останется в ряду многих идей, за которыми не последовало каких-то практических действий.

Смогут ли региональные криптовалюты применяться в трудовых отношениях? Теоретически, этому никто не может препятствовать. В конце концов, согласно Гражданскому кодексу любые два субъекта гражданского права вправе заключать почти любые соглашения. Так что запретить это сложно, другой вопрос – что исключением каких-то, может быть, исследовательских целей вряд ли кто-то захочет получать за свой труд каким-то малопонятным активом с нестабильной стоимостью и туманными перспективами.

Майнинговая ферма для добычи криптовалюты / pixabay.com

Опять-таки, было время, когда во многих регионах ходили какие-то купоны, а многие предприятия выпускали некие векселя – те же 1990-е годы. Для отдельных целей это находило себе применение. Так что и подобного использования криптовалют полностью исключить нельзя. С другой стороны, всерьез полагать, что именно такая экзотика станет мейнстримом, тоже не стоит. На мой взгляд, это маловероятно.

В качестве неких денежных суррогатов для некоторых задач региональные криптовалюты, может быть, и найдут какое-то применение. Но важно понимать, что из всех трех функций денег криптовалюта выполняет только одну. Функции денег таковы: они являются средством платежа (с этой функцией криптовалюты справляются); они являются мерой стоимости (и для этого криптовалюты совершенно не подходят, так как их стоимость сильно колеблется); и деньги являются средством накопления богатств (для чего криптовалюты тоже не походят даже теоретически, потому что их стоимость сильно меняется).

Повторю: одну из функций – функцию быть средством платежа – криптовалюты выполнить способны. И кому-то для каких-то задач это, может быть, и подойдет. Но большинству хозяйствующих субъектов для комфортного использования необходимо, чтобы работали все три функции, включая меру стоимости и накопление богатства. И пока все три эти функции не выполняются, наивно предполагать, что криптовалюты получат какое-то широкое применение. Пока это – узкоспециальный инструмент для очень небольшого количества специальных задач», – объяснил Сергей Хестанов.

Говоря о законе, регулирующем использование криптовалют, он высказал мнение, что его появление фактически не повлияет на ситуацию.

«Никакого значимого влияния ни на что это не окажет. На сегодняшний день способов запретить, воспрепятствовать движению криптовалют пока не имеется. А раз нет возможности реально контролировать, то можно придумывать любые законы, но никаких реальных последствий это, скорее всего, не будет иметь.

Кошка Нэко, символ денег и богатства / pixabay.com

До сих пор даже китайскому правительству серьезно ограничить движение криптовалют не удалось, несмотря на принятие самых драконовских мер. Поэтому мне кажется, что это – типичная бюрократическая активность без каких-либо перспектив получить какие-то реальные результаты. Так уж устроены криптовалюты, что идентифицировать пользователей, вычислить их очень и очень тяжело. Так что законопроект, скорее всего, примут. Но никакого отношения к реальной жизни он иметь не будет», – объяснил Сергей Хестанов.