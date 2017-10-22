Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 октября 2017, воскресенье, 16:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Минтруд России предложил делать каждому новорожденному подарок от государства
Школьник на родительской машине устроил ДТП в центре Тюмени
Средняя цена газа на тюменских АЗС пробила планку 15 рублей
Сезон летней резины завершен. Автомобилистам советуют «переобуться»
#ЖКХ
Эрика Герцег поразила поклонников откровенным фото
Названа страна-рекордсмен по объему космического мусора
Выдвижение Собчак на пост президента поддержали 75 тюменцев и всего 6 жителей ЯНАО
Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
В Туле объявили лауреатов театральной премии «Триумф»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
22 октября 2017, 12:00
вузы образование Россия социальный лифт
Никита Белоголовцев

Сооплата образования как угроза социальным лифтам

Студенты ВУЗа на дне знаний
Студенты ВУЗа на дне знаний
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Эксперты ВШЭ предлагают ввести добровольный сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины, передает информационное агентство РБК. По заключению экспертов, введение сбора позволит в ближайшие годы привлечь средства, эквивалентные 2–3% доходов населения.

Опросы двух последних лет показали, что россияне готовы доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества, причем доплачивать за качество услуг в области образования и здравоохранения выразили готовность 41% респондентов. Как пишет газета «Ведомости», об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

В то же время он отметил, что хотя вводить соплатежи нужно, необходимо учитывать и риски. Кузьминов предложил подумать над введением дополнительно финансируемых государством программ, направленных на поддержку незащищенных слоев населения.

Побеседовать с «Полит.ру» об идее софинасирования системы образования, в том числе о рисках, которые могут быть сопряжены с реализацией такого предложения, согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ».

«История первая, которую, как мне кажется, давно пора понять, но которая по инерции до сих пор не очень обсуждается в России, заключается в том, что словосочетание «бесплатное образование» не совсем корректно. Бесплатного образования по факту нет – оно все равно оплачивается кем-то. И правильнее говорить, что образование, как некогда было в Советском союзе и как теперь есть в России, является условно бесплатным. Если оно не оплачивается напрямую теми, кто это образование получает, то оно так или иначе оплачивается всеми гражданами страны через налоги, через распределение каких-то доходов государства.

Поэтому в той парадигме, в которой обычно обсуждалось бесплатное образование, имелось в виду образование, за которое платит не его конкретный потребитель, а все граждане. Имелось в виду, что каждому российскому студенту, обучающемуся на бесплатной основе, на образование «скидываются» другие 140 миллионов граждан России. Конечно, я говорю упрощенно, но в общем так традиционно сложилось, что в России это не очень проговаривается и не очень понимается, когда речь идет о бесплатных местах.

 

 
Открытие скульптуры "Кот ученый" в университете РУДН / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

При этом, с моей точки зрения, условно бесплатное и условно всеобщее образование в России (которое действительно получает огромный процент населения страны) оно ценность высшего образования как таковую очень сильно девальвировало. И в ситуации сравнительно низкого конкурса и сравнительно низких проходных баллов на огромное количество специальностей в огромном количестве вузов высшее образование становится немного искусственно пролонгированным подростковым возрастом. Периодом, когда взрослый человек – дееспособный, трудоспособный – не выходит на рынок труда, а занимается чем-то еще четыре года, пока обучается по программе бакалавра.

Более или менее точные цифры по этому поводу есть, но даже без них мы понимаем, что огромное количество денег государства, так или иначе принадлежащих налогоплательщикам, уходят на обучение огромного количества людей специальностям, которыми они в дальнейшем не занимаются. Это можно проследить на примере, допустим, педагогических вузов. Так сложилось, что в последнее время конкурс в педагогические вузы низкий, проходные баллы очень невысоки, и зачастую большим количеством абитуриентов эти вузы рассматриваются как запасной аэродром. То есть: «Меня вроде как учат, я вроде получаю высшее образование – а после этого я, скорее всего, не пойду работать по специальности, а пойду работать куда-то».

В этой ситуации понятно, что деньги, которые тратятся на обучение этих «специалистов», пусть не уходят в пустоту, но тратятся неэффективно. КПД траты этих денег критически низок. Это проблема, и ее нужно решать. Решается она очень по-разному в разных странах и разных системах. Где-то государство платит стипендии талантливым студентам, где-то выдает им гранты на образование, где-то работает абсолютно провалившаяся в России схема образовательных кредитов под низкие проценты и с лояльной системой погашения. Понятно, что эта система должна меняться и в России, где человек сейчас за счет государства получает образование (не очень высокого качества и слабо используемое в жизни).

Но я очень боюсь, что изменения, если они произойдут, в первую очередь затронут специальности и без того востребованные и полезные и сократят количество бюджетных мест в тех вузах, где все в порядке и с конкурсом, и с проходным баллом. Вот этого, конечно, не хотелось бы, но как от этого на практике застраховаться, не очень понятно. Потому что специальности, допустим, востребованные на рынке труда, если станут платными или частично платными, на них все равно останется довольно высокий спрос. И такого исхода событий не хотелось бы. Если же говорить о выходах из ситуации, то они, как мне видится, отчасти реализуются – например, с повышением престижа и качества среднего образования.

Действительно, конкурс в столичные колледжи вырос и продолжает расти, что по количеству человек на место, что по проходному баллу. Один из выходов, следовательно, и – это сокращение ненужного и сжигающего время и деньги высшего образования. В общем, и укрупление вузов, как мне кажется, тоже так или иначе происходило в этой логике.

Мне кажется, ключевой вопрос, на который нужно в первую очередь найти ответ, очень похож на вопрос, который должен задаваться по поводу школьного образования. Это вопрос о его целях и задачах – с точки зрения государства и с точки зрении бизнеса.  Кого, зачем и в каких количествах учат? Потому что успешные бизнесы в России и пусть очень-очень мелкими шажочками государство продвигаются к пониманию того, что высшее образование должно по крайней мере в ряде специальностей становиться все более прикладным т все более соответствующим запросам рынка. Корпорации приходят в вузы и помогают готовить студентов, которые им нужны. Государство аккуратно в некоторых местах пытаются понять, какие специалисты ему нужнее, почему и зачем. И мне кажется, что если история будет развиваться в такой логике, то мы уже понимаем, какое количество учителей, врачей и программистов государству нужно.

Мы понимаем, что врачи, учителя и программисты, которые обучаются за государственный счет, должны либо быть востребованы на рынке труда и создавать добавочную стоимость в российской экономике – либо должны учиться за свой счет, если они эту добавочную стоимость, востребованную бизнесом и государством. Но при этом, повторю: ключевая задача в том, чтобы обучение становилось платным не там, где все в порядке с конкурсом и с содержанием обучения. Если за счет введения платности или софинансирования будут сокращаться места для действительно талантливых студентов не из Москвы, например, то это в итоге приведет к тому, что доступность высшего образования снизится, а расслоение будет расти.

Тогда право на хорошее образование будет получать те, у кого так или иначе есть деньги, а те, у кого этих денег нет, будут еще больше «законсервированы» и лишены социальных лифтов.

Мне кажется очень правильной модель грантов на образование и стипендий, когда государство берет на себя обучение талантливых студентов или студентов по востребованным специальностям. Соответственно, эти гранты или стипендии служат гарантией того, что студент будет мотивирован учиться; будет учиться и затем работать по специальности с тем или иным сроком отработки.

 
Студенческий семинар / pixabay.com

То есть я, допустим, не вижу ничего катастрофического в том, чтобы студенты педвузов, если они пользуются бесплатным вариантом обучения, заканчивали бы их с каким-то документированным обязательством – например, работать педагогом. Это нормально. Если ты идешь в педагогический и учишься бесплатно, то ты потом так или иначе уж работай учителем или еще кем-то в сфере образования – или компенсируй стоимость своего обучения, если ты решил в этой сфере не работать.

Это нормальная практика, которая развивает ответственность. Другое дело, если ты – талантливый ученый или программист, и государство сразу требует от тебя денег за твое обучение. Вот это – путь в никуда, путь к еще большему технологическому отставанию, это путь к еще большей утечке мозгов и потере талантливых студентов, а в дальнейшем – талантливых ученых, предпринимателей, стараперов», – считает Никита Белоголовцев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Ксения Собчак
Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты
Всемирная организация здравоохранения
В ВОЗ пересмотрят назначение Мугабе послом доброй воли
Каталония
Глава МИД Испании объяснил действия в отношении Каталонии
Сергей Кисляк
Экс-посол РФ рассказал о проблемах в американской политике
Уильям Браудер
СМИ сообщили о внесении РФ Браудера в базу Интерпола
16:19 На акции протеста у Верховной Рады полиция применила газ
15:10 В Москве ожидается сильный снегопад
14:51 Экс-посол РФ рассказал о проблемах в американской политике
14:26 Журналист Феруз получил орден мужества имени Сахарова
13:50 Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Елеазар Мелетинский
Елеазар Моисеевич Мелетинский
22 октября 1918 года родился Елеазар Мелетинский, филолог, литературовед, исследователь фольклора и мифологии.
13:31 Экс-президенты США собрали на благотворительном аукционе более 30 млн долларов
13:04 Израильский самолет опасно приблизился к другому борту в Подмосковье
12:24 Глава МИД Испании объяснил действия в отношении Каталонии
11:46 В ВОЗ пересмотрят назначение Мугабе послом доброй воли
11:26 Путин заявил о динамичном развитии диалога с Казахстаном
10:56 Россия вошла в тройку лидеров по выбросам космического мусора
10:37 В Словении стартовал первый тур выборов президента
10:13 СМИ заявили о тайном освобождении Навального из спецприемника
10:05 СМИ сообщили о внесении РФ Браудера в базу Интерпола
09:50 Минобороны сравнило бомбардировку Ракки США со Второй мировой
09:27 Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему при исчезновении Ким Чен Ына
09:21 Лидер правоцентристского движения в Чехии заявил о желании сотрудничать с ЕС
09:12 Саакашвили заявил о депортации своих соратников в Грузию из Украины
21.10 21:08 Россияне заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по фигурному катанию
21.10 20:56 В Красноярском крае при аварии опрокинулся рейсовый автобус
21.10 20:42 В Киеве за стрельбу задержан глава Организации украинских националистов
21.10 20:21 Генпрокурор ЛНР ушел в отставку ради научной работы
21.10 20:01 Журналистку «Москвы 24» уволили после статьи о духоте в метро
21.10 19:39 Путин попрощался с участниками фестиваля молодежи на английском
21.10 19:21 Сирия пожаловалась в ООН из-за обстрела со стороны Израиля
21.10 19:02 Трамп сообщил о готовности рассекретить документы по убийству Кеннеди
21.10 18:45 Одного из тыловиков МВД отправили под домашний арест
21.10 18:29 Путин на встрече с молодежью рассказал о Косыгине и важности «soft skills»
21.10 16:39 В Москве задержан сообщивший о минировании больницы телефонный хулиган
21.10 16:23 Полиция Мюнхена не нашла религиозных мотивов в нападении на прохожих с ножом
21.10 16:06 ВОЗ назначила 93-летнего президента Зимбабве послом доброй воли
21.10 15:36 Россия сняла запрет на ввоз турецких томатов с 1 ноября
21.10 15:14 Испанское правительство запустило процедуру прямого управления Каталонией
21.10 15:00 Бывший глава МИД России ответил Путину на обвинения в безголовости
21.10 14:38 Познер призвал голосовать за Собчак
21.10 14:28 Дефицит бюджета США достиг 666 млрд долларов
21.10 14:08 Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении на прохожих
21.10 13:55 В НАТО опровергли уязвимость перед Россией на Балтике
21.10 13:33 МВД проведет тотальную проверку частных домов престарелых
21.10 13:11 В Польше начал действовать закон о сносе коммунистических памятников
21.10 12:46 В МИДе заявили о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном
21.10 12:39 Мужчина набросился с ножом на прохожих в центре Мюнхена
21.10 12:20 Израиль выдал США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
21.10 11:55 В Петербурге задержан глава местного отделения Российского союза молодежи
21.10 11:41 Миллиардер-демократ начал кампанию за импичмент Трампа
21.10 11:26 «Роскосмос» запланировал всего два пуска с Восточного в 2018 году
21.10 11:09 СМИ узнали о планах Трампа не дать рассекретить документы о смерти Кеннеди
21.10 10:52 Spiegel узнал о слабой защищенности Прибалтики от нападения России
21.10 10:27 Украинский депутат сообщил о причастности к ДТП в Харькове сотрудника СБУ
21.10 10:03 Собственник «Магнита» потерял 600 млн долларов за день из-за обвала акций
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.