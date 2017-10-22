На выборах президента Киргизии, состоявшихся 15 октября, победил Сооронбай Жээнбеков, кандидат от правящей Социал-демократической партии. За него, по предварительным данным, проголосовали около 55% пришедших на выборы избирателей. СМИ называют эти выборы самыми резонансными.

Главный соперник кандидата от партии власти, оппозиционер, обвинявший власти в нарушениях в ходе выборов, тем не менее признал их предварительные результаты, пишет газета «Коммерсантъ». Всего в выборах участвовали 11 человек.

Жээнбеков вступит в должность только в декабре, однако его команда уже начинает строить планы относительно его первых шагов. В частности, уже известно, что первый официальный визит новый киргизский лидер намерен совершить в Россию. Поездка состоится сразу же после инаугурации, то есть во второй половине декабря, передает газета «Известия».

По словам представителей пресс-службы аппарата нового главы республики, он намерен углублять сотрудничество с Москвой. При этом, как сообщили дипломатические источники издания в Бишкеке, ожидается, что приоритетными темами обсуждения во время визита станут экономическая интеграция в рамках ЕАЭС, военно-техническое сотрудничество в рамках ОДКБ, а также вопрос квотирования трудовых мигрантов.

Учебные полеты СУ 25 на базе ОДКБ Кант в Киргизии / facebook.com/odkb.kant

По мнению руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, курс нового президента сюрпризов не предполагает и ясно, что основное внимание новый киргизский лидер сосредоточит в основном на внутренней политике.

«Сегодня киргизская элита крайне расколота. Предвыборная кампания была перенасыщена взаимными обвинениями, компроматом и черным пиаром. Многое будет зависеть от того, как новому главе республики удастся консолидировать правящие политические и бизнес-круги. С другой стороны, нынешней власти все же удалось стабилизировать ситуацию. Я напомню, что в стране произошел не один госпереворот (два за последние 15 лет – прим.ред.), а в 2010 году Киргизия находилась фактически на грани распада. В этом контексте сейчас страна сделала шаг вперед», – объяснил он изданию.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, к каким переменам в политике страны, в особенности в сфере отношений Киргизии с Россией, может привести смена президента Киргизии, согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации,

По оценке Салина, существует несколько обстоятельств, которые дают основания считать, что в политике Киргизии – и особенно в вопросах киргизского-российских отношений – не произойдет больших изменений.

«Ротации власти как таковой в Киргизии не произошло: победил преемник предыдущего президента. Поэтому каких-либо серьезных изменений в курсе киргизских властей в отношении России ожидать не стоит.

Основное содержание политики Киргизии по отношению к России с некоторыми вариациями заключается в том же, что и содержание любой политики постсоветской страны в отношении России. То есть – финансовые преференции со стороны Москвы в обмен на демонстрацию политической лояльности и участие в геополитических и военных проектах. В принципе, об этом новый президент Киргизии речь и завел – списание долгов и все прочее.

Словом, политика будет прежней – демонстративная лояльность в обмен на дотации. И эта политика не склонна к изменению. Страны постсоветского пространства свою стратегию уже выбрали: они не ведут независимой политики, предпочитая в обмен на демонстративную лояльность получать реальные финансово-экономические преференции. Киргизия здесь не исключение. И самое главное: если бы на выборах президента победил другой кандидат, который считается оппозиционным, политика в итоге в отношении России была бы та же самая.

Киргизия. Выборы президента

Могут ли Киргизия или другие страны и числа тех, что избрали такую стратегию, отойти от нее? От этой политической линии как Киргизия, так и другие постсоветские страны могут отойти только в том случае, если Москва пересмотрит свои геополитические амбиции и геополитические стратегии. То есть если она станет больше внимания уделять финансово-экономической выгоде в своих отношениях со странами постсоветского пространства, чем геополитической стороне», – считает Павел Салин.

Он также отметил, что элита стран постсоветского пространства, в том числе и Киргизии, не будучи заинтересована в изменении ныне существующей ситуации в сфере отношений с Россией, «умело играет на постсоветских комплексах российских властей», чтобы сохранить положение дел.

Напомним, окончательные результат выборов президента Киргизии еще не объявлены. Срок полномочий действующего президента Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря.