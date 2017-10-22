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22 октября 2017, 18:00
Алексей Навальный выборы Ксения Собчак

Без комментариев

Ксения Собчак и Алексей Навальный
Ксения Собчак и Алексей Навальный
pln-pskov.ru

Сегодня стало известно о том, что политика Алексея Навального тайно отпустили из столичного спецприемника, где он отбывал 20-дневный арест по обвинению в призывах к проведению несанкционированных акций. Обещавшее стать главным медийным событием дня мероприятия прошло без лишней шумихи. Однако СМИ все же удалось раскрутить медийный сюжет с именем Навального, спросив у оппозиционера, что он думает о недавнем выдвижении в президенты журналистки Ксении Собчак.

«Пока не комментирую. Может быть, потом», — заявил политик журналистам.
В соцсетях, где Навальный и его сторонники ежедневно публикуют посты о своей работе, также ничего интересного. Политик пока рассказал лишь о своем пребывании в ИВС.

В день освобождения оппозиционера активисты вывесили на Большом Каменном мосту баннер в его поддержку. Акция прошла под требованием участия Навального в президентских выборах.

Политик заявил, что сейчас он «полностью сконцентрирован на Астрахани». Стоит отметить, что журналисты смогли поймать политика уже в аэропорту Домодедово перед тем, как он улетел в Астрахань, где должен пройти анонсированный ранее митинг с участием оппозиционера.

Команда Собчак же отчитывается об успешном старте кампании по сбору подписей в ее поддержку. Сейчас на специальном сайте собрано чуть более 8% подписей от необходимых для выдвижения ее кандидатуры. Сама Собчак ранее заявила, что ей необходимо получить не менее 100 тысяч таких заявок. Однако виртуальные подписи не считаются законным основанием для выдвижения кандидата. Согласно закону, непарламентским партиям для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку не менее 100 тысяч реальных подписей, при этом не более 2500 подписей в одном субъекте России.

Имя Собчак в последние дни не сходит с экранов телевизоров и первых полос печатных медиа. Так, в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ прозвучало заявление журналистки о том, что она получала угрозы, когда ездила отдыхать с мужем. Программу показали на Дальнем Востоке. Сама Собчак опровергла правдивость заявления, пояснив, что оно вырезано из ее интервью годичной давности, которое не вышло в эфир. «Я не вижу ничего ужасного в том, чтобы уехать на две недели, чтобы организовать свою безопасность в Москве, в тяжелых условиях, когда моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной... У меня такое количество даже не то что врагов, а людей, которые считают главным удовольствием зайти и написать какую-то гадость: "Чтобы ты сдохла, тварь"», — звучат слова Собчак в сюжете.

СМИ начали опрашивать политологов на предмет возможности участия и победы Собчак на выборах. Опрошенные тем же НТВ эксперты форум «Валдай» отреагировали на эту новость неоднозначно. Петр Дуткевич, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета, заявил: «Это была хорошая шутка, которую все приняли бурными аплодисментами». А политолог Алексей Малашенко заметил: «Кто до этого был знаком с ситуацией, даже не ухмыльнулся, а просто улыбнулся». Однако другой политолог Александр Рар посчитал, что за Собчак могут проголосовать: «Она не будет взрывать систему изнутри, как это делает Навальный...Средний класс тоже готов поддержать политику стабильности, которую проводит Путин. Но они не хотят голосовать за Жириновского, за людей, которые представляют старые интересы. За Навального они тоже голосовать не будут. А тут человек внутри системы, молодой, дерзкий».

Ранее СМИ уличили телеведущего Владимира Познера в поддержке Собчак. Сам журналист сегодня отшутился по этому поводу: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл 5 тыс. руб. в покер?» На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не 5 тыс. руб., а 100, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно».

По словам ведущего, он уверен в победе действующего президента Владимира Путина (который, кстати, пока не выдвигал своей кандидатуры). «Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак», — отметил Познер. Он увидел полезный эффект в кампании Собчак в том ,что она предлагает проголосовать за кандидата «против всех». «А графа полезная, потому что она дает нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив свое недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать», — объяснил Познер.

«Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать "против всех"; в данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак», — заключил он.

Вопрос о выдвижении Собчак как никогда актуален, и вот уже звезд шоу-бизнеса в интервью просят высказаться на сей счет. Вот как, к примеру, данный шаг прокомментровал музыкант Сергей Шнуров в интервью КП: «Ксения Анатольевна - обезьяна с гранатой, и куда она ее бросит никому неизвестно. Она ситуативный человек, очень быстро все меняет. Хотя глобальные цели у нее, наверняка, есть и решение пойти в президенты она приняла осознанно. Я, например, когда клипы снимаю показываю их своим близким - человек ведь социальное животное, не может без других. Так что она тоже, наверняка, обсуждала с кем-то этот вопрос и согласовывала его». Музыкант заявил, что не может говорить о поддержке журналистки, пока не видел ее предвыборной программы.

Стоит напомнить, в сентябре между Навальным и Собчак произошла публичная перепалка после выхода в СМИ материалов о том, что Кремль хотел бы выдвинуть на выборы кандидата, похожего на нее. Тогда сама Собчак ничего определенного не говорила о своих намерениях, но обвинила Навального в попытке монополизировать «эту тему» и призвала его «быть вместе». Когда же Собчак выдвинула свою кандидатуру, она уточнила, что снимет ее, если до выборов допустят Навального.

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