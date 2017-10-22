Деятельность Бенджамина Франклина: государственного деятеля, дипломата, журналиста, издателя, изобретателя – известно довольно хорошо. Он и сам оставил немало документов для своих будущих биографов. Куда менее известны детали его частной жизни. В частности, не вполне понятно, почему Франклин в течение семнадцати лет не возвращался из Европы к оставшейся в Америке жене, не смотря на ее регулярные просьбы. Он несколько раз писал, что намеревается приехать, но каждый раз отменял уже назначенную поездку. Недавно в журнале Смитсоновского института была опубликована статья Стивена Косса, где предлагается ответ на этот вопрос.

Бенджамин Франклин впервые увидел Дебору Рид в октябре 1723 года, в день, когда он семнадцатилетним юношей прибыл в Филадельфию, чтобы найти работу в типографии. Он проделал путь из Бостона отчасти пешком, отчасти на попутных лодках. Багаж в таких условиях он взять с собой не мог, поэтому его белье было рассовано по карманам. Очутившись в городе, Франклин купил у пекаря на три пенни три больших булки – весь его обед. Поскольку карманы были заняты, он засунул две булки под мышки, а третью начал есть на ходу. Таким и увидела его Дебора, вышедшая на крыльцо родительского дома.

Франклин нашел работу у печатника Кеймера, а тот вскоре нашел ему жилье – в доме Джона и Сары Рид, родителей Деборы. К тому моменту из Бостона прибыл сундук с выходным костюмом, поэтому Бенджамин выглядел более прилично. Спустя полгода молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться.

Но против их брака возражала мать Деборы (отец умер в 1724 году), которая не считала Франклина подходящей партией. Франклин стремился достичь стабильного и достаточно высокого дохода. Осенью 1724 года губернатор Пенсильвании Уильям Кит поручил молодому человеку отправиться в Англию, чтобы купить там на специально выделенные средства типографское оборудование для выпуска в Пенсильвании газеты. Однако, когда Франклин прибыл в Лондон, оказалось, что никаких денег не выделено, и неизвестно, появятся ли они в ближайшем будущем. Франклин начал работать наборщиком в лондонской типографии и раз за разом писал семейству Ридов, что его возвращение откладывается. В это время Франклин, по его словам, «стал постепенно забывать свои обязательства перед мисс Рид», что позже он назовет «огромной ошибкой».

Тем временем в Америке Сара Рид, уверенная, что из планов Франклина ничего не выйдет, стала искать для дочери другого жениха. И в августе 1725 года по настоянию матери Дебора вышла замуж за гончара Джона Роджерса. Но этот брак оказался неудачным. Роджерс не собирался, как он обещал, устроиться на работу, и жил только на средства жены. К тому же выяснилось, что еще него имеются значительные долгии. А спустя всего несколько недель после свадьбы до Деборы дошло известие, что в Англии у Джона Роджерса уже есть жена. Дебора вернулась в дом матери и отказался признавать Роджерса своим мужем, а Роджерс растратил ее приданое, сделал еще больше долгов и уехал в декабре 1727 года в Вест-Индию, где, по слухам, был убит.

В октябре 1727 года в Филадельфию возвращается Бенджамин Франклин. Его дела были куда более успешными, чем до отъезда. Теперь у Франклина имелась собственная фотография, а с 1729 года он на паях с другим издателем начал выпускать «Пенсильванскую газету», где выступал как редактор и публицист. Бенджамин и Дебора возобновили отношения и вскоре вновь были готовы вступить в брак. Дебору не отпугивало даже то, что у Бенджамина появился сын Уильям. Кем была мать ребенка, Франклин так никогда и не рассказал. Дошли только невнятные слухи, что ее звали Барбара. Был и другой слух, что матерью Уильяма была Дебора. Так это или нет, но Дебора была готова усыновить Уильяма.

Но было другое препятствие для брака. Получить официальное подтверждение о наличии у Джона Роджерса жены в Англии или о его смерти в Вест-Индии не удавалось. По тогдашним законам брак Деборы не мог быть расторгнут и ее не могли признать вдовой. Если бы впоследствии выяснилось, что Роджерс жив, Дебора была бы виновной в полигамии, за что по законам Пенсильвании полагалось наказание в виде 39 ударов плетью и пожизненных каторжных работ. Поэтому Дебора и Бенджамин стали жить в фактическом браке, не регистрируя свои отношения официально. 1 сентября 1730 года она переехала в его дом, и пара объявила знакомыми, что отныне они муж и жена.

20 октября 1732 года у них рождается сын Френсис Фолджер – Фрэнки. Бенджамин Франклин писал, что Фрэнки был «шустрым, любопытным и особенным», «золотым ребенком, чья улыбка ярче, болтовня смышленее, а проказы волшебнее, чем у всех других младенцев в колониях вместе взятых». Но 21 ноября 1736 года Фрэнки умирает от оспы.

Посмертный портрет Фрэнки Франклина (1737). Художник Сэмюэль Джонсон нарисовал голову ребенка, ориентируясь на внешность его отца.

Оспа была самой опасной инфекционной болезнью в североамериканских колониях. Смертность среди заболевших доходила до 30 %, а у детей была еще выше. Еще в 1730 году «Пенсильванская газета» Франклина рассказывала о вспышке оспы в Бостоне, уделяя особое внимание прививкам от оспы. Нет, это не была противооспенная вакцинация, до рождения Эдуарда Дженнера, который догадается использовать коровью оспу как средство предотвратить заражение оспой натуральной, оставалось еще 19 лет. Но до Дженнера существовал менее совершенный способ защиты от оспы. Он называется вариоляция, или инокуляция.

При инокуляции материал для прививки брали из оспенных пустул на коже заболевшего человека. Врач забирал немного гнойной жидкости из пустул пациента, а затем направлялся к человеку, которому хотели сделать прививку, надрезал кожу на руке и вводил туда немного этой жидкости. После прививки обычно возникала натуральная оспа в легкой форме, которая давала в дальнейшем иммунитет к болезни. Но бывало и так, что инокуляция приводила и полномасштабной оспе. Смертность после инокуляции составляла 2 %, что, конечно, ниже смертности от натуральной оспы, но все равно заметный риск.

Инокуляция была известна народам Азии еще в Средние века. Например, ее делали девочкам, которые должны были попасть в гарем султанов Османской империи. В Европу этот метод принесла Мэри Монтегю, жена британского посла в Константинополе, которая привила оспу своему маленькому сыну. После того, как прививки получили дети Георга I, метод стал распространяться. Кстати, именно инокуляцию, а не вакцинацию провел Томас Димсдейл в 1768 году российской императрице Екатерине II и наследнику престола Павлу. Инокуляция утратила популярность только после распространения вакцинации, то есть в начале XIX века.

Но инокуляция вызывала постоянные споры. Одни называли ее даром Господа во спасение людей от оспы, другие – чуть ли не сознательным убийством. Бенджамин Франклин познакомился с инокуляцией в 1721 году, когда прошла очередная вспышка инокуляции в Бостоне, вызвавшая как массовые инокуляции, так и массовые споры вокруг них. Интересно, что изначально Бенджамин Франклин и его брат Джеймс были противниками инокуляций. Но к 1730 году, убедившись, что эта процедура значительно снижает риск смерти, Бенджамин разошелся во взглядах с братом и стал активным пропагандистом инокуляции, называя ее «полезной и безопасной процедурой».

Вспышку оспы 1730 года в Бостоне Франклин встретил публикациями с призывом к жителям Филадельфии проводить инокуляцию, пока болезнь не добралась до их города. Он сообщал данные о бостонцах: из «нескольких сотен» человек, прошедших инокуляцию, умерло лишь «около четырех». В другом номере газеты Франклин опубликовал подробное описание процедуры инокуляции. В феврале 1731 года, после появления случаев натуральной оспы в Филадельфии, Франклин усилил пропаганду, начав рассказывать о городских жителях, успешно прошедших инокуляцию, и перепечатывать статьи из английских медицинских журналов, посвященные этой процедуре. К июлю 1731 года, когда вспышка болезни завершилась, в Филадельфии умерли от оспы 288 человек, но из примерно пятидесяти человек, сделавших инокуляцию, умер лишь один.

В сентябре 1736 года, когда началась очередная эпидемия оспы, унесшая жизнь сына Франклина, он продолжал свою кампанию в пользу инокуляции. После смерти маленького Фрэнки, по Филадельфии прошел слух, что мальчик заразился оспой во время инокуляции. 30 декабря 1736 года Бенджамин Франклин, чтобы прекратить распространение слуха, рассказал о смерти сына в «Пенсильванской газете». Там он признал, что мальчику не была сделана инокуляция. Франклин писал, что только намеревался инокулировать сына после того, как тот восстановится после тяжелой дизентерии, которой он болел долгое время. Также Франклин указал, что Фрэнки заразился оспой обычным путем.

Позднее в автобиографии Франклин напишет: «В 1736 году я потерял одного из своих сыновей, славного мальчика четырех лет, умершего от оспы. Долгое время я горько упрекал себя и упрекаю до сих пор, что не позволил сделать ему прививку. Я упоминаю об этом ради родителей, которые избегают этого средства. Они говорят, что никогда не простят себе, если ребенок умрет от прививки; но мой пример показывает, что и в противном случае сожалеть приходится не меньше, следовательно, надо выбирать то, что менее опасно» (перевод А. Тургенева).

Обычно биографы Бенджамина Франклина полагают, что Фрэнки не был привит из-за слабого здоровья. Джозеф Лемей, написавший одну из самых авторитетных биографий Франклина, неоднократно называет Фрэнки «болезненным мальчиком». Но единственным аргументом в пользу этого служит то, что он был крещен лишь через год после рождения. Автор нынешней статьи об истории Франклина и его сына выступает против этой версии. По мнению Стивена Косса, мальчика долго не крестили из-за разногласия по этому поводу между родителями. Бенджамин Франклин относился плохо к институциональным формам религии, поэтому, скорее всего, был против крещения. В результате Фрэнки был крещен матерью в тот момент, когда отец покинул Филадельфию, отправившись в длительную поездку по Новой Англии.

Косс считает, что и относительно инокуляции сына Бенджамин и Дебора разошлись во мнениях. Он полагает, что Дебору тревожил ее неопределенный официальный статус. Бенджамин постепенно становился все более авторитетным и влиятельным жителем не только Филадельфии, но и всех североамериканских колонии. Она боялась, что со временем он перерастет свою жену, которая происходила из простой семьи и была не столь блестяще образована. Фрэнки казался ей возможностью скрепить брак с Бенджамином. И она боялась рисковать жизнью сына, делая ему инокуляцию оспы.

Косвенные подтверждения этого находятся в более поздних публикациях Бенджамина Франклина относительно инокуляции. В 1759 году он рассуждает о случаях, когда «один родитель или близкий против этого, другой не делает попыток инокулировать ребенка без свободного согласия всех сторон, чтобы в случае трагического события не последовало бесконечное обвинение». В 1788 году Франклин вновь пишет об этом. Он вспоминает о своем сожалении, что вовремя не инокулировал сына, и говорит о родителях, которые отказываются от операции, полагая, что не простят себя, если их ребенок умрет. «Мой пример показывает, – пишет Франклин, – что сожаление может быть одинаковым в любом случае, поэтому следует выбирать более безопасный».

Бенджамин и Дебора не были уверены, что у них еще будут дети, но спустя семь лет после смерти Фрэнки у них родилась дочь Сара. Тем не менее, Бенджамин до конца своих дней вспоминал умершего сына. В письме к своей сестре, отправленном в 1772 году, он говорит, что часто думает от Фрэнки и не может вспомнить о нем без вздоха. Франклин всю жизнь оставался пропагандистом прививания оспы. Он неоднакротно публиковал исследования врачей на эту тему, а в 1774 году основал «Общество безвозмездной инокуляции бедных», которое собирало средство для прививания оспы малоимущим жителям Филадельфии.

В 1750-е годы Франклин все более активно участвует в политической жизни колоний, становится одним из лидеров движения за их права. В 1757 году он отправляется в первую дипломатическую миссию в Англию, которая продлилась пять лет. Дебора не сопровождает его, так как боится плавания через океан. В 1762 году он возвращается на несколько лет, становится председателем парламента Пенсильвании и теряет этот пост на следующих выборах. В 1765 году он вновь едет в Лондон, где будет представлять интересы Пенсильвании, а затем также Джорджии, Нью-Джерси и Массачусетса. Хотя изначально он планировал, что поездка займет «не более нескольких месяцев», задержался в Европе он надолго.

Стивен Косс считает, что Франклин не возвращается к Деборе именно из-за того, что не может ей простить отказа в инокуляции сына. В Европе он занят политикой и научными исследованиями. Он совершает путешествие в Ирландии, в немецкие земли, во Францию. Даже выполнив дипломатические поручения, Франклин не спешит домой. Не заставляет его вернуться известие, что в 1768 года у Деборы случился инсульт, и здоровье ее сильно пошатнулось. В ноябре 1769 года Дебора пишет мужу, что удар, ухудшающееся состояние здоровья и подавленность духа стали его длительного отсутствия. Франклин не возвращается, лишь пишет письма. За первым инсультом последовали еще несколько, которые сильно нарушили ее память и речь. Последнее письмо Деборы Франклину датировано 29 октября 1773 года. Он продолжал ей писать, спрашивая, почему она не отвечает.

Лишь в марте 1775 года Бенджамин Франклин отправляется в Филадельфию и прибывает туда 5 мая. Дебора умерла в четырьмя месяцами раньше, 19 декабря 1774 года. В 1790 году рядом с ней был похоронен Бенджамин Франклин.