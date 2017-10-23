Сенатор Алексей Дмитриенко: Необходимо внесение изменений в Водный кодекс РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения

Реальные уровни негативного воздействия на окружающую среду технологий, применяемых в российской промышленности, не принимались во внимание при принятии отдельных законодательных актов в области водопользования. Это уже сегодня приводит к необоснованным экономическим издержкам со стороны ТЭС и АЭС, использующих в своих технологических цепочках прямоточные системы технического водоснабжения, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко.

На днях Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями. В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения.

«Статья 42 Конституции РФ, которой декларируется право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, – одна из самых важных конституционных норм России. Следуя этой логике, действующие нормативно-правовые акты предусматривают взимание платы с предприятий, пользующихся природными ресурсами, в том числе – водой, в порядке возмещения вреда, наносимого экономической деятельностью окружающей среде. Однако не все технологии наносят одинаковый вред, а, следовательно, плата должна быть разная», - уверен сенатор.

По его словам, с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 над ТЭС и АЭС нависла угроза увеличения ставки водопользования в 4,65 раза к 2025 году по сравнению с выплатами за 2014 год. «Технологически избежать переплаты возможно исключительно путем строительства дорогостоящих градирен. Но зачем заменять наилучшие доступные технологии и как это отразится на тарифах?», - задается вопросом член Совета Федерации.

Свыше 74% энергоблоков АЭС в мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем водоснабжения. «И это более чем обоснованно, так как вода возвращается в источник не только нормативно чистой, но и в объеме более 99%. Безусловно, принятие проектов «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями» и «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509» – шаг верный, необходимый и своевременный», - уверен Алексей Дмитриенко.