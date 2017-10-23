Рост числа обязательных проверок знаний школьников стало причиной недовольства многих родителей. По их мнению, таким образом можно добиться в основном усиления стресса, который испытывают учащиеся.

Напомним, к ЕГЭ и ГИА (Единому госэкзамену и Государственной итоговой аттестации, обязательным экзаменам, которые школьники сдают после 11-го и 9-го классов) добавились национальные исследований качества образования (НИКО) и всероссийские проверочные работ (ВПР), затрагивающие интересы школьников почти всех возрастов. При этом с 2017 года участие в всероссийских проверочных работах стало обязательным для учеников 4-х классов, а право решать, будут ли участвовать в нем ученики 5-х и 11-х классов, предоставили школам.

Ожидается, что еще до конца октября учащиеся 10-х классов напишут НИКО по биологии и химии, а весной 2018 года школьники 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов сдадут ВПР по разным предметам.

Родители школьников уже выражали недовольство количеством проверок, которые постоянно вынуждены проходить школьники, отмечая, что это приводит к стрессу у детей. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты также отмечали, что весной школьники, особенно те, которым предстоит сдавать ЕГЭ, и без проверочных работ испытывают максимальную нагрузку.

Однако в региональных отделениях Минобрнауки продолжают обсуждать повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. По мнению авторов идеи введения этих проверочных работ, результаты ВПР и НИКО могут использоваться для формирования программ развития образования, совершенствования методики преподавания предметов, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.

Ученическая тетрадь / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев