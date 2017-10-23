Ножом по «Эху»

Сегодня днем вооруженный ножом мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и полоснул ножом по шее заместителя главного редактора радиостанции, ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

«Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер», — написал в твиттере главред Алексей Венедиктов.

Позже он добавил, что Фельгенгауэр делают экстренную операцию. Угрозы ее жизни нет.

«Спасибо скорой, приехали сразу и очень быстро. Спасибо полиции, приехали сразу и очень быстро. Наша охрана скрутила нападавшего и передала в руки полиции», — заявил прессе Венедиктов.

По его словам, Фельгенгауэр поступила в Склиф, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ведущий отметил, что преступник «понимал, куда идти, и он понимал, к кому идти, потому что в той комнате, где она сидела, она была не одна». Также на пути нападавшего были и другие сотрудники «Эха» которых тот не тронул.

Задержанный за нападение на ведущего радиостанции "Эхо Москвы" / facebook.com/vit.ruvinski

«Работа [радиостанции] идет в штатном режиме, все чрезвычайно опечалены», — добавил главред.

Он поблагодарил всех коллег по цеху, которые, «вне зависимости от направленности» своих СМИ выразили солидарность с «Эхом».

«Я очень благодарен вам всем и вашим главным редакторам. Было столько звонков, сколько никогда у нас тут не было», — отметил Венедиктов.

Однако в журналистском сообществе нашлись и те, кто с издевкой прокомментировал ситуацию. Новый стартап Арама Габрелянова, телеграм-канал Mash опубликовал видео, как толпа журналистов повредила дверь в редакции «Эха» с комментарием: «Журналисты выносят двери в офисе радио "Эхо Москвы". Все сплотились в едином порыве сопереживания. Коллеги, молодцы».

Тем временем Венедиктов, как сообщает «Интерфакс», заявил, что намерен обратиться к акционерам «Газпром-Медиа» с просьбой усилить меры безопасности в редакции.

Ведущая «Эха Москвы» Ольга Бычкова рассказала «Дождю», что нападавший на проходной в здание прыснул охраннику в лицо из газового баллончика, после чего на лифте поднялся в редакцию на 14 этаж. Там он подошел к рабочему месту Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по шее.

В столичном главке МВД «Интерфаксу» сообщили, что «нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства».

Как пишет Венедиктов, нападавшего зовут Борис Юрьевич Гриц. По заявлению главреда, раньше его в редакции не видели.

Задержанный за нападение на ведущего радиостанции "Эхо Москвы" / facebook.com/vit.ruvinski

На допросе мужчина заявил, что у него была с журналисткой телепатическая связь.

«Я никогда не был с ней знаком в реальности, но видел и чувствовал ее. Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове», — сказал мужчина.

Столичный главк Следственного комитета сообщает, что нападавшему 48 лет. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Нападение на журналистов «Эха» и других СМИ случались и раньше. Совсем недавно ведущая радиостанции Юлия Латынина была вынуждена с семьей уехать за границу из-за нападений. Журналистка рассказала, что этим летом у ее дома было разбрызгано не просто дурно пахнущее вещество, а опасный для здоровья яд. Также она сообщила, что кто-то испортил тормоза в ее машине. В сентябре машину и вовсе сожгли. Свою программу «Код доступа» она теперь ведет по скайпу.

Этот же способ выбрал и Олег Кашин, уехавший из России после того, как чуть не умер в результате избиения. Кашин ведет программу на «Дожде».

Сам главред «Эха Москвы» находится в России, но уже долгое время ходит с охраной.