Заголовки утра. 23 октября

«Коммерсанту» стали известны аргументы «Транснефти» в кассационной жалобе по спору со Сбербанком на 66,5 млрд руб. Об этом можно прочитать в статье «Транснефть» не нашла мотивации в суде.

«Каталонии надевают испанский сапог». Наиболее вероятный сценарий развития событий в испанском регионе — проведение в Каталонии внеочередных выборов и сохранение ей статуса автономии после ухода Карлеса Пучдемона, так и не сумевшего реализовать проект «каталонской независимости».

«Микродолгу снизят максимум». ЦБ считает нужным установить ограничения максимальной ставки на уровне 250% годовых вместо действующих 300%.

«Семейные ценности отнесут в школу». Как стало известно изданию, разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» может быть включен в обязательную школьную программу.

РБК в статье «Прямая и явная угроза: успеет ли Каталония объявить независимость» продолжает тему прошедшей недели - впервые в истории современной Испании правительство решило ограничить автономию одной из провинций страны — Каталонии.

«Казус Мединского: чем закончился спор из-за диссертации министра культуры». Большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы не лишать министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук.



«Газета.ru»: «В Москве ученые начнут получать 110 тыс. рублей». Ученые с понедельника получат среднюю прибавку к зарплате в 80%.

«Липницкой не должно быть стыдно за завершение карьеры».

Интервью с призером московского этапа Гран-при фигуристкой Каролиной Костнер.

Испания намеревается распустить сепаратистское правительство Каталонии (Spain moves to dismiss Catalonia’s secessionist government). Вопрос в том, к чему это приведет: к сворачиванию движения за независимость или к раздуванию внутреннего конфликта.

Дания снизила возраст уголовной ответственности до 14 лет, но это не помогло сократить преступность (Denmark lowered the age of criminal responsibility to 14, but it did not reduce crime). Нововведения в датском законодательстве не удерживают подростков от совершения преступлений.



Испания пытается изгнать каталонских лидеров, но сепаратисты обещают продолжать борьбу за независимость (Separatists Pledge to Fight On After Spain Moves to Oust Catalan Leaders).Премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился к конституции, чтобы нанести удар по сепаратистской кампании в Каталонии.



Дайте Йеллен новый срок (Give Yellen Another Term). Президент США Дональд Трамп готовится выбрать следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, после того как у нынешней главы ФРС Джанет Йеллен в феврале 2018 г. закончится срок. У этого решения будут большие последствия.



Испания нацелилась на то, чтобы отобрать власть у каталонского правительства (Spain Moves to Seize Control of Catalan Government). Правительство Испании обратилось к парламенту за разрешением применить к Каталонии небывало суровые положения конституции. Это будет серьезным испытанием испанской демократии.



Абэ в Японии закрепил свою позиции убедительной победой на выборах (Japan’s Abe Cements Power With Strong Election Win). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на досрочных парламентских выборах в Японии получил сильную поддержку. Скорее всего, это даст ему лишний стимул добиваться внесения изменений в конституцию Японии - впервые с тех пор, как эта конституция была принята в 1947 г.