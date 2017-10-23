Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Министерству образования и науки Российской Федерации сохранить за министром культуры Владимиром Мединским статус доктора исторических наук. При этом президиум большинством голосов отверг претензии к диссертации министра как несостоятельные.

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, так как его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков», которую Мединский защитил в РГСУ в 2011 году, «не имеет научной ценности». Минобрнауки поручило рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, но рассмотрение не состоялось.

Затем то же поручение было дано МГУ имени М. В. Ломоносова, и диссовет вуза (а позже – и диссовет Белгородского университета) пришли к выводу, что оснований для лишения ученой степени нет. В качестве аргументов в пользу своего вывода они привели заключение, что в диссертации не обнаружено необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Однако 2 октября экспертный совет по истории ВАК неожиданно рекомендовал лишить Мединского степени.

Это решение вызвало отклики двух сортов: кое-кто выражал одобрение происшедшим, а некоторые ученые называли решение оценочным, напоминает информационное агентство ТАСС. Однако после решения экспертного совета свои рекомендации должен был дать еще президиум ВАК. Это должно было произойти 20 октября.

К тому времени в СМИ появился ряд публикаций о том, что с оппонентами на защите докторской диссертации у Мединского были некие проблемы: в разных источниках фигурировали разные фамилии, причем все они значились в автореферате Мединского, который почему-то хранился в двух разных местах. Как сообщило информационное агентство РБК, в итоге Минкультуры поспорило с «Новой газетой» о том, кто же был оппонентами. Разночтения объясняли кто ошибкой секретаря, кто подлогом.

Однако несмотря ни на что, 20 октября за то, чтобы Мединский сохранил ученую степень, проголосовали 14 членов президиума ВАК. Как сообщило со ссылкой на осведомленный источник информационное агентство «Интерфакс», против выступили шестеро. Сам министр также участвовал в заседании; оно проходило в закрытом режиме.

В.Мединский на открытии выставки / АГН "Москва" / Зыков Кирилл

В соответствии с установленной процедурой президиум ВАК даст рекомендацию Минобрнауки, на основании которой ведомство окончательно решит вопрос об ученой степени Мединского, а затем выпустит соответствующий приказ. Тем не менее, уже ни у кого из экспертов фактически не возникает сомнений, каким окажется решение.

Поговорить с «Полит.ру» о том, что почему президиум ВАК принял такое решение, согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его словам, неожиданного в этом нет: в результате появилась возможность сделать вид, что таково и мнение научного сообщества.

«Ничего удивительного в том, что президиум ВАК принял такое решение, нет. Потому что если бы и экспертный совет, и президиум ВАК приняли одно решение – и вдруг Министерство, в котором сидят чиновники, сказали бы, что лучше знают ценность трудов министра, их коллеги, то это было бы совсем уж скандально. А так можно сослаться на то, что это сказали сами ученые – мол, научное сообщество откликнулось. Хотя там против и было 30% президиума (и такое количество «черных шаров» само по себе скандально).

Но все-таки получилось, что научное сообщество его реабилитировало. То есть если бы оно сказало, что диссертация плохая, а в Министерстве сказали бы, что нет, она хорошая, и вообще Мединский – хороший человек, то это было бы уже запредельно и этому уже нельзя было бы найти какие-то обоснования. Здесь же обоснования есть: мол, одни историки сочли так, а другие – этак. Неслучайно же перед заседанием президиума была проведена кампания – целый ряд докторов наук выступили в поддержку Мединского. И всячески формировалось впечатление, что позиция экспертного совета – это не позиция научного сообщества, а позиция каких-то отдельных ученых. С которыми еще надо разобраться – может, они оппозиционеры, либералы или завистники!

Кампания по компрометации экспертного совета шла очень активно. Одновременно привлекалось большое количество разных обладателей ученых степеней, которые говорили, что Мединский – замечательный человек и хороший ученый.

И что здесь вообще могло быть? Если признать Мединского ненастоящим доктором наук, то он должен уйти в отставку. Без докторской степени, конечно, возможно руководить министерством, и люди руководили. Но с отобранной докторской степенью руководить министерством уже невозможно. Это же пальцем будут показывать; на заседании правительства при любом докладе Мединского все бы стали вспоминать эту историю. Так что это – точно отставка.

Как я понимаю, политического решения об отставке на данный момент нет, а раз его нет, то Мединский остался доктором наук. Здесь другого варианта не было. Но я, мягко говоря, не уверен, что проблемы Мединского закончились. Потому что набор скандалов, связанных с его именем, достаточно велик. Там не только диссертация – «дело реставраторов» очень тесно связано с его министерством. Да и все, что вокруг диссертации всплыло, запоминается – в том числе история с оппонентами, которые в одном варианте автореферата Мединского указаны одни, в другом – другие… Словом, все эти скандальные истории действительно могут сыграть роль при формировании нового правительства.

Здание Правительства РФ

Формирование его не за горами: по Конституции это должно произойти в мае 2018 года. И Мединскому будет очень непросто остаться на своем посту. У него, пожалуй, есть две проблемы: количество скандалов (не только с диссертацией, как я уже говорил, – число скандалов зашкаливает, а у нас во власти не любят, когда вокруг министра и министерства что-то происходит); и то, что, стремясь остаться на своем посту, он поссорился с теми людьми, которые выступали против фильма «Матильда». Мединский взял этот фильм под защиту; есть ощущение, что он сделал это, стремясь заручиться аппаратной поддержкой. И многие из тех, кто до этого ему симпатизировал, из числа православных деятелей, свою позицию по отношению к министру если не изменили, то очень сильно скорректировали.

Мединский изначально был чужим для либералов, но сейчас возник вопрос о том, является ли он своим для их оппонентом, для консерваторов. Ведь на деле Мединский – не консерватор идеологически, он просто человек, который выполняет свою работу.

Сейчас в Москве перед зданием, которое принадлежит Военно-историческому обществу, установлены бюсты государственных деятелей нашей страны разных времен. Например, там есть бюст Сталина. Но рядом – бюст Керенского, бюст Горбачева; будет и бюст Ельцина. То есть для многих консерваторов Сталин – приемлемая фигура. Он – Главнокомандующий, генералиссимус, войну выиграл. Но для консерватора открыть бюст Керенского или Горбачева для них – это переступить через себя. Для Мединского же здесь нет никаких проблем.

Так что для либералов он не свой, для консерваторов – не совсем свой. Поэтому проблемы, с которыми он столкнулся, могут очень серьезно повлиять на его перспективы как министра. Не сейчас, а в следующем году. Благо это уже скоро», – сказал Алексей Макаркин.

Добавим, что по данным газеты «Ведомости», в экспертом совете ВАК, который вынес отрицательное решение о докторской диссертации Мединского, ожидается ротация. Правда, председатель совета Павел Уваров утверждает, что это не связано с историей с Мединским.

«Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», – приводит газета слова Уварова.