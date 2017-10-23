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23 октября 2017, 18:50
Минтруд пенсионная реформа Россия
Юрий Горлин

Пенсионный возраст и стаж. Повышать вместе

Фото: teikovo37.ru
Фото: teikovo37.ru

В Министерстве труда и социальной защиты обсуждают идею увеличения минимального пенсионного стажа. Это сообщение СМИ позже было официально опровергнуто представителями ведомства, однако стало темой для обсуждения в печати и социальных сетях.

О том, что власти рассматривают возможность увеличения минимального трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсии, сообщил газета «Ведомости». По ее данным, таким образом предполагалось избежать повышения пенсионного возраста. В то же время издание высказывало мнение экспертов о том, что эта мера не позволит избежать повышения трудового возраста.

Идея повышения пенсионного возраста по-прежнему является непопулярной, хотя многие эксперты считают этот шаг неизбежным. Тем не менее, газета утверждает, что пойти на такой шаг президент и правительство не могут (по мнению ряда опрошенных «Полит.ру» экспертов – вполне могут, но только после выборов 2018 года). Как утверждала газета, ссылалась на сразу трех неназванных федеральных чиновников, в связи с этой невозможностью (или проблематичностью) власти и стали всерьез рассматривать вопрос о минимальном трудовом стаже.

 
ptzgovorit.ru

По словам двух источников издания, резкое повышение пенсионного возраста не будет поддержано обществом, а постепенное, о котором много рассуждали, не даст эффекта для бюджета сразу. Тогда как необходимо достичь повышения ходов ПФР, и повышение стажа, по мнению сторонников идеи, простимулирует людей одновременно и дольше работать, не выходя на пенсию, и делать это только в «белом» секторе экономики, что благоприятно скажется на ней.

На новость обратили внимание большинство СМИ, однако ​Министерство труда и социальной защиты опровергло ее. ​«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», – приводит информационное агентство РБК заявление пресс-секретарь главы министерства Марии Исяновой информационному агентству «Интерфакс».

Прокомментировать эти предложения для «Полит.ру» согласился Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Он пояснил, что такая мера рассматривалась экспертами, однако ее никогда не предлагали применять вместо повышения пенсионного возраста, а, наоборот, считали необходимым применять их вместе, к тому же в совокупности с рядом иных мер. 

 
Трудовые книжки
Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

«На самом деле необходимо делать и то, и другое – и повысить пенсионный возраст, и увеличить минимальный страховой стаж. Плюс к этому необходима реализация еще ряда мер: вывод зарплат "из тени", реформа досрочных пенсий и так далее.
 
Поясню при помощи аналогии. Если, допустим, человек хочет быть здоровым, недостаточно будет просто делать гимнастику – надо не злоупотреблять вредными привычками, правильно питаться и так далее, то есть делать очень многое, чтобы получить необходимый результат. Так и в ситуации с пенсионной системой. Каждая из возможных мер дает больший или меньший, но, в общем-то, ограниченный эффект.

Повышение минимального страхового стажа не даст значимого эффекта в скором времени, если, конечно, не повысить его одномоментно намного. Но я исхожу из того, что такого рода изменения должны быть постепенными. При повышении требований к страховому стажу по 1 году в год (как это происходит в настоящее время) минимально ощутимый эффект будет не ранее, чем 15 лет.
 
Сегодня средний страховой стаж на момент назначения пенсии по старости составляет 35 лет, а доля лиц со стажем, например, меньше 15 лет - около 3%. Не исключено, что в ближайшее время это количество будет несколько увеличиваться в связи с распространением неформальных трудовых отношений.

Повышение требований к трудовому стажу необходимо – ни в одной стране мира нет таких низких требований к нему, как в России. До 2015 года минимальный трудовой стаж, требуемый для назначения пенсии, вообще составлял 5 лет. В 2017 году он равен 8 годам и к 2024 году постепенно вырастет до 15 лет. Но это, повторю, хоть и необходимая мера, но абсолютно недостаточная.

Повышение пенсионного возраста и повышение минимального стажа – это параллельные взаимодополняющие меры, и я никогда не слышал, чтобы одна из этих мер могла предлагаться вместо другой. И когда в 2015 году было изменено законодательство и вводилось постепенное повышение минимального трудового стажа до 15 лет, это был только первый шаг в нужном направлении. Уже тогда предлагалось повысить стаж не до 15 лет, а больше. Но в итоге было принято решение о 15 годах как некоей компромиссной цифре. Если же говорить о моей точке зрения, то она состоит в том, что стаж надо поднимать минимум до 25-30 лет и не по году в год, а более быстрыми темпами. Это даст больший эффект как в части возможностей для роста пенсий, так и снижения зависимости пенсионной системы от бюджетных трансфертов.
 
Еще больший эффект дает повышение требований по количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сейчас этот показатель составляет 11,4 коэффициента, он ежегодно увеличивается на 2,4 и достигнет 30 к 2024 году. Но минимальное требование в 30 коэффициентов – это крайне мало для актуарной сбалансированности страховой пенсионной системы. Тут тоже надо двигаться до более высоких уровней – и, может быть, тоже более быстрыми темпами, чем в настоящее время.
 
Повышение пенсионного возраста дает наибольший эффект для пенсионной системы. Эффект зависит от сценариев повышения: какими темпами повышать и до какого возраста. Если не рассматривать, как это предлагается отдельными экспертами радикальные варианты (например, повышение по 1 году в год), то эффект в части роста реального размера пенсий составит около 15% к 2030 году, что явно недостаточно и сопоставимо с такими мерами как вывод заработной платы "из тени" и ограничение выплаты пенсии работающим пенсионерам с учетом их заработка.
 
Словом, нужен целый комплекс мер. Они все достаточно понятны и все в той или иной степени проработаны. И никакая их них не является волшебным ключиком, который отдельно от всего остальных мер "откроет дверь к счастью"», – сказал Юрий Горлин.

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