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23 октября 2017, 10:51
Новые технологии, инновации Сколково стартапы Форум "Открытые инновации"

«Сколково» для цифровой экономики

Matrex в Сколково
Matrex в Сколково
Sk.ru

Более 18 тысяч бизнесменов, ученых, инженеров, разработчиков и представителей власти посетили Инновационный центр «Сколково» за три дня форума «Открытые инновации», посвященного «Цифровой экономике». Участники мероприятия погрузились в атмосферу цифровизации, нестандартного мышления и технологий будущего.

Выбор территории «Сколково» для проведения ключевого технологического мероприятия во второй раз – не случаен. На пленарном заседании в здании Matrex председатель правительства Дмитрий Медведев назвал Фонд «Сколково» «центром с концентрированным IQ», а вице-премьер Аркадий Дворкович –«гармоничной площадкой для инноваций».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sk.ru

«''Сколково'' – это место, где соединяются бизнес, научное образование, инновации и их коммерциализация. Надеемся, что этот Центр будет по-прежнему успешным, оставаясь площадкой для синергии этих составляющих», – заявил вице-премьер.

Аркадий Дворкович.Фото: Sk.ru  

По словам Президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберг, России крайне необходима инновационная среда, созданием которой, в том числе, занимается Фонд. «Россия является очень интересной площадкой для технологических решений как с точки зрения разработчиков, молодых ученых, инженеров, исследователей, так и с точки зрения крупных корпораций, являющихся потребителями новых интересных разработок. «Сколково» подтверждает, что мы можем быть реально конкурентоспособны в глобальном мире», – подчеркнул Президент Фонда.

Виктор Вексельберг. Фото: Sk.ru

Инноваций и зрелищ

Самой зрелищной частью форума стала демонстрация инновационных разработок, которым было отведено три стенда. При входе в технопарк посетителей встречала Стартап-станция, где свои проекты демонстрировали около шестидесяти команд разработчиков «Сколково»: от инновационных строительных материалов на основе пенокерамики («Керапен») до математических моделей и ПО для финансовой отрасли («БрэйниСофт»).

105 лучших российских стартапов по направлениям CorpTech, StateTech и HumanTech были представлены на выставке iMarket. Среди них – резиденты Фонда «Сколково»: Group IB, представившая линейку высокотехнологичных продуктов для мониторинга, выявления и предупреждения киберугроз, «Эколайт» с инновационным оборудованием для предотвращения и предупреждения пожаров в электрических сетях и электроустановках, «ЭкзоАтлет» с экзоскелетом для медицинской и социальной реабилитации, «Трайфит Технологии» с уникальной разработкой подбора оптимальной обуви, помогающей увеличить конверсию продаж. С технологией, позволяющей сократить срок компостирования органических отходов участвовала компания «АгроКомпост», «Нейротренд» предложила решения для моделирования продуктовых предложений и коммуникаций при помощи методики нейромаркетинга.

Лучшие стартапы показывают свои разработки на форуме "Открытые инновации". Фото: Sk.ru.

Третий стенд форума был полностью посвящен технологиям, связанным с идеей Smart City. Его представляли кластеры Фонда «Сколково», Технопарк и Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами «Сколково».

Большая часть представленных решений уже используется в самом иннограде «Сколково». Среди этих проектов – система домашней автоматизации для квартир с возможностями управления освещением, отоплением, системами безопасности и мультимедиа, а также интеграции в общую систему диспетчеризации («ЛИИС Инженерные решения»), передовые решения по управлению инфраструктурой, от интеллектуального здания до «умного города», которые могут интегрировать все комплексные решения в области безопасности, технологии распознавания лиц и современные IoT-решения для промышленности и ЖКХ («Альфаоупен»).

Проектный менеджер энергоэффективного кластера Фонда Юрий Хаханов рассказал, что проекты «ЛИИС» уже внедрены в 10-м и 11-м жилых кварталах «Сколково». Также в иннограде формируется центр мониторинга инженерных систем от компании «Альфаоупен».

«Умный» город

Большое внимание на форуме было уделено «умным» городам. На панельной сессии «Smart Cities. Россия – Сингапур» спикеры обсудили роль государства и бизнеса в развитии «умных» технологий,  а также лучшие практики развития интеллектуальных городских систем.

Сингапур начал свой проект Smart Nation в 2014 году. Его задача – внедрить инновации в правительственный сектор, улучшить качество государственных услуг и установить контакт между ними и гражданами. Спикеры со стороны России пришли к выводу, что повторения сингапурского опыта в российских городах недостаточно. Это будет неэффективно в условиях сложившейся инфраструктуры и существующей среды, поэтому жители должны прийти к тому, чтобы самим активно участвовать в процессе превращения городов в «умные».

Президент Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян отметил, что при создании «умного» города, нужно помнить о формировании экосистемы. По его словам, решающую роль в таком городе будет играть образование. «Образование – ключевой драйвер всего того, что будет происходить в мире. Я убежден, что интеграция, которая происходит в технологиях, приведет к тому, что наши знания должны быть совершенно другого уровня. Все, что касается личности человека, касается не только создания технологической инфраструктуры, но и экосистемы, комфортной среды обитания, здоровой пищи, здорового воздуха, воды. Поэтому любая концепция не должна быть самоцелью. Она должна стать естественной и по-настоящему привязанной к тому месту, где мы находимся, и к тем компетенциям, которые у нас есть.  Не надо забывать, что все новое – это человек, а не только технологии», – подчеркнул Рубен Варданян.

В ходе сессии «Бизнес в «умном» городе. Как компании создают энергоэффективные и безопасные города?» был затронут вопрос перехода бизнеса к новым, «умным», системам.

Мурат Алтуев, генеральный директор компании-резидента Фонда «Сколково» «Ай ти ви групп», ведущего российского производителя открытых платформ видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности, рассказал о технологии, меняющей представление о безопасности. В Москве и Московской области уже внедряется система, позволяющая при наличии фотографии человека найти похожее лицо по изображениям от 160 тысяч камер. «И практически тут же можно найти, где человек находился», – подчеркнул гендиректор «Ай ти ви групп».

Гендиректор компании-резидента IT кластера Фонда«Сколково» ВГТ Лариса Дыдыкина рассказала о проекте своей компании по передаче «тяжелых» данных.

«Город, который хочет получить лейбл «умный», тратит много сил и ресурсов для того, чтобы собрать нужную информацию. Задача «умного» города – сделать разного рода сервисы, которые бы объединяли жителей, провайдеров различных услуг, для того, чтобы способствовать распространению данных. При этом они все «тяжелые» и работают только на специальном ПО, – пояснила Лариса Дыдыкина. – Наша компания после 5 лет работы предоставила компании «ОДАС Сколково» технологию для того, чтобы реализовать пилотный проект Smart City Skolkovo, одна из задач которого – дать свободу 3D контенту, свободу «тяжелым» данным. Благодаря нашим технологиям эти данные могут жить в браузере, и их могут использовать разные категории пользователей». 

Первый заместитель генерального директора ООО «ОДАС Сколково» Сергей Иванченко подчеркнул важность централизации сервисов «умного» города. «Мы используем решения целого ряда наших участников и партнеров, строим целостный смарт сити на тех 400 гектаров, которые выделены под проект. Качество смарт-сити определяется для нас качеством интеграции», – отметил Сергей Иванченко.

Деловая программа

В рамках деловой программы форума было подписано 42 соглашения, 24 из них – с участием фонда «Сколково». Первое соглашение на форуме заключили недавно созданный Фонд Skolkovo Ventures и Объединенная авиационная корпорация (ОАК), которая планирует вложить в «Венчурный Фонд Сколково-Индустриальный I» до 300 миллионов рублей.

Госкорпорация Ростех собирается разместить партнерский центр на территории Инновационного центра «Сколково». Согласно подписанному соглашению, госкорпорация до 2020 года выделит 300 млн руб. на финансирование операционной деятельности центра. В свою очередь, ПАО «Ростелеком» и Nokia создадут опытную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково», о чем был подписан соответствующий документ.

Заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков и Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Фото: Sk.ru.

Кроме того, «РЖД» и «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных технологий и работы с инновационными компаниями, формирования совместных инструментов взаимодействия со стартапами и развития инновационной̆ среды ОАО «РЖД».

Трёхстороннее соглашение о стратегическом партнерстве в области локализации, разработки и внедрения программно-технического комплекса систем оперативно-технологического управления распределительными электрическими сетями нового поколения подписали ПАО «Россети», фонд «Сколково» и компания Schneider Electric.

О расширении доступа российских производителей̆ высокотехнологичной̆ продукции к участию в ведущих международных выставках и бизнес-миссиях, а также создании международных хабов и формированию отраслевых экспортных консорциумов, договорились Глава Группы Российского экспортного центра Петр Фрадков и Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, подписав Дорожную карту специального проекта по стимулированию экспорта продукции и услуг высокотехнологичных компаний.

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