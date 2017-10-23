В минувшие выходные правительство Испании заявило о намерении обратиться к сенат, чтобы он дал ему полномочия распустить каталонское правительство и провести в этом регионе новые выборы в течение ближайших шести месяцев, пишет The Economist. Вопрос в том, к чему приведет такой поворот событий: действительно ли это приведет к разрешению конфликта или, наоборот, только обострит кризис.

Это зависит от того, насколько сильным окажется сопротивление действиям центрального правительства в Каталонии. Автор напоминает, что к жестким мерам испанское правительство перешло после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался удовлетворить требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Дело в том, что 10 октября по итогам референдума каталонское руководство провозгласило «отсроченную» независимость. Центральные власти потребовали либо пояснить, что имеется в виду, либо отказаться от этой декларации. Каталония ни того, ни другого не выполнила. Следующим шагом испанского правительства стало обращение к конституции. Ожидается, что сенат одобрит эту инициативу 27 октября.

В Каталонии, отмечает автор, Пучдемон находится под давлением со стороны сепаратистов. Они требуют, чтобы он провозгласил независимость прямо, без оговорок о сроках. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах будут протесты. В Барселоне уже проходили массовые демонстрации в ответ на аресты сепаратистских лидеров.

События последних недель, отмечает автор, дали каталонцам понять, что их движение за независимость ведет к ощутимым издержкам. В частности, за время протестов более 1000 компаний перенесли свои юридические адреса за пределы региона. Кроме того, стало ясно, что ЕС не собирается вмешиваться в этот внутренний конфликт, как рассчитывали сепаратисты.

Bloomberg пишет, что если испанское правительство получит от сената одобрение на задействование 155 статьи конституции, то оно сместит президента Каталонии и его правительство и возьмет под свой прямой контроль полицию региона, а также его государственное телерадиовещание. Это мотивируется тем, что каталонское руководство игнорирует законы страны, и правительство этой страны должно этому противодействовать.

Протесты в Барселоне Sasha Popovic

Это решение переводит каталонский кризис на новый уровень напряженности.

Специфика ситуации в том, что она представляется тяжелой, несмотря на то, что, казалось бы, на стороне испанского правительства наблюдается значительный перевес сил. На его стороне конституция, парламент (социалисты и либералы), большинство населения страны, суд и армия. Каталонские сепаратисты в основном полагаются на поддержку местных властей и активистскую инфраструктуру.

Примечательна реакция некоторых игроков, так или иначе соприкасающихся с этой историей, отмечают авторы. Например, власти Бельгии, где также сильно сепаратистское движение, оторвались от коллектива ЕС, придерживающегося стратегии невмешательства, и предложили Испании рассмотреть возможность международного посредничества в преодолении конфликта. Баскские националисты, которые ранее в этом году одобрили предложенный правительством Рахоя бюджет, перестали поддерживать правительство, после того как начался каталонский кризис. Также баски осудили планы правительства Испании по смещению каталонского руководства.