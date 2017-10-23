Топ новостей 23 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в редакции «Эха Москвы» на ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом, научный совет при Минобрнауки потребовал отменить решение по степени Мединского, а СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа.
Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в редакции
Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в шею в редакции радиостанции. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Нападавший, предположительно, иностранец по имени Борис Герц, проник в здание, прыснув в лицо охраннику газ. СМИ заявили, что поводом для нападения стал личный мотив, пока это подтверждают и в МВД, хотя друзья журналистки утверждают, что она не была знакома с этим мужчиной. Возбуждено дело о покушении.
Нападение на журналистов и общественных деятелей нужно квалифицировать как теракт. Только так можно остановить отморозков.— Andrey Pivovarov (@brewerov) 23 октября 2017 г.
Покушение на убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности (п.«б» ч.2 ст. 105 УК) - надлежащая квалификация— Pavel Chikov (@pchikov) 23 октября 2017 г.
Личный конфликт Тани с нападавшим - полная туфта, Таня его не знает. Разбойное нападение на сотрудника редакции.— Tonia Samsonova (@toniasamsonova) 23 октября 2017 г.
2 недели назад не только на вгтрк вышел фильм про врагов с эха, но и сериал "спящие", где оппозиционную журналистку убивают ножом, перерезав горло. Я настаиваю, что фантазии Минаева опасны— Alexandra Astakhova (@AleAstakhova) 23 октября 2017 г.
Тане скорейшего выздоровления!
Пропагандистов хорошо бы привлечь к ответственности!
реакция коллеги из ТАСС pic.twitter.com/iH46MI4t6I— Простаков (@prosto_takov) 23 октября 2017 г.
Поглядите на блог повнимательнее.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 23 октября 2017 г.
Не исключено, что на самом деле он создан неделю назад Комитетом Глубинного Бурения. https://t.co/3qwBZHZdL1
Научный совет при Минобрнауки потребовал отменить решение по диссертации Мединского
Совет по науке при Министерстве образования заявил, что считает решение президиума ВАК не лишать Мединского докторской степени «немотивированным», и оно вызывает «глубокую озабоченность». Он обвинил президиум в нарушении обязанностей и обязал его созвать экспертный совет. Между тем СМИ сообщили о ротации в экспертом совете ВАК, который также выступал за лишение министра степени. В Минобрнауки же заявили, что не собираются реформировать ВАК. Между тем сегодня совет уже покинул профессор ВШЭ Олег Будницкий.
Разоблачена подпольная ячейка троцкистов-бухаринцев в ВАК!— Метапатриарх (@QuodLicetIovi) 23 октября 2017 г.
Разгром ВАК показал что вся российская наука весит меньше чем один - причем достаточно завалящий - министр.— Авербух Максим (@rus_analit) 23 октября 2017 г.
Россия может заморозить членство в ЕСПЧ
Москва допускает замораживание своего участия в ЕСПЧ и сокращение взносов в Совет Европы. Их предполагается снизить на 7-10 млн долларов, если не снимут запрета, действующие против России в ЕСПЧ. В Совфеде уже подтвердили эти намерения.
И эта их слепая вера в силу денег. Вот мы сейчас пригрозим прекратить выплаты в бюджет ЕСПЧ - и ЕСПЧ сразу будет решать дела в нашу пользу.— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 23 октября 2017 г.
СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа
АП и кабмин могут обсуждать повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию как альтернативу повышения пенсионного возраста. Эта мера, по их мнению, может подтолкнуть людей к выходу из «серого» сектора экономики, они захотят больше работать для начисления более высокой страховой пенсии. В Минтруде обсуждение подобных мер опровергли.
Власти США аннулировали визу Уильяма Браудера
Уильям Браудер сообщил, что американские власти аннулировали его визу в тот же день, когда Россия самостоятельно внесла его в базу Интерпола. «Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест», — подтвердил он. Был также аннулирован его статус участника программы Global Entry, предоставляющей упрощенный въезд в США.
This is outrageous. @realDonaldTrump , @StateDept et al, fix this now. Now. Do not join Putin's campaign against @Billbrowder. https://t.co/mKfUgQwmRH— Michael McFaul (@McFaul) 22 октября 2017 г.
Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии
Жители двух итальянских регионов — Ломбардии и Венето — провели символический референдум, на котором проголосовали за расширение автономии. В Ломбардии при явке в 40% за автономию проголосовали 95% избирателей, в Венето при явке 57% — 98%. Рим назвал мероприятие бессмысленной тратой средств, так как переговоры о расширении автономии можно было начать и без него.
Catalonia, Lombardy, Veneto all seeking independence. A reaction to the EU & euro destroying the economies of Spain & Italy.— The Core (@SocialM85897394) 23 октября 2017 г.
СМИ сообщили о приведении США в боеготовность бомбардировщиков B-52
Генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн сообщил, что в США впервые с 1991 года стратегические бомбардировщики В-52 начинают приводить в боевую готовность. Подготовка ведется несмотря на то, что приказ еще не поступал. Сам генерал отметил, что сейчас уже можно говорить об угрозе ядерного оружия как о реальной.
5/n— Spooky Nuclear War (@NuclearAnthro) 22 октября 2017 г.
Barksdale AFB does not currently store nuclear weapons so would have to redeploy W80 ALCMs or LRSO to Louisiana for their B52s. pic.twitter.com/eLOVs1pRBy
Источник назвал Полтавченко кандидатом на увольнение после президентских выборов
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может лишиться поста после президентских выборов. АП не устраивает скандал с передачей Исаакиевского собора РПЦ, хозяйственные проблемы, в частности, при строительстве стадиона «Зенит Арена». Кремль официально, однако, назвал слухи об отставке Нолтавченко «народной забавой».
кстати, Ксюшу запросто можно вместо него назначить https://t.co/ZdUxoPQqPj— недруги за бугром (@Lndcalling) 23 октября 2017 г.
Лондон попросил ООН ввести термин «беременные люди»
Власти Великобритании обратились в ООН с просьбой заменить понятие «беременные женщины» на «беременные люди» для соблюдения прав трансгендеров. Однако в МИД страны отметили, что «Соединенное королевство не возражает против использования термина "беременная женщина".
Лондон призвал ООН заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек" "из уважения к родившим транссексуалам". Революционно, но..— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 октября 2017 г.
Из уважения к абсолютно подавляющему большинству мужчин и женщин, которые не являются транссексуалами, эта инициатива должна быть отвергнута— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 октября 2017 г.
РПЦ предложила ввести в школах курс «Нравственные основы семейной жизни»
РПЦ разработала для обязательной школьной программы курс «Нравственные основы семейной жизни», и в Минобрнауки инициативу восприняли положительно. Курс должен помочь старшеклассникам воспринять «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре», и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Прежнее руководство Минобрнауки его внедрение не поддержало.
Проснулись-перекрестились. В школах скоро будут рассказывать о том, как правильно строить семью по заветам РПЦ https://t.co/4XmcUxBQM3— Открытая Россия (@openrussia_org) 23 октября 2017 г.