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23 октября 2017, 18:00

Топ новостей 23 октября

Задержанный за нападение на ведущего радиостанции "Эхо Москвы" / facebook.com/vit.ruvinski
Задержанный за нападение на ведущего радиостанции "Эхо Москвы" / facebook.com/vit.ruvinski
Фото: с личной страницы Виталия Рувинского в facebook.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в редакции «Эха Москвы» на ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом, научный совет при Минобрнауки потребовал отменить решение по степени Мединского, а СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа.

Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в редакции

Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в шею в редакции радиостанции. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Нападавший, предположительно, иностранец по имени Борис Герц, проник в здание, прыснув в лицо охраннику газ. СМИ заявили, что поводом для нападения стал личный мотив, пока это подтверждают и в МВД, хотя друзья журналистки утверждают, что она не была знакома с этим мужчиной. Возбуждено дело о покушении.

Научный совет при Минобрнауки потребовал отменить решение по диссертации Мединского

 
Олег Будницкий, профессор ВШЭ  / yabloko.ru

Совет по науке при Министерстве образования заявил, что считает решение президиума ВАК не лишать Мединского докторской степени «немотивированным», и оно вызывает «глубокую озабоченность». Он обвинил президиум в нарушении обязанностей и обязал его созвать экспертный совет. Между тем СМИ сообщили о ротации в экспертом совете ВАК, который также выступал за лишение министра степени. В Минобрнауки же заявили, что не собираются реформировать ВАК. Между тем сегодня совет уже покинул профессор ВШЭ Олег Будницкий.

Россия может заморозить членство в ЕСПЧ

Москва допускает замораживание своего участия в ЕСПЧ и сокращение взносов в Совет Европы. Их предполагается снизить на 7-10 млн долларов, если не снимут запрета, действующие против России в ЕСПЧ. В Совфеде уже подтвердили эти намерения.

СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа

АП и кабмин могут обсуждать повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию как альтернативу повышения пенсионного возраста. Эта мера, по их мнению, может подтолкнуть людей к выходу из «серого» сектора экономики, они захотят больше работать для начисления более высокой страховой пенсии. В Минтруде обсуждение подобных мер опровергли.

Власти США аннулировали визу Уильяма Браудера

Уильям Браудер сообщил, что американские власти аннулировали его визу в тот же день, когда Россия самостоятельно внесла его в базу Интерпола. «Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест», — подтвердил он. Был также аннулирован его статус участника программы Global Entry, предоставляющей упрощенный въезд в США.

Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии

 
Регион Венето (Венеция) / pixabay.com

Жители двух итальянских регионов — Ломбардии и Венето — провели символический референдум, на котором проголосовали за расширение автономии. В Ломбардии при явке в 40% за автономию проголосовали 95% избирателей, в Венето при явке 57% — 98%. Рим назвал мероприятие бессмысленной тратой средств, так как переговоры о расширении автономии можно было начать и без него.

СМИ сообщили о приведении США в боеготовность бомбардировщиков B-52

 
Стратегический бомбардировщик Б-52 / pixabay.com

Генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн сообщил, что в США впервые с 1991 года стратегические бомбардировщики В-52 начинают приводить в боевую готовность. Подготовка ведется несмотря на то, что приказ еще не поступал. Сам генерал отметил, что сейчас уже можно говорить об угрозе ядерного оружия как о реальной.

Источник назвал Полтавченко кандидатом на увольнение после президентских выборов

 
Георгий Полтавченко / /gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может лишиться поста после президентских выборов. АП не устраивает скандал с передачей Исаакиевского собора РПЦ, хозяйственные проблемы, в частности, при строительстве стадиона «Зенит Арена». Кремль официально, однако, назвал слухи об отставке Нолтавченко «народной забавой».

Лондон попросил ООН ввести термин «беременные люди»

 
Беременность / pixabay.com

Власти Великобритании обратились в ООН с просьбой заменить понятие «беременные женщины» на «беременные люди» для соблюдения прав трансгендеров. Однако в МИД страны отметили, что «Соединенное королевство не возражает против использования термина "беременная женщина".

РПЦ предложила ввести в школах курс «Нравственные основы семейной жизни»

 
Пение в храме / pixabay.com

РПЦ разработала для обязательной школьной программы курс «Нравственные основы семейной жизни», и в Минобрнауки инициативу восприняли положительно. Курс должен помочь старшеклассникам воспринять «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре», и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Прежнее руководство Минобрнауки его внедрение не поддержало.

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