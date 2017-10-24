СМИ обсуждают итоги XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и гадают о дальнейшем развитии событий. На съезде был сформирован новый Центральный комитет (ЦК) КПК. Следующим важным и информативным шагом станет формирование нового Политбюро ЦК КПК.

Съезд, пишет BBC завершился единодушным голосованием в поддержку внесения в конституцию идей («мыслей») Си Цзиньпина, который последовательно стягивал к себе власть начиная с 2012 г. Нынешнее единодушие означает, что теперь любой вызов Си Цзиньпину будет рассматриваться как вызов Коммунистической партии. Специфическая черта Си Цзиньпина в том, что он претендует на роль идеолога в масштабе Мао Цзэдуна. Как и в случае с Мао Цзэдуном, его идеи в именном порядке включаются в конституцию. Соображения его предшественников тоже включались, но без отсылок к имени. Своего рода исключением был Дэн Сяопин, но его имя появилось в конституции уже посмертно.

Следующим этапом, отмечает BBC, будет избрание руководителей Политбюро. В этих выборах участвуют делегаты, но их основное направление вырабатывается партийным руководством, которое отбирает кандидатов, из которых можно выбирать. Президентом, по всей видимости, останется Си Цзиньпин. Его первый срок, заключает автор, был отмечен значительными успехами в сфере модернизации и ростом амбиций в сфере международного влияния. Также его правление ознаменовалось усилением авторитаризма, цензуры и неуважения к правам человека.

Си Цзиньпин - председатель КП КНР / kremlin.ru

Financial Times пишет что с окончанием съезда формально начался второй срок Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря партии. Внесение его имени в конституцию утверждает его в статусе, превосходящем статусы двух предшествующих президентов. Они оба были «первыми среди равных», то есть постоянно были окружены мощными политическими конкурентами.

Bloomberg рассуждает о преемственности. В среду, пишет автор, должен быть получен ответ на интригующий вопрос о том, даст ли Си Цзиньпин отчетливый сигнал о том, кого считать его преемником. Съезд увенчался избранием около 200 членов ЦК. Около 25 из них займут места в Политбюро, которое принимает важные политические решения. В составе этого Политбюро есть наиболее влиятельная группа — Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. Эта группа принимает ключевые решения. Постоянный комитет будет оставаться у власти до 2022 г.

О том, кто войдет в состав Постоянного комитета, есть много спекуляций, но очень мало определенности. Нынешний комитет состоит из семи человек. Вопрос в том, будет ли в новом составе комитета хотя бы один человек такого возраста, чтобы, если он станет президентом Китая в 2022 г., то он бы не достиг 68-летнего возраста в течение последующих десяти лет, то есть до 2032 г. Нынешняя конституция, оговаривает автор, ограничивает время пребывания на президентском посту двумя пятилетними сроками. Но у по другим важным позициям — таким, как верховный главнокомандующий или генсекретарь КПК, - ограничений нет.

Делегаты 19 съезда КПК во время перерыва / xinhuanet.com

Так как китайская политика очень непрозрачна и труднопредсказуема, автор предлагает три возможных дальнейших сценария. Первый из них — отсутствие очевидного преемника. В новый комитет включаются только люди, родившиеся до 1960 г. Это будет существенным отступлением от конвенций, установившихся после 1992 г. И это будет аргументом в пользу того, что Си Цзиньпин намерен и дальше возглавлять КПК.

Во втором сценарии в состав комитета входят двое участников, родившиеся в 1960-е гг. Здесь нужно будет следить за статусными деталями, чтобы делать предположения о том, кого из них прочат в преемники. Третий сценарий предполагает сокращение состава комитета до пяти человек. Такой поворот событий означает еще меньшую вероятность появления преемника и дает новые властные преимущества лидеру, которому проще договариваться с меньшим числом участников.