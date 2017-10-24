Ксения Собчак и победитель выборов
«Перевернуть шоу», которое представляют собой организуемые властью выборы, станет главной задачей Ксении Собчак. Об этом она заявила журналистам в первом программном заявлении. По ее словам, ее цель – установить собственные правила игры на выборах.
«Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас, это не выборы, это как бы выборы. То, что мы видим сейчас, – это скорее некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать, достаточно низкого качества», – приводит объяснение Собчак информационное агентство РБК.
С того момента, как стало известно о намерении Собчак выдвигать свою кандидатуру, в печати появлялись сообщения о том, кто мог бы войти в ее штаб. Некоторые из них позднее были опровергнуты – как, например, сообщение о том, что штабом будет руководить телеведущий Андрей Малахов. По последним данным, штаб возглавит человек с отчасти похожей фамилией, но совершенно иного толка – политолог Игорь Малашенко, бывший президент телекомпании НТВ, выступавший в роли консультанта в предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. Именно его Собчак представила журналистам на пресс-конференции.
По мнению опрошенных газетой «Коммерсантъ» экспертов, Малашенко «способен создать впечатление масштабности» кампании Собчак. По словам руководителя Центра политических технологий Бориса Макаренко, Малашенко был одной из ключевых фигур кампании 1996 года: «Он проявил себя тогда лучшим образом. Рассматривался всерьез на высокие посты в администрации президента, но предпочел остаться на НТВ. У Собчак вообще знаковые большая часть фигур. Малашенко – один из руководителей кампании, которая положила конец угрозе коммунизма. Ситников – один из самых видных деятелей той эпохи, а Шкляров – этой».
Кроме того, также известно, что интернет-направлением и работой со штабами займутся политконсультант Виталий Шкляров (работал на выборах в США и Германии, а на муниципальных выборах в Москве сопровождал кампанию Дмитрия Гудкова) и политтехнолог Алексей Ситников (президент компании «Имидж-контакт», одной из первых структур, работавших в сфере политического консалтинга в 1990-е годы, напоминает издание; он, в частности, консультировал бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко).
Производством видеоконтента в штабе Собчак займется режиссер и продюсер Сергей Кальварский, сообщил телеканал «Дождь». По его данным, Кальварский работал вместе Собчак ведущим в программе «Барабака и Серый волк» на радио «Серебряный дождь».
Ранее телеканал сообщал, что экономическую программу Собчак напишет Владислав Иноземцев, входивший в штаб Михаила Прохорова на президентских выборах 2012 года. Сам Иноземцев информацию не прокомментировал, а представитель Собчак заявила газете «Ведомости», что называть экономиста автором ее программы нельзя, поскольку говорить о самом написании экономической программы «преждевременно».
В ходе пресс-конференции Собчак заявила, что намерена тратить на свою кампанию собственные средства. «Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», – сказала она. Собчак добавила, что пока не может назвать «конкретную сумму», так как не знает ее, но ориентируется на «знакомых бизнесменов», с которыми уже есть договоренности.
На пресс-конференции Собчак также сообщила, что перед тем, как публично заявить о своих намерениях баллотироваться, она известила об этом президента России Владимира Путина и оппозиционного политика Алексея Навального, передает интернет-издание «Медуза». Издание добавляет, что Навальный и сам намерен участвовать в выборах, несмотря на непогашенную судимость, которая не дает ему права выдвигать свою кандидатуру.
Собчак повторила ранее уже звучавшее заявление о том, что не исключает возможности выдвинуться от какой-либо партии, однако готова и обсудить с Навальным возможность снятия своей кандидатуры, если он будет зарегистрирован кандидатом в президенты.
Между тем сам Алексей Навальный призывает своих сторонников не ходить на выборы, если его не зарегистрируют в качестве кандидата, передает информационное агентство РБК. В то же время еще один из видных представителей оппозиции бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский призывает все-таки выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать – против Путина, но за любого из кандидатов, который покажется достойным. Его заявление опубликовано на его личных страницах в Youtube и в Facebook.
По оценке Ходорковского, сейчас у демократов три задачи: добиться регистрации всех кандидатов, которые хотят участвовать в выборах и могут собрать голоса; принять участие в протестном голосовании; и заниматься наблюдением за выборами. «Протестное – значит против Путина или его ставленника, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», – пишет Ходорковский.
Напомним, сама Собчак призывала голосовать за нее как за кандидата «Против всех». Правда, по последним данным, Малашенко уже объявил эту стратегию неэффективной.
Поговорить о происходящем с «Полит.ру» согласился политический обозреватель Андрей Щербаков.
«Наблюдая за последними заявлениями, можно сказать, что администрация президента уже выиграла выборы, поскольку дискуссия, которая разворачивается сейчас, разворачивается по тем шаблонам и лекалам, которые выгодны власти. Это не хорошо и не плохо – это факт.
Но вопрос об участии или неучастии в избирательном процессе, как это не покажется странным, – не самый главный вопрос, который должен решаться акторами в настоящее время. Главный вопрос – это вопрос направления движения.
Парадоксальным образом он не очень четко связан с той или иной персонификацией этого движения. Дискуссии об этом я в настоящий момент не наблюдаю, что говорит о том, что мы опять сталкиваемся с примерами абсолютно технологических походов к решению важных стратегических задач.
В этой связи можно отметить и все те движения, которые происходят вокруг штаба Ксении Собчак. Здесь много на что можно обращать внимание. Это и фигура Игоря Малашенко, это и фигура Сергея Кальварского; это и фигура Валентина Юмашева, которого называют фактическим организатором деятельности штаба Собчак. И вот что здесь интересно: все эти люди не то чтобы были теми, кто на слэнге называется «сбитыми летчиками», но все они – люди четко выраженного технологического подхода прошлого.
И вне зависимости от того, как будут разворачиваться события и как будет идти избирательная «движуха», очень интересно посмотреть, насколько люди технологического прошлого оказываются адаптированными к технологическим вызовам настоящего. В известном смысле сама Собчак неинтересна как кандидат – и очень интереса она же как личность. Мы все ее более или менее знаем и составили о ней впечатление. Очень интересно же, как ее будут медийно интерпретировать те люди, которые поставлены ею в команду, и что из этого получится с точки зрения работы с целевой аудиторией.
А что это за целевая аудитория? Думаю, она хорошо посчитана теми людьми, которые в той или иной форме делали на нее ставку. Вот это, наверно, на сегодня и является содержанием избирательной кампании. А то, что в ней надо участвовать – тут я готов согласиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским: нельзя стоять в стороне, надо принять на себя ответственность за развитие страны. Только развитие страны связано с более широким комплексом вопросов, нежели кому-то может показаться, особенно – показаться в пылу избирательных баталий», – сказал Андрей Щербаков.
Говоря о том, почему в СМИ до сих пор постоянно звучит фамилия Навального, и о том, не означает ли это, что многие верят, будто его допустят к выборам, эксперт высказал мнение, что дело тут в том, что Навальный является крупным политическим проектом, и его дальнейшая судьба волнует многих причастных к его появлению.
«Думаю, это просто игра, борьба за бюджеты. Навальный – это большой ресурсоемкий проект. Чей именно – сейчас десятое дело, но это проект, который заканчивается в 2018 году. Он должен быть перезапущен – точно так же, как должна быть перезапущена повестка следующего срока Владимира Владимировича Путина или же повестка деятельности следующего правительства. Точно так же в этой повестке ищет свое место проект «Навальный».
Он должен быть проапгрейчен, перед ним должны поставить поставлены реальные задачи – как внешние, так и внутренние. Я не говорю здесь о том, что это какая-то марионетка – нет, это нормальная менеджерская история. И поэтому люди нервничают. Нервничают те, которые давали деньги. Нервничают те, которые деньги хотят давать. Нервничают те, в чьем отношении могут предприняты активные или не очень активные действия. И следствием этого являются крики и возгласы на предмет того, что вот – у нас существует такой политик.
Ну, существует. Ну, что-то сделал. Ну, мы все тоже как-то к нему отнеслись. Посмотрим, что дальше», – объяснил Андрей Щербаков.