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24 октября 2017, 18:45
администрация президента Владимир Путин выборы Ксения Собчак
Андрей Щербаков

Ксения Собчак и победитель выборов

Ксения Собчак на пресс-конференции
Ксения Собчак на пресс-конференции
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

«Перевернуть шоу», которое представляют собой организуемые властью выборы, станет главной задачей Ксении Собчак. Об этом она заявила журналистам в первом программном заявлении. По ее словам, ее цель – установить собственные правила игры на выборах.

«Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас, это не выборы, это как бы выборы. То, что мы видим сейчас, – это скорее некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать, достаточно низкого качества», – приводит объяснение Собчак информационное агентство РБК.

С того момента, как стало известно о намерении Собчак выдвигать свою кандидатуру, в печати появлялись сообщения о том, кто мог бы войти в ее штаб. Некоторые из них позднее были опровергнуты – как, например, сообщение о том, что штабом будет руководить телеведущий Андрей Малахов. По последним данным, штаб возглавит человек с отчасти похожей фамилией, но совершенно иного толка – политолог Игорь Малашенко, бывший президент телекомпании НТВ, выступавший в роли консультанта в предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. Именно его Собчак представила журналистам на пресс-конференции.

 
Игорь Малашенко, глава предвыборного штаба К.Собчак / АГН "Москва"
/ фото: Ведяшкин Сергей

По мнению опрошенных газетой «Коммерсантъ» экспертов, Малашенко «способен создать впечатление масштабности» кампании Собчак. По словам руководителя Центра политических технологий Бориса Макаренко, Малашенко был одной из ключевых фигур кампании 1996 года: «Он проявил себя тогда лучшим образом. Рассматривался всерьез на высокие посты в администрации президента, но предпочел остаться на НТВ. У Собчак вообще знаковые большая часть фигур. Малашенко – один из руководителей кампании, которая положила конец угрозе коммунизма. Ситников – один из самых видных деятелей той эпохи, а Шкляров – этой».

Кроме того, также известно, что интернет-направлением и работой со штабами займутся политконсультант Виталий Шкляров (работал на выборах в США и Германии, а на муниципальных выборах в Москве сопровождал кампанию Дмитрия Гудкова) и политтехнолог Алексей Ситников (президент компании «Имидж-контакт», одной из первых структур, работавших в сфере политического консалтинга в 1990-е годы, напоминает издание; он, в частности, консультировал бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко).

Производством видеоконтента в штабе Собчак займется режиссер и продюсер Сергей Кальварский, сообщил телеканал «Дождь». По его данным, Кальварский работал вместе Собчак ведущим в программе «Барабака и Серый волк» на радио «Серебряный дождь».

Ранее телеканал сообщал, что экономическую программу Собчак напишет Владислав Иноземцев, входивший в штаб Михаила Прохорова на президентских выборах 2012 года. Сам Иноземцев информацию не прокомментировал, а представитель Собчак заявила газете «Ведомости», что называть экономиста автором ее программы нельзя, поскольку говорить о самом написании экономической программы «преждевременно».

В ходе пресс-конференции Собчак заявила, что намерена тратить на свою кампанию собственные средства. «Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», – сказала она. Собчак добавила, что пока не может назвать «конкретную сумму», так как не знает ее, но ориентируется на «знакомых бизнесменов», с которыми уже есть договоренности.

На пресс-конференции Собчак также сообщила, что перед тем, как публично заявить о своих намерениях баллотироваться, она известила об этом президента России Владимира Путина и оппозиционного политика Алексея Навального, передает интернет-издание «Медуза». Издание добавляет, что Навальный и сам намерен участвовать в выборах, несмотря на непогашенную судимость, которая не дает ему права выдвигать свою кандидатуру.

 
Пресс-конференция телеведущей Ксении Собчак, посвященная ее выдвижению на выборы президента России в 2018 г / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Собчак повторила ранее уже звучавшее заявление о том, что не исключает возможности выдвинуться от какой-либо партии, однако готова и обсудить с Навальным возможность снятия своей кандидатуры, если он будет зарегистрирован кандидатом в президенты.

Между тем сам Алексей Навальный призывает своих сторонников не ходить на выборы, если его не зарегистрируют в качестве кандидата, передает информационное агентство РБК. В то же время еще один из видных представителей оппозиции бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский призывает все-таки выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать – против Путина, но за любого из кандидатов, который покажется достойным. Его заявление опубликовано на его личных страницах в Youtube и в Facebook.

По оценке Ходорковского, сейчас у демократов три задачи: добиться регистрации всех кандидатов, которые хотят участвовать в выборах и могут собрать голоса; принять участие в протестном голосовании; и заниматься наблюдением за выборами. «Протестное – значит против Путина или его ставленника, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», – пишет Ходорковский.

Напомним, сама Собчак призывала голосовать за нее как за кандидата «Против всех». Правда, по последним данным, Малашенко уже объявил эту стратегию неэффективной.

Поговорить о происходящем с «Полит.ру» согласился политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Наблюдая за последними заявлениями, можно сказать, что администрация президента уже выиграла выборы, поскольку дискуссия, которая разворачивается сейчас, разворачивается по тем шаблонам и лекалам, которые выгодны власти. Это не хорошо и не плохо – это факт.

Но вопрос об участии или неучастии в избирательном процессе, как это не покажется странным, – не самый главный вопрос, который должен решаться акторами в настоящее время. Главный вопрос – это вопрос направления движения.

Парадоксальным образом он не очень четко связан с той или иной персонификацией этого движения. Дискуссии об этом я в настоящий момент не наблюдаю, что говорит о том, что мы опять сталкиваемся с примерами абсолютно технологических походов к решению важных стратегических задач.

В этой связи можно отметить и все те движения, которые происходят вокруг штаба Ксении Собчак. Здесь много на что можно обращать внимание. Это и фигура Игоря Малашенко, это и фигура Сергея Кальварского; это и фигура Валентина Юмашева, которого называют фактическим организатором деятельности штаба Собчак. И вот что здесь интересно: все эти люди не то чтобы были теми, кто на слэнге называется «сбитыми летчиками», но все они – люди четко выраженного технологического подхода прошлого.

И вне зависимости от того, как будут разворачиваться события и как будет идти избирательная «движуха», очень интересно посмотреть, насколько люди технологического прошлого оказываются адаптированными к технологическим вызовам настоящего. В известном смысле сама Собчак неинтересна как кандидат – и очень интереса она же как личность. Мы все ее более или менее знаем и составили о ней впечатление. Очень интересно же, как ее будут медийно интерпретировать те люди, которые поставлены ею в команду, и что из этого получится с точки зрения работы с целевой аудиторией.

А что это за целевая аудитория? Думаю, она хорошо посчитана теми людьми, которые в той или иной форме делали на нее ставку. Вот это, наверно, на сегодня и является содержанием избирательной кампании. А то, что в ней надо участвовать – тут я готов согласиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским: нельзя стоять в стороне, надо принять на себя ответственность за развитие страны. Только развитие страны связано с более широким комплексом вопросов, нежели кому-то может показаться, особенно – показаться в пылу избирательных баталий», – сказал Андрей Щербаков.

 
А.Навальный на митинге / mskagency.ru

Говоря о том, почему в СМИ до сих пор постоянно звучит фамилия Навального, и о том, не означает ли это, что многие верят, будто его допустят к выборам, эксперт высказал мнение, что дело тут в том, что Навальный является крупным политическим проектом, и его дальнейшая судьба волнует многих причастных к его появлению.

«Думаю, это просто игра, борьба за бюджеты. Навальный – это большой ресурсоемкий проект. Чей именно – сейчас десятое дело, но это проект, который заканчивается в 2018 году. Он должен быть перезапущен – точно так же, как должна быть перезапущена повестка следующего срока Владимира Владимировича Путина или же повестка деятельности следующего правительства. Точно так же в этой повестке ищет свое место проект «Навальный».

Он должен быть проапгрейчен, перед ним должны поставить поставлены реальные задачи – как внешние, так и внутренние. Я не говорю здесь о том, что это какая-то марионетка – нет, это нормальная менеджерская история. И поэтому люди нервничают. Нервничают те, которые давали деньги. Нервничают те, которые деньги хотят давать. Нервничают те, в чьем отношении могут предприняты активные или не очень активные действия. И следствием этого являются крики и возгласы на предмет того, что вот – у нас существует такой политик.

Ну, существует. Ну, что-то сделал. Ну, мы все тоже как-то к нему отнеслись. Посмотрим, что дальше», – объяснил Андрей Щербаков.

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