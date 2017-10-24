Украина могла бы рассмотреть вариант закупки российского газа, если бы точка перехода прав собственности на газ была перенесена с западной границы на восточную, заявил Киев. «Газмпром» отметил, что этот вопрос касается его долгосрочных контрактов с европейскими странами и не может решаться одной Украиной.

Как объяснил вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинской «Экономической правде», на таких условиях Киев мог бы закупать российский газ. Вице-премьер также признал, что до 2019 года поставщика со столь низкими ценами Украина не сможет найти. В то же время он не скрыл, что привлекательные условия поставки сами по себе еще не являются для Украины определяющими.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», – приводит газета «Ведомости» ответ Кистиона на вопрос о возможном возвращении к закупкам газа в России.

Откликаясь на комментарии украинской стороны, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подчеркнул, что вопрос о расположении точки сдачи газа покупателям не относится к сфере взаимоотношений «Газпрома» и Украины. «Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям – это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», – цитирует информационное агентство РИА Новости слова Куприянова.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился директор по энергетическому направлению, руководитель Энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов. Он подчеркнул, что, действительно, вопрос о переносе точки перехода прав собственности на газ не может решаться единолично Украиной, и пока преждевременно говорить о том, насколько вероятен этот шаг.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе gazprom.ru

«Действительно, появилась информация, что Киев выдвинул требование к «Газпрому» о переносе точки расчета за газ на восточную границу Украины с западной границы. Мотивирует он это тем, что таким образом «Газпром» будет сдавать газ – а затем европейцы совместно с украинцами будут контролировать украинскую газотранспортную систему. Однако при принятии такого решения невозможно руководствоваться желаниями одной только Украины – точка перехода права собственности от России к европейским клиентам «Газпрома» зафиксирована в долгосрочных контрактах «Газпрома» и его клиентов в странах Европейского союза. И решить этот вопрос можно только путем соответствующих переговоров «Газпрома» со своими контрагентами в Европе – при наличии заинтересованности и «Газпрома», и его европейских партнеров. Если такой заинтересованности хотя бы у одной из сторон не будет, то говорить о каких-то изменениях с точкой перехода права собственности на российских газ не приходится.

Вместе с тем я считаю, что такая позиция Украины достаточно рискованна с точки зрения именно обеспечения энергетической безопасности Европы и четкого выполнения требований по контрактам «Газпрома». Рискованна потому, что для нас принципиально важно, чтобы Украина в необходимом объеме закупала газ у российской стороны для заполнения подземных хранилищ газа на своей территории (что необходимо для обеспечения бесперебойной поставки российского газа на территорию европейских стран в холодное время года, осенне-зимний сезон). Мы также понимаем, что Украине с каждым годом все сложнее найти средства для реализации своих обязанностей как страны-транзитера. И новая инициатива Украины пока вызывает больше озабоченности, чем оптимистических надежд, что это предложение может существенным образом облегчить ситуацию с обеспечением европейской безопасности по газу в осенне-зимний сезон.

Газотранспортная система Украины Victor Korniyenko

Считаю, что на данный момент эта инициатива имеет очень мало шансов на реализацию. И необходимо посмотреть, как на это предложение отреагирует не только «Газпром», но и европейские контрагенты компании.

Что Украина рассчитывает выгадать таким образом? Думаю, у этого предложения многослойный подтекст, и экономический, и политический. Если говорить об экономическом аспекте, то выгода от этого шага может быть в одном: при переносе точки перехода прав собственности на газ с западной на восточную границу Украины все вопросы, связанные с поддержкой газотранспортной системы Украины в рабочем состоянии, обеспечением надежности транзита через эту газотранспортную систему будут ложиться не только на плечи Украины, но и на плечи европейских партнеров, которые сейчас от этой обязанности избавлены. По сути, ответственность за надежность транзита газа через территорию Украины лежит сейчас только на украинской стороне. Думаю, с экономической точки зрения Киев преследует именно эту цель – чтобы разделить транзитные риски с европейскими партнерами.

Есть, безусловно, и политическая цель – уменьшение влияния России в лице «Газпрома» на поставки газа через территорию Украины. Потому что сейчас мы вправе требовать от Украины обеспечения надежности транзита российского газа в Европу, вправе требовать закупать российский газ для заполнения украинской газотранспортной системы и, главное, подземных хранилищ газа. В ситуации же, если точка перехода прав собственности на газ будете перенесена на восточную границу, все эти проблемы будут автоматически перенесены на европейского потребителя. Ведь если будут изменены условия контрактов и право собственности на российских газ будет переходить на восточной границе Украины, то уже на территории самой Украины этот газ формально будет являться не российским. Он будет счиаться собственностью тех стран, которые его купили по долгосрочным контрактам у России.

Таким образом Киев пытается разделить финансовые риски обеспечения надежности энергетической безопасности Европы по газу с европейскими партнерами. Готовы ли к этому страны Евросоюза? Надо услышать их позицию», – сказал Алексей Громов.