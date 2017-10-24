Заголовки утра. 24 октября

«Коммерсант» в статье «Банки усомнились в клиентах» пишет о том, что с начала года заблокированы операции на 180 млрд руб.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун созвала в понедельник экстренный брифинг, на котором заявила, что испытывает давление со стороны правоохранительных органов. Об этом можно прочитать в статье «Мурманский губернатор ответила на заказ».

В материале «Космодром по истребованию» говорится о существовании вопроса о возврате неотработанных авансов, выданных госкорпорацией «Роскосмос» военным строителям на возведение инфраструктуры космодрома Восточный.

РБК пишет о том, что нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр можно было предотвратить, если бы в редакции была эффективная система безопасности. Комментарии экспертов приведены в материале «Нож в ньюсруме: почему стало возможным нападение в редакции "Эха Москвы"».

Интервью президента холдинга «Мираторг» Виктора Линника озаглавлено «Президент «Мираторга» — РБК: "Есть все условия, чтобы кормить мир"». В материале говорится о том, что мешает экспорту мяса из России, зачем холдингу производство овощей и специй и чем мешает свиноводству «кумовство» в регионах.

«Газета.ru»: «Не учись учиться, а учись жениться». Поможет ли школьный курс «нравственных основ семейной жизни» укрепить семью и нравственность.

О том, что МВД предлагает ужесточить уголовное наказание для пьяных водителей-рецидивистов, говорится в материале «МВД поможет пьяным водителям доехать до колонии».

«Известия» публикуют интервью с Александром Кержаковым, которое называется «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне». Футболист рассказал о шансах на золото в РФПЛ, новой должности в родном клубе и своем шоу на «Матч ТВ».

Искусственный интеллект: новейшие образцы искусственного интеллекта могут разбираться в вещах без обучения (Artificial intelligence: The latest AI can work things out without being taught). Освоение игры "го" - это только начало.



Экономика в американских штатах и городах расслаивается (The economies of American states and cities are diverging). Решением этой проблемы может быть повышение трудовой мобильности.



Каталонцы подумывают использовать живой щит, чтобы предотвратить вторжение Мадрида (Catalans Plan Human Shield to Block Madrid Takeover). Каталонские сепаратисты мобилизуют живой щит, чтобы испанским властям было труднее взять под контроль регион.



Чем жестче становится Brexit, тем более необходимым он представляется (The Harder Brexit Gets, the More Necessary It Seems). С каждой неделей возрастает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без каких-либо определенных договоренностей.



Касперский разрешит ревизию своего ПО по кибербезопасности (Kaspersky to Allow Review of Its Cybersecurity Software). Лаборатория Касперского решила предоставить код своего антивирусного программного обеспечения на независимую экспертизу, чтобы поддержать свою репутацию, после того как американские власти заявили, что это ПО используется для шпионажа.



Потребительское доверие в еврозоне достигло 16-летнего максимума (Eurozone Consumer Confidence at 16-Year High). Потребительское поведение в еврозоне добавляет Европейскому центробанку уверенности в стабильном восстановлении экономики.