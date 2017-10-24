Эксперт: Действующее законодательство к 2025 году сведет рентабельность Кольской атомной станции практически к нулю

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями. В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку почти 3/4 энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

Владимир Маслобоев, заместитель председателя Кольского научного центра РАН, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук:

Кольский научный центр Российской академии наук поддерживает инициативу Минэнерго России в части Федерального закона "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями".

Результаты наших исследований по оценке долговременного воздействия Кольской АЭС, использующей прямоточную систему охлаждения, на компоненты природной среды подтверждают эффективность и экологичность используемых систем технического водоснабжения. Принятые технологические и технические решения при строительстве и долговременной эксплуатации Кольской АЭС соответствуют наилучшим мировым существующим технологиям производства электрической энергии на атомных электростанциях.

Прямоточная система охлаждения Кольской АЭС не изменяет химического состава природных вод озера Имандра, не уменьшает содержания растворенного кислорода в них. Негативное влияние теплового загрязнения (термофикации) на водные экосистемы озера Имандра носят локальный характер на малой площади в 0.1 кв. км. Предусмотренные в регламентах эксплуатации Кольской АЭС природоохранные и организационно-технические мероприятия позволяют обеспечить допустимую техногенную нагрузку на окружающую среду и здоровье населения рассматриваемой территории.

Действующее законодательство к 2025 году сведет рентабельность Кольской атомной станции практически к нулю. Перевод Кольской АЭС на оборотную систему охлаждения потребует не только высоких капитальных вложений, но и приведет к снижению технико-экономических показателей выработки электроэнергии, что скажется на конечном потребителе.