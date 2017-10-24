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24 октября 2017, 10:18
выборы выборы мэра Москвы Москва оппозиция Сергей Собянин
Илья Гращенков

Выборы мэра: Сергей Собянин и «Алла Борисовна»

Сергей Собянин
Сергей Собянин
АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра на выборах 2018 года. «С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании. Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», – заявил он в интервью газете «Ведомости»  

Он также встретился с экспертами и обсудил тактику избирательной кампании. Собянин настроен на конкурентные выборы, сообщиали «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По ее данным, на встрече присутствовало 10-12 политологов из околокремлевских, кремлевских и независимых экспертных фондов.

Предметом интереса мэра экспертные оценки социально-политической ситуации в столице, а также прогнозы социальных настроений и оценка коммуникации власти и жителей, пишет издание. Возвращаясь к теме конкурентности выборов, газета отмечает, что ее источник, близкий к администрации президента, высказал мнение: назначение депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области решило сразу несколько проблем – в том числе убрало конкурента Собянина на будущих выборах.

Поговорить с «Полит.ру» о том, действительно ли мэрия Москвы рассчитывает на конкурентные выборы, что именно это означает и кто мог бы составить конкуренцию действующему мэру согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

«Если Сергей Семенович Собянин рассчитывает на конкурентные выборы при общей зажатости политической обстановки в стране вообще и в Москве в частности, это говорит лишь о том, что его реальный рейтинг низок. Настолько низок, что любой более или менее адекватный кандидат, который не спойлер и не фрик и обладает хоть каким-то ресурсом, для него представляет собой потенциальную угрозу. В принципе, так и есть – это видно на примере прошлых выборов, когда в соперничестве с Навальным Собянин победил не очень уверенно, превысив всего на несколько процентов требуемый порог для первого тура. И тот факт, что Навальный, при всем прессинге со стороны СМИ и админресурса получил такие достаточно серьезный результат, тоже говорит о том, что позиции у Собянина слабые.

 
Алексей Навальный с женой Юлией / mskagency.ru

Потом, правда, были победные выборы в Мосгордуму. Но, с другой стороны, после этого были уже и муниципальные выборы, которые власти Москвы с треском проиграли. Есть, конечно, версия, что это такой специально допущенный демократический жест, но на деле мне кажется, что просто те люди, которые представляли оппозицию, «переходили» собственными ногами кандидатов от власти, больше общались с населением. Что говорит о том, что у москвичей есть большой запрос на диалог с ними, им нужен тот, кто готов с ними общаться, обсуждать конкретные вопросы, а не та патерналистская модель, когда мэрия просто навязывает москвичам, что для них лучше и что им нужно. То есть патерналистская модель мэрии теперь может соперничать с другой моделью, когда кандидат будет ходить и общаться с жителями, малыми группами.

Этот кандидат и будет представлять собой наибольшую угрозу для мэрии. Потому что москвичи, на мой взгляд, уже политически не сильно ориентированы, поскольку понимают всю политическую раскладку и никому особо не доверяют. Но если они увидят реального кандидата, который поговорит с ними про конкретные проблемы, то, как вы видим по муниципальным выборам, они могут оказаться готовы и пойти за него голосовать. Кто бы мог выступить таким кандидатом? Практически любой, я бы сказал, хотя и с некоторыми оговорками.

Понятно, что на больших выборах важна узнаваемость, поэтому условная Алла Пугачева – это кандидат номер один. Имеется в виду любой медийно раскрученный персонаж – шоумен, политик, известный спортсмен, актер. И если этот политик, бизнесмен или актер еще и снизойдет до общения с жителем, обсудит с ним некие конкретные проблемы (когда его пятиэтажку будут или не будут сносить, хочет ли он этого вообще, хочет ли он, чтобы отменили какой-то номер трамвая и так далее), то такой вот «пеший маршрут» по избирателям вполне может помочь составить Собянину конкуренцию.

Возможно, потому он и обсуждает конкурентный сценарий выборов, что понимает: конкуренция будет, а с кем – не понимает. Потому что Навальный уже выбывает из игры, а кто займет его место? Некий условный Кашин? Кашин, да и вся «московская оппозиция», не настолько медийно раскручены. Но, в общем, понятно, что кто-то от «московской оппозиции» может выдвинуться. И понятно, что так как денег у них толком нет, то весь конкурентный сценарий – это «сетевая стратегия», когда будут объединяться с разными движениями на уровне районов, через них взаимодействовать и так далее.

Ну, и нельзя исключить захода какого-нибудь крупного игрока, который захочет попробовать свои силы в качестве оппонента Собянина. Это может быть какой-нибудь известный депутат Годумы или даже Мосгордумы – как тот же Клычков, не случайно же его «удалили с поля». Клычков при своей медийной нераскрученности представлял для Собянина потенциальную угрозу. Потому что у него был «ядерный» коммунистической электорат в 10-15% – и он вполне мог при своей работе и своей харизме добрать оставшееся, необходимое для того, чтобы как минимум выйти во второй тур. А второй тур, как все мы знаем, – это в большинстве случаев поражение кандидата от власти. Потому что во втором туре все приходят и голосуют против него, потому что понимают, что это – шанс свалить неугодного начальника.

Так что серьезным конкурентом вполне может быть кто-то вроде Клычкова – какой-то яркий коммунист, например. Ну, судя по всему, с коммунистами договоренности достигнуты, но, может быть, другие партии кого-то выдвинут. Ну, от «Яблока», наверное, будет Яшин. Может, «Партия роста» кого-нибудь выдвинет. А вообще каждый раз, когда московские власти проигрывают, они проигрывают на том, что их электорат не приходит, а приходят те самые сторонники оппозиции. То вот «креаклы» проголосовали за Навального, а верные бюджетники до избирательных участков как-то не дошли, то на муниципальных выборах пришли те, кого никто не ждал, а бюджетники опять почему-то не дошли.

 
Илья Яшин / Фрагмент интервью Ильи Яшина  © Tvindie film production

Сейчас, видимо, вопрос о конкуренции будет вопросом о том, чтобы на участки дошел, наконец, собянинский электорат. Видимо, надо как-то пригнать его? Но Москва – свободный город, тут сложно кого-то заставить.

Ну, и завершая тему Клычкова: действительно, сейчас возник вторичный тренд укрепления коммунистов. И удаление Клычкова как раз и показывает: коммунисты и есть более сильные игроки. Есть растущий тренд на левые слои, даже на левопопулистские. Кстати, этот тренд есть ив  Европе. Ну, и Москва отходит постепенно от идеологии демократической и входит в повестку лево-центральную, я бы сказал. Даже победившие «яблочники» победили на социальной риторике. Так что, думаю, у возможного противника Собянина должна быть, условно говоря, левопопулистская идеология. Или, скорее, маркетинг, нацеленный на избиретеля.

Что избирателю нужно? Чтобы оценили его потребности и в качестве программы представили их реализацию. И тогда может быть любопытный результат», – сказал Илья Гращенков.

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