Топ новостей 24 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Ксения Собчак провела пресс-конференцию, посвященную ее участию в президентских выборах, суд арестовал напавшего на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Сергей Собянин заявил о готовности баллотироваться на новый срок.

Игорь Малашенко, глава предвыборного штаба К.Собчак /АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, объявившей ранее об участии в выборах президента РФ в 2018 году, возглавил политолог Игорь Малашенко. Собчак отметила: «Главная интрига этих дней столько всяких интересных версия я уже прочитала по этому поводу, Наконец я готова представить вам начальника нашего штаба, приветствуйте: Игорь Малашенко».

Семейные разборки вышли в соцсети: pic.twitter.com/vrJTraV8mS — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 24 октября 2017 г.

Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Телеведущая Ксения Собчак, сообщившая о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак отметила, что на полуострове живет огромное количество русских людей, которые поддерживают присоединение к России, однако оно является нарушением Будапештского меморандума 1994 года, и заявила: «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать».

На пресс-конференции по поводу своего выдвижения кандидатом в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак заверила, что не собирается в ходе избирательной кампании оскорбительно высказываться в адрес действующего главы государства и своего предполагаемого конкурента Владимира Путина. «Для меня Путин – в первую очередь человек, который в сложной ситуации помог моему отцу, практически спас жизнь моему отцу. Я это помню, поэтому Путина-человека я оскорблять не буду, но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик», – пояснила Собчак.

#moodoftheday Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 24 2017 в 6:06 PDT

На пресс-конференцию Собчак пришла лошадь. Ей дали по щам и вышвырнули на мороз. Мммммм, демократия pic.twitter.com/cf6cYL8oaF — Лентач (@oldLentach) 24 октября 2017 г.

Борис Гриц, напавший на журналистку «Эха Москвы» / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Борис Гриц, ранивший ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, арестован по решению Пресненского районного суда. Его оставят под стражей до 23 декабря.

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U — Воробьева (@Vorobievaya) 24 октября 2017 г.

Сергей Собянин, мэр Москвы / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не планирует менять свою должность, и не исключил участие в выборах на пост столичного градоначальника в 2018 году. «С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», — сказал он.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство не выдвигало предложений по введению валютных ограничений. Ранее в СМИ появились сообщения, что Минфин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения по урегулированию ситуации в период экономического кризиса, в том числе рекомендацию предоставить кабинету министров и Банку России право на введение жестких валютных ограничений.

Олимпийский огонь / YouTube.com

В храме Геры актриса Катерина Лехо зажгла огонь и передала его греческому биатлонисту и лыжнику Апостолосу Ангелису. По Греции огонь пронесут за семь дней, протяженность его пути составит 2129 км. Затем 31 октября на стадионе «Панатинаикос» его передадут второму факелоносцу, экс-полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Суну.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала в предоставлении статуса беженца бывшему одесскому губернатору и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Луценко также сообщил, что Саакашвили не оспорил в суде отказ в предоставлении статуса беженца, а потому «отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства», делающие невозможным экстрадицию или депортацию Саакашвили.

Ждун в отделении "Почты России" / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма от ФСБ в лондонский офис Telegram. «Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании, и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней», — сказано в сообщении.

Очевидно, что во время очередной революции захватывать почту нужды не будет - она и так за нас pic.twitter.com/5qipCcAYRu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 октября 2017 г.

Во время стрельбы в чеченском подразделении Росгвардии погиб 29-летний командир инженерно-саперной роты капитан Илья Баныкин. Издание сообщает, что он и дежурный по роте старший сержант Арсен Байгазиев первыми попали под огонь командира второго взвода инженерно-саперной роты Марата Гаджиева. Баныкин погиб на месте, Байгазиев позже скончался в больнице.