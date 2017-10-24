Топ новостей 24 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Ксения Собчак провела пресс-конференцию, посвященную ее участию в президентских выборах, суд арестовал напавшего на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Сергей Собянин заявил о готовности баллотироваться на новый срок.
Штаб Собчак возглавил консультант предвыборной кампании Ельцина
Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, объявившей ранее об участии в выборах президента РФ в 2018 году, возглавил политолог Игорь Малашенко. Собчак отметила: «Главная интрига этих дней столько всяких интересных версия я уже прочитала по этому поводу, Наконец я готова представить вам начальника нашего штаба, приветствуйте: Игорь Малашенко».
Семейные разборки вышли в соцсети: pic.twitter.com/vrJTraV8mS— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 24 октября 2017 г.
Собчак объявила Крым украинским
Телеведущая Ксения Собчак, сообщившая о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак отметила, что на полуострове живет огромное количество русских людей, которые поддерживают присоединение к России, однако оно является нарушением Будапештского меморандума 1994 года, и заявила: «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать».
Собчак пообещала не оскорблять Путина-человека
На пресс-конференции по поводу своего выдвижения кандидатом в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак заверила, что не собирается в ходе избирательной кампании оскорбительно высказываться в адрес действующего главы государства и своего предполагаемого конкурента Владимира Путина. «Для меня Путин – в первую очередь человек, который в сложной ситуации помог моему отцу, практически спас жизнь моему отцу. Я это помню, поэтому Путина-человека я оскорблять не буду, но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик», – пояснила Собчак.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 24 2017 в 6:06 PDT
На пресс-конференцию Собчак пришла лошадь. Ей дали по щам и вышвырнули на мороз. Мммммм, демократия pic.twitter.com/cf6cYL8oaF— Лентач (@oldLentach) 24 октября 2017 г.
Напавшего на радиоведущую «Эха Москвы» арестовали на два месяца
Борис Гриц, ранивший ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, арестован по решению Пресненского районного суда. Его оставят под стражей до 23 декабря.
Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U— Воробьева (@Vorobievaya) 24 октября 2017 г.
Собянин не исключил участие в выборах мэра Москвы в 2018 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не планирует менять свою должность, и не исключил участие в выборах на пост столичного градоначальника в 2018 году. «С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», — сказал он.
Минфин опроверг сообщения о предложении по валютным ограничениям
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство не выдвигало предложений по введению валютных ограничений. Ранее в СМИ появились сообщения, что Минфин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения по урегулированию ситуации в период экономического кризиса, в том числе рекомендацию предоставить кабинету министров и Банку России право на введение жестких валютных ограничений.
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
В храме Геры актриса Катерина Лехо зажгла огонь и передала его греческому биатлонисту и лыжнику Апостолосу Ангелису. По Греции огонь пронесут за семь дней, протяженность его пути составит 2129 км. Затем 31 октября на стадионе «Панатинаикос» его передадут второму факелоносцу, экс-полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Суну.
Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала в предоставлении статуса беженца бывшему одесскому губернатору и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Луценко также сообщил, что Саакашвили не оспорил в суде отказ в предоставлении статуса беженца, а потому «отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства», делающие невозможным экстрадицию или депортацию Саакашвили.
«Почта России» опровергла задержку с письмом ФСБ в адрес Telegram
«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма от ФСБ в лондонский офис Telegram. «Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании, и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней», — сказано в сообщении.
Очевидно, что во время очередной революции захватывать почту нужды не будет - она и так за нас pic.twitter.com/5qipCcAYRu— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 октября 2017 г.
СМИ узнали подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Во время стрельбы в чеченском подразделении Росгвардии погиб 29-летний командир инженерно-саперной роты капитан Илья Баныкин. Издание сообщает, что он и дежурный по роте старший сержант Арсен Байгазиев первыми попали под огонь командира второго взвода инженерно-саперной роты Марата Гаджиева. Баныкин погиб на месте, Байгазиев позже скончался в больнице.