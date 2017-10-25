Депутат Госдумы Сергей Боярский: Запрет на использование прямоточных систем охлаждения видится не вполне соответствующим принципам природоохранного законодательства

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями. В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку почти 3/4 энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

Сергей Боярский, член комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды:

Экологичность производства – важный показатель хозяйственной деятельности. Действующее законодательство направлено на сохранение окружающей среды, а потому особенно важно использовать научно-обоснованные подходы при установлении тех или иных запретов или преференций.

Как известно, с 2015 г. введена прогрессивная шкала для ставки платы за водопользование. Под указанную норму попали ТЭС и АЭС, эксплуатирующие прямоточные системы технического водоснабжения. На 30% таких объектов приходится около 90% суммарной платы за водные ресурсы от объектов электроэнергетики. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1509 предусматривает рост ставок на водопользование по 15% в год с 2015 по 2025 годы и рост платы за водопользование в 4,65 раза в 2025 году к уровню выплат 2014 года. Цифра для энергетиков ошеломляющая, особенно учитывая, что практически вся забранная вода (более 99%) возвращается в водный источник с характеристиками, соответствующими всем экологическим и санитарным нормам.

В этой связи запрет на использование прямоточных систем охлаждения, равно как и прогрессивная шкала для ставки платы за водопользование для прямоточных систем технического водоснабжения ТЭС и АЭС, видятся не вполне соответствующими принципам природоохранного законодательства.

Принятие предложенных изменений в Водный кодекс РФ в части отмены запрета на применение прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС и в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 в части изменения ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС путем применения коэффициента 0,3 можно считать экономически оправданным. Отказ от таких изменений ляжет тяжелым и необоснованным экономическим бременем по модернизации действующих ТЭС и АЭС, переводу их на оборотные системы технического водоснабжения, что существенно повлияет на их рентабельность и косвенно может повлечь за собой увеличение рыночной цены электроэнергии.