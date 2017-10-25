Российские власти готовят валютные ограничения на случай кризиса, утверждают СМИ. Ссылаясь на документ «О мерах по модернизации валютного контроля», газета «Ведомости» сообщила, что Минфин предлагает дать правительству и Банку России вводить жесткие валютные ограничения в кризис, ограничив конвертируемость рубля.

По ее данным, министр финансов Антон Силуанов, признавая необходимость либерализации валютного законодательства, просит дать Центробанку и правительству право требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать специальные счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Напомним, в настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений. Более того, Министерство экономического развития последовательно выступает за смягчение валютного контроля в части репатриации валютной выручки.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, этот контроль является «рудиментом, который мешает полноценной торговле», пишет газета «Коммерсантъ». При этом Орешкин отметил, что противником идеи отмены валютного контроля выступает Банк России.

В то же время по сведениям «Ведомостей», перечисленные поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле, и Минфин уже представил правительству эти предложения.

Подарочный торт из долларовых купюр / pixabay.com

Эта информация была официально опровергнута. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство не выдвигало предложений по введению валютных ограничений. «Это письмо Минфина в правительство, инициативное, совершенствовать законодательство. Там не предлагается введения валютных ограничений», – приводит слова министра интернет-издание RNS.

Силуанов подчеркнул, что в письме содержатся предложения по либерализации, а не ужесточению валютного законодательства. Однако внимание СМИ по-прежнему было приковано к теме – отчасти потому, что первоначальная информация распространилась широко, а отчасти в связи с пояснением, которое дал информационному агентству РИА Новости заместитель министра финансов Владимир Колычев.

По его словам, Минфин России давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортеров в страну. «Давняя тема, давно ее обсуждаем… Это говорит о том, как проще сделать расчеты за внешнеторговые поставки и потоки капитала», – цитирует информагентство высказывание Колычева.

Добавим: Колычев не уточнил, связаны ли идеи по реформированию валютного законодательства с некими ожиданиями кризиса или нет.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его словам, в действительности в Минфине широко обсуждалась все-таки именно либерализация, а не ужесточение валютного законодательства.

«Мне кажется, это некий испорченный телефон, хотя «Ведомости» и говорят о том, что у них есть соответствующие предложения. Дело в том, что речь в них в действительности велась именно о либерализации – а по сути, об окончательной отмене системы валютного контроля. Но вместо этого на выходе в печати получилось наоборот: мол, давайте мы кое-какие ограничения отменим, но инфраструктуру их сохраним и даже углубим на случай кризиса.

Это звучит как-то глупо и вряд ли что-либо подобное выйдет официально – потому что для рынка неважно, действуют ли ограничения прямо сейчас или же есть возможность их в случае ухудшения ситуации ввести. Рынком эти варианты будут восприниматься практически одинаково. И, повторю, цель у Минфина была прямо противоположна тому, как она представлена в материале «Ведомостей».

Думаю, в этой ситуации все же надо ориентироваться на позицию министра экономического развития Максима Орешкина и считать, что кто-то из исполнителей в Минфине проявил излишнее рвение в духе тенденции регулирования. Мне представляется, что тут мы имеем дело просто с нестыковкой, и вся эта история окажется просто недоразумением. Но вообще даже сами по себе подобные сообщения вредят рублю, и мы уже сейчас видим, что с тех пор, как начали обсуждать эту тему, рубль несколько упал.

Не так чтобы грандиозно упал, но доллар к рублю с утра рос. Сейчас, после опровержений, рубль немного пошел вверх. Ну, думаю, люди все-таки отчасти понимают, что разговоры о снижении конвертируемости рубля все же не имеют отношения к реальности и что такие предложения от Минфина на самом деле все же не поступят.

П устой офис / pixabay.com

Что касается идей по либерализации валютного законодательства, то они появились в связи с уменьшением нагрузки на банки и предприятия по исполнению норм валютного контроля. Дело в том, что исполнение этих норм требует наличия персонала (как в банках, так и у всех других клиентов, которые работают с валютой) и выполнения неких рутинных процедур для предоставления дополнительной к уже имеющейся отчетности. То есть вдобавок к обычной управленческой отчетности необходимо проводить еще и процедуру валютного контроля.

Это некая формальность: там нужно предоставлять определенные документы. Меять их очень сложно, и этот негибкий механизм является довольно губительным для бизнеса. Думаю, изначально идея была как раз в том, чтобы его максимально упростить и даже отменить. Это должно было бы в теории благотворно повлиять на экономический рост – так как уменьшило бы издержки участников рынка, банков и клиентов», – сказал Сергей Романчук.