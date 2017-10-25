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25 октября 2017, 09:04

Заголовки утра. 25 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсант» в статье «Мирный атом откладывают в долгий ящик» пишет о том, что Планы вводов АЭС в России могут измениться.

«Тотальная адвокатура». Минюст доработал концепцию адвокатской монополии — речь теперь идет об ограничении не только права на судебное представительство, но и в принципе на оказание платных юридических услуг.

Новые государственные льготы по автокредитам, введенные в июле, могут обернуться для заемщиков неожиданными дополнительными расходами. . Об это можно прочитать в материале «К "Семейному автомобилю" прицепился налог».

Информагентство РБК публикует интервью с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. На форуме «Россия зовет!» он рассказал о том, как растет российская экономика и почему он считает, что этот рост продолжится. Об этом в материале «Максим Орешкин — РБК: "Российскую экономполитику называют лучшей в мире"».

«Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей». Краткая сводка по соратникам кандидата в президенты Ксении Собчак.

«Газета.ru» начинает публикацию материалов, посвященных 100-летию Октябрьской революции. В статье «Октябрьская революция: большевики были не одни» говорится о том, как эсеры, меньшевики и анархисты помогли сделать Октябрьскую революцию.

«Шоу с переворотом». Удастся ли Собчак убедить избирателей в серьезности своих намерений.

«Известия»  в материале «Сделано из ореховской» рассказывают о том, как самой кровожадной банде 1990-х удалось поставить убийства врагов на конвейер.

Мысли Си Цзиньпина поставлены вровень с мыслями Мао (Xi Jinping’s thinking is ranked alongside Mao’s). Рассуждения о том, насколько это укрепляет власть китайского лидера Си Цзиньпина.

Как следует бороться с рецессиями в условиях низких процентных ставок? (How should recessions be fought when interest rates are low?). Ответы на этот вопрос остаются спорными как со стороны кредитно-денежной, так и со стороны финансовой политики.

Саудовская Аравия хочет построить мегагород за $500 млрд. (Saudi Arabia Wants to Build a $500 Billion Mega City). В Саудовской Аравии объявили о намерении выстроить новый город на побережье Красного моря.

Время для переговоров по Brexit'у истекает (Brexit Talks Are Running Out of Time). Саммит ЕС был умеренно обнадеживающим, с точки зрения перспектив конструктивных договоренностей между ЕС и Британией. Однако пора уже переходить собственно к переговорам о торговой сделке.

США собираются снова начать принимать беженцев, но по новым правилам (U.S. Set to Resume Admitting Refugees but With New Rules). Президентская администрация в США собирается разрешить прием беженцев из всех стран, но теперь будут действовать новые правила, которые помогут более эффективно проверять связи и мотивы претендентов на этот статус в США.

Российское государственное издание процветает на YouTube и в "Фейсбуке" (Russian State Outlet Thrives on YouTube, Facebook). Канал RT, который американские спецслужбы называют главным инструментом кремлевской пропаганды, использует соцсети в качестве главной платформы для распространения своих материалов.

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