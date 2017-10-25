Депутат Госдумы Денис Кравченко: Внесение изменений в Водный кодекс РФ в части отмены запрета на применение прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС обоснованно и необходимо

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями. В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку почти 3/4 энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Согласно п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ, проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускается. Данное ограничение, учитывая уровень достигнутой научной компетенции, противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС и выглядит неоправданно жестким, поскольку свыше 74% энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем.



Сегодня технологии прямоточных систем водоснабжения признаны как наилучшие доступные технологии не только в Европе, но и в России. Использованные на охлаждение оборудования ТЭС и АЭС воды возвращаются в водный объект в объеме более 99% от забора, при этом контакт воды с технологическими средами, содержащими вредные химические вещества, исключен, и возвращаемая вода соответствует всем нормам. К сожалению, постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 не учитывает эти особенности.

Отмечу, что архитектура природоохранного законодательства выстраивается на принципах сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Экологический критерий отмечен выше. Что до экономического интереса, реконструкция систем охлаждения – операция крайне дорогостоящая. Необоснованные издержки, в свою очередь, необходимо будет покрывать за счет регулирования тарифа.

Таким образом, внесение изменений в Водный кодекс РФ в части отмены запрета на применение прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС и в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 в части изменения ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС обоснованно и необходимо.