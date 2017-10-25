Американское издание Wall Street Journal опубликовало большой материал, посвященный российскому изданию RT. Это публикация в жанре спекуляций о мощном влиянии России на западную ойкумену посредством хакеров и пропаганды.

Материал начинается с картинки, представляющей собой инфографику с заголовком «широкий охват». Там показаны соотношения между популярностью аккаунтов в соцсетях таких СМИ, как RT и американские CNN (либералы) и Fox News (консерваторы). На YouTube у RT и CNN примерно равное количество просмотров (соответственно 2,1 млрд. и 2,2 млрд.) и сопоставимое число подписчиков (2,2 млн. и 2,4 млн.). Fox News по обоим параметрам сильно отстает (0,6 млрд. просмотров и 0,7 млн. подписчиков).

На «Фейсбуке» и в «Твиттере» аккаунты RT, согласно инфографике, сильно уступают CNN и Fox News. У RT только 4,5 и 2,6 млн. подписчиков соответственно. У CNN 28,7 и 38,1 млн., у Fox News — 15,5 млн. и 16,2 млн. Цифры соответствуют тому, что отображается в указанных соцсетях, хотя следует отметить, что речь идет только о «титульных» аккаунтах этих СМИ. Сюда не входят данные для дополнительных аккаунтов (например, неанглоязычных или посвященным каким-то узким темам).

WSJ подчеркивает, что англоязычная версия RT — это один из самых популярных каналов на YouTube наряду с CNN. Также в материале отмечается, что Google, Facebook и Twitter уже несколько месяцев упражняются в вычислении на основании своих данных тайного российского влияния. Twitter в своем сентябрьском отчете, посвященном теме предполагаемого вмешательства России в прошлогодние американские президентские выборы, сообщил, что RT потратила $274 100 на продвижение своих твитов среди американской аудитории.

Офис компании "Россия Сегодня" / rt.com

Отчет, составленный «Твиттером», был направлен в комиссию американского конгресса, занимающуюся расследованием российского вмешательства. Там, в частности, цитируется доклад федеральной разведки, опубликованный ранее в этом году, где говорится, что RT была главным инструментом российской пропаганды, склонившим американский электорат к избранию Дональда Трампа президентом. RT это отрицает. Тем не менее, пишет WSJ, «RT поддерживает убедительное присутствие в "Твиттере" с 10 миллионами фолловеров». Как это согласуется с тем, что у RT в «Твиттере» всего 2,65 млн. фолловеров, автор не объясняет.

Популярность RT (и, видимо, CNN, следуя логике автора) в соцсетях показывает, насколько толерантность соцсетей к контенту может усиливать влияние недостоверных источников. В числе таковых называются СМИ, поддерживаемые правительствами, а также конспирологи и экстремистские группировки.

Кадр из фильма о пропаганде RT / YouTube.com

Про конспирологов и террористов этот же автор ранее написал на WSJ по большой статье. Правда, в материале про террористов в качестве показательного случая приводится аккаунт, набравший начиная с 2014 г. всего 1,5 млн. просмотров, а в материале про конспирологов сообщается, что видео десятилетней давности с попытками объяснить теракт 11 сентября набрало 42,5 млн. просмотров, что несколько затрудняет формальное сопоставление.

Тем не менее, автор считает нужным обобщить эти три категории сущностей. Общее, по его мнению, то, что в этих случаях не работают формальные критерии фильтрации, как в случае с запретами на оскорбления, проявления ненависти, призывы к насилию и подобные прямые противозаконные действия. Попытки блокировать материалы, не содержащие ничего формализуемого, чреваты обвинениями в противоправной цензуре и покушениях на свободу слова.

В частности, RT в ответ на обвинения американских спецслужб, сообщило, что его задача состоит в информировании и что практически любые СМИ стремятся повысить популярность своего контента. Таким образом, социальные платформы, поддерживаемые компаниями Google, Facebook и Twitter, представляют собой сейчас полигон для информационной конкуренции между российскими и западными источниками пропаганды.