Стратегия на триллион

Сбербанк подготовил стратегию развития на 2018-2020 годы, сообщили источники «Ведомостей». По их данным, к 2020 году банк рассчитывает получить 1 трлн рублей чистой прибыли.

Как ожидается, 14 ноября документ будет представлен наблюдательному совету кредитной организации.

Сейчас в набсовет входят 14 человек, включая главу банка Германа Грефа, бывшего главу Минфина Алексея Кудрина, министра экономического развития Макисма Орешкина, экономиста Владимира Мау и нескольких иностранных директоров.

При этом, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, прибыль всей банковской системы РФ в 2017 году может составить около 1 трлн рублей.

Официально банк эту цифру не комментирует.

Предыдущая стратегия на 2014-2018 годы была принята в 2013 году — еще до обвала нефтяных цен и конфликта с Украиной. Документ все еще размещен на сайте Сбербанка.

«Базовый сценарий предполагает сохранение цены нефти марки Urals на уровне 100 долларов за баррель и рост мировой торговли на 4,5-5% Оптимистический сценарий основан на предположении, что рост мировой торговли ускорится до 6-6,5%, цена нефти поднимется до 115 долларов за баррель. Пессимистический сценарий предполагает падение цен на нефть до 70-80 долларов за баррель», — говорится в том прогнозе.

Тогда же эксперты Сбербанка подсчитали, что средний курс доллара в 2014-2018 годах составит 35 рублей.

В 2015 году, на фоне обвала, банк скорректировал прогноз, предположив, что нефть Urals в 2016-2018 годах будет стоить 62 доллара за баррель, а доллар — 58 рублей.

Уже тогда горизонт планирования был сокращен с пяти лет до трех. Как заявил в октябре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф, «мы не угадываем пятилетний цикл, потому что циклы сильно ускорились. Нужно переходить к стратегическому планированию на десятилетия, но планировать свой action-план на трехлетний период» (цитата «Интерфакса»).

По итогам 2016 года Сбербанк стал самым прибыльным в мире, увеличив рентабельность собственного капитала (соотношение чистой прибыли ко всем активам организации) до 20%. В основном этого удалось достичь за счет резкого снижения ставок по вкладам населения и депозитам юридических лиц.

В 2016-м чистая прибыль Сбербанка составила 542 млрд рублей; за первые восемь месяцев 2017 года — 433 млрд. Согласно прогнозу Bloomberg, за весь 2017 год Сбербанк может заработать 660 млрд рублей.

Минфин, закладывая параметры федерального бюджета, рассчитал, что в 2017 году от дивидендов по акциям Сбербанка (ЦБ владеет 50% плюс одной акцией) государству поступит 150 млрд рублей. При этом Минфин заложил поступления от дивидендов госкомпаний из расчета уплаты ими 50% прибыли. Таким образом, в министерстве считают, что Сбербанк заработает в 2017 году (150 + 150)*2 = 600 млрд рублей.

Чистую прибыль Сбербанка в 2018 году министерство прогнозирует на уровне (165 + 165)*2 = 660 млрд рублей. В 2019 году Сбербанк, по мысли ведомства должен принести в казну 181,5 млрд рублей, то есть прогноз по его заработку (181,5 + 181,5)*2 = 726 млрд рублей.

Это значительно меньше 1 трлн, заявленного в обновленной стратегии банка. С другой стороны, чем приземленней показатели, тем выше вероятность их достичь.