Депутат Госдумы Геннадий Скляр: Запрет на использование прямоточных систем охлаждения представляется избыточно жестким

Минэкономразвития России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ о внесении изменений в ст. 60 Водного кодекса РФ, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения атомными станциями. В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку почти 3/4 энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по энергетике:

Особенность прямоточных систем технического водоснабжения, в отличие от оборотных, заключается в однократном использовании воды и возвращении забранной воды в объеме более 99% от забора. При этом в случае с ТЭС и АЭС вода, используемая для отвода избыточного тепла от тепломеханического оборудования, не имеет контакта с вредными химическими веществами и возвращается в водоем с характеристиками, соответствующими всем экологическим и санитарным нормам. Установленная электрическая мощность таких станций составляет примерно 30 % всей мощности ЕЭС Российской Федерации, при этом они используют около 90% свежей воды, потребляемой электроэнергетическим сектором. Очевидно, что действие п. 1 постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1509 в первоначальной редакции приведет к снижению конкурентоспособности таких станций и потребует дорогостоящей реконструкции с целью уменьшения объема водопользования – затраты на модернизацию по отрасли могут составить порядка 112 млрд руб.

Как известно, научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого развития и благоприятной окружающей среды – основополагающий принцип природоохранного законодательства.

В этой связи запрет на использование прямоточных систем охлаждения, равно как и применение прогрессивной шкалы для ставки платы за водопользование при использовании прямоточных систем технического водоснабжения ТЭС и АЭС, представляется избыточно жестким. Предложенные изменения об отмене запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС в Водный кодекс РФ и об изменении ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС путем применения понижающего коэффициента в соответствующее постановление правительства РФ актуальны, соответствуют принципам природоохранного законодательства и выводам мирового сообщества, т.к. технологии прямоточных систем водоснабжения для охлаждения предприятий энергетики признаны как наилучшие доступные технологии в Европе и в России.