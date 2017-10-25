Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 октября 2017, среда, 17:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx
Новости регионов

Сергей Максимов, шоумен: «Такая погода не мешает нам делать что-то новое и интересное». В Екатеринбурге +1. ФОТО, ВИДЕО
Во время обильного снегопада в Тюмени укладывали асфальт и садили газон
Кто в новогоднюю ночь попадет на ТВ? Решают пользователи соцсети
Санкт-Петербург остается без зерна из-за вагонов ушедших на экспорт. Эксперты обвиняют в этом ОЗК
Певица из Тюмени Елена Кукарская записала песню про первый снег
Скончался тюменец, пострадавший при взрыве газа на 50 лет Октября
Успевай запрыгнуть в танк — турнир по World of Tanks в Тюмени уже на носу
«Снежный флешмоб»: тюменцы самостоятельно расчищают снег и обтираются им
Toyota со свердловскими номерами влетела под фуру на Тобольском тракте
Мошенник снимал и обчищал квартиры
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 октября 2017, 16:00
Bitcoin законотворчество налоги
Сергей Хестанов

Почему налог на майнинг ничем не грозит россиянам

Символ биткоина
Символ биткоина
pixabay.com

Разработать к лету 2018 года порядок налогообложения для компаний, занимающихся майнингом криптовалют, поручил правительству и Центральному банку президент России Владимир Путин. Внести соответствующие поправки в законодательство предлагается до 1 июля 2018 года.

Предполагается, что порядок регулирования публичного привлечения денежных средств и криптовалют должен разрабатываться по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В поручении президента отмечается также, что при этом необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации».

До 20 декабря 2017 года на базе Центробанка предполагается также создать специальную площадку для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг, сообщает информационное агентство РБК.

Напомним, в начале октября 2017 года российский президент заявлял, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски и что это обстоятельство следует учитывать при их регулировании. Именно тогда, по итогам совещания, посвященного криптовалютам, Путин поручил взять под контроль их эмиссию и майнинг.

Россия сейчас обладает рекордным потенциалом для экономического роста, отметил президент, выступая на на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» в Москве.

 
Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку / duma.gov.ru

4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна заявила о намерении в конце месяца направить в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в сентябре также заявлял, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября. Правда, еще в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, с какими сложностями может быть сопряжен процесс введения налогов на майринг, согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его оценке, подобный законопроект вполне может быть разработан в срок и даже принят Госдумой, однако соответствующий закон фактически не будет выполняться.

 
Сергей Хестанов

«На сегодняшний день никакой эффективной технологии, которая позволила бы отслеживать процесс майнинга или транзакций в криптовалютах не существует. Причем отсутствие этой технологии делает криптовалюты популярными в сфере оплаты различных запрещенных товаров – наркотических веществ, оружия и так далее. В этом контексте инициатива о проработке вопросов налогообложения выглядит достаточно сомнительной.

Технических средств, с помощью которых можно эти процессы контролировать, просто не существует. Причем не существует этих средств не только в России, но и вообще в мире. Собственно говоря, криптовалюты и разрабатывались с таким прицелом, чтобы максимально затруднить их отслеживание. Поэтому, скорее всего, эта инициатива окажется в довольно длинном ряду нереалистичных инициатив, которыми богата история российских властей. Никакого ощутимого вреда эта инициатива принести не сможет – по причине того, что ее технически невозможно выполнить», – сказал Сергей Хестанов.

Отвечая на вопрос о том, как относиться к заявлениям Российской ассоциации блокчейна и криптовалют о планах направить в конце октября собственный проект закона о легализации привлечения денег с помощью ICO, эксперт высказал мнение, что документ вполне может появиться.

«Законопроект они, конечно, направят – никто не спорит с тем, что это возможно. Есть такое выражение: «Бумага все стерпит». Поэтому какой-нибудь законопроект, думаю, сочинят. Но между даже уже принятым законом и правоприменительной практикой существует огромная дистанция. Технически исполнить этот закон сейчас просто невозможно и в обозримом будущем возможно не будет. Поэтому законопроект, вполне возможно, примут – и он, как это у нас нередко бывает, будет спокойно лежать без дела.

То есть он будет существовать как закон, но не будет исполнять. Почему нет? У нас полно таких законов, которые существуют, но не исполняются. Не этот будет первым, не этот – последним. Это совершенно безвредная бюрократическая активность. Сказали разработать закон – ну, вот и разработают закон. И будет он лежать. Что с ним делать, как применять на практике, совершенно неясно. Технических средств для его применения не существует и в сколько-нибудь близком будущем точно не появится. Так что это воспринимается как очередная инициатива, которая может вызвать улыбку, не более. И, повторю, большого вреда россиянам она, скорее всего, тоже не принесет.

На самом деле некоторый контроль в этой сфере возможен. Но если человек достаточно продвинут в сетевых технологиях, то шансы на то, что его удастся отследить, близки к нулю. Если майнингом и криптовалютами будет заниматься дилетант, совершенно неопытный человек, его тоже будет нелегко отследить. Для этого тоже потребуется квалификация и знания работников органов. И все же в таком случае человека можно отследить и в случае нарушений как-то наказать. Однако если он хоть сколько-нибудь компетентен, возможности его отследить почти нет.

Ну, возможно, нескольких дилетантов, которые будут нарушать новый закон, и поймают. Возможно, даже показательно в прессе осветят судебный процесс над ними – для острастки остальным. Но людей компетентных это не напугает, поскольку сама по себе технология изначально оптимизировалась под то, чтобы максимально затруднить обнаружение. Так что мне кажется, что это – просто законопроект без всяких реальных последствий. И если его примут – ничего страшного, примут и примут», – объяснил Сергей Хестанов.

 
Алексей Моисеев, замминистра финансов России / duma.gov.ru

Говоря о высказывании замминистра финансов России Алексея Моисеева о том, что расчеты в криптовалюте в стране легализованы не будут, Хестанов предположил, что речь шла о запрете принимать криптовалюты к оплате для предприятий.

«Скорее всего, он имел в виду, что предприятиям запретят официально принимать в оплату биткоины, учитывать их для целей налогообложения. То есть что принести в налоговую справку, что потратил деньги на покупку биткоинов, будет невозможно. Хотя после принятия законопроекта о налогообложении ситуация может измениться. Теоретически, раз есть налог, значит, криптовалюта – элемент легальный. У нас же нет налогообложения нелегальных операций, верно?

Так что посмотрим. Может быть, кто-то, кто сочтет, что ему это выгодно, использует такой вариант в качестве прецедента. Если кто-нибудь из предпринимателей решится и откроет счет в биткоинах, это будет любопытно. Представляю, как удивятся бухгалтеры. Словом, может, и найдется кто-то из подвижников, готовых пожертвовать своим временем и трудами, чтобы создать прецедент. Но пока это представляется достаточно маловероятным», – заключил Сергей Хестанов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Роскомнадзор
Новая фигурантка «дела Роскомнадзора» дала показания на коллег
Ильми Умеров
Осужденные в России активисты Меджлиса помилованы
Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о возвращении графы «Против всех»
Татьяна Фельгенгауэр
СК начал допрашивать сотрудников «Эха Москвы» по делу о нападении на Фельгенгауэр
Вирус Bad Rabbit
Black Rabbit маскировался под обновление Adobe Flash Player
17:31 В Перу новый вид птиц обнаружен по голосу
17:16 Порошенко приветствовал освобождение «героев» из меджлиса
17:13 Монумент жертвам сталинских репрессий обошелся столице в 300 млн рублей
16:54 Amnesty International сравнила этапирование заключенных в России с пытками
16:40 В Петербурге прошли масштабные обыски из-за хищения стройфирмами 4 млрд рублей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Галина Вишневская
Галина Павловна Вишневская
25 октября 1926 года родилась Галина Вишневская, оперная певица, жена Мстислава Растроповича.
16:29 Новая фигурантка «дела Роскомнадзора» дала показания на коллег
16:11 Осужденные в России активисты Меджлиса помилованы
16:08 Собчак задумалась над сменой фамилии перед выборами
15:54 Матвиенко рассказала о перспективах Собчак и возвращении графы «Против всех»
15:50 «Почта России» узнает своих клиентов в лицо
15:39 СК приступил к допросам сотрудников «Эха Москвы» по делу о нападении на Фельгенгауэр
15:26 Затронувший «Интерфакс» и «Фонтанку» вирус маскировался под обновление Adobe Flash Player
15:15 Путин назвал дату индексации пенсий бывших военнослужащих
15:08 В Минсельхозе опровергли возможность дефицита хлеба в Петербурге
14:47 Пострадавшая журналистка «Эха» начала самостоятельно дышать и говорить
14:24 Собянин рассказал о планах пустить электрички сквозь центр города
13:57 Песков назвал неуместными заявления о дискредитации ЕАБР назначением Бельяминова
13:42 Крымский мост защитит морская спецбригада Росгвардии
13:31 Песков назвал высказывания Собчак по Крыму неправильными
13:06 Редактор «Фонтанки» раскрыл причины хакерской атаки
12:58 Медведев предложил назначить бывшего главу таможни в руководство банка
12:41 Виктор Золотов назвал причины стрельбы в Росгвардии
12:38 Фронтмен Linkin Park завещал авторские права на музыку своей жене
12:21 Сергей Рябков сообщил о возврате флагов дипмиссий РФ в США
11:56 Касперский назвал случайностью копирование секретных документов АНБ
11:54 Олег Кашин и Александр Плющев подадут в суд на ФСБ из-за Telegram
11:43 Госдума отложила рассмотрение законопроекта о противоправном контенте
11:25 Суд отказался освободить Ампелонского из-под ареста
11:16 В Таиланде запретили курение на 20 пляжах
11:10 Врачи заявили об улучшении состояния Фельгенгауэр
10:59 В США инициировали расследование продажи урановых рудников «Росатому»
10:57 Три десятка членов ВАК потребовали согласительную комиссию по делу Мединского
10:49 Собянин назвал «фейком» перенос выборов мэра Москвы на март
10:38 В Москве умер активист «Солидарности» Алексей Строганов
10:31 В РЖД запланировали самую большую инвестпрограмму за семь лет
10:20 Малашенко рассказал СМИ о президентской кампании Ксении Собчак
10:14 Песков посоветовал всем посмотреть «Матильду»
10:07 Каталонская Жирона объявила короля Испании нон грата
09:56 Полиция задержала забросавшего Трампа флажками активиста
09:45 Госдеп объяснил проволочки с исполнением новых санкций против России
09:38 Иракские курды готовы заморозить результаты референдума
09:26 Петербургу грозит дефицит хлеба
09:23 Россия привезла на Филиппины армейские грузовики и оружие
09:20 Собчак заявила о своей неподсудности за слова о Крыме
09:01 Вирус BadRabbit неудачно атаковал российские банки
08:47 Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем Компартии Китая
24.10 21:00 Охранять московскую премьеру «Матильды» вышла ФСО
24.10 19:54 Эксперты нашли ловушку вируса-вымогателя BadRabbit
24.10 19:25 Facebook получил запрос о «российском следе» в Brexit
24.10 19:03 ЦБ предложил топ-менеджерам банка «Открытие» вернуть бонусы
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.