Разработать к лету 2018 года порядок налогообложения для компаний, занимающихся майнингом криптовалют, поручил правительству и Центральному банку президент России Владимир Путин. Внести соответствующие поправки в законодательство предлагается до 1 июля 2018 года.

Предполагается, что порядок регулирования публичного привлечения денежных средств и криптовалют должен разрабатываться по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В поручении президента отмечается также, что при этом необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации».

До 20 декабря 2017 года на базе Центробанка предполагается также создать специальную площадку для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг, сообщает информационное агентство РБК.

Напомним, в начале октября 2017 года российский президент заявлял, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски и что это обстоятельство следует учитывать при их регулировании. Именно тогда, по итогам совещания, посвященного криптовалютам, Путин поручил взять под контроль их эмиссию и майнинг.

Россия сейчас обладает рекордным потенциалом для экономического роста, отметил президент, выступая на на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» в Москве.

Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку / duma.gov.ru

4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна заявила о намерении в конце месяца направить в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в сентябре также заявлял, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября. Правда, еще в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, с какими сложностями может быть сопряжен процесс введения налогов на майринг, согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его оценке, подобный законопроект вполне может быть разработан в срок и даже принят Госдумой, однако соответствующий закон фактически не будет выполняться.

Сергей Хестанов

«На сегодняшний день никакой эффективной технологии, которая позволила бы отслеживать процесс майнинга или транзакций в криптовалютах не существует. Причем отсутствие этой технологии делает криптовалюты популярными в сфере оплаты различных запрещенных товаров – наркотических веществ, оружия и так далее. В этом контексте инициатива о проработке вопросов налогообложения выглядит достаточно сомнительной.

Технических средств, с помощью которых можно эти процессы контролировать, просто не существует. Причем не существует этих средств не только в России, но и вообще в мире. Собственно говоря, криптовалюты и разрабатывались с таким прицелом, чтобы максимально затруднить их отслеживание. Поэтому, скорее всего, эта инициатива окажется в довольно длинном ряду нереалистичных инициатив, которыми богата история российских властей. Никакого ощутимого вреда эта инициатива принести не сможет – по причине того, что ее технически невозможно выполнить», – сказал Сергей Хестанов.

Отвечая на вопрос о том, как относиться к заявлениям Российской ассоциации блокчейна и криптовалют о планах направить в конце октября собственный проект закона о легализации привлечения денег с помощью ICO, эксперт высказал мнение, что документ вполне может появиться.

«Законопроект они, конечно, направят – никто не спорит с тем, что это возможно. Есть такое выражение: «Бумага все стерпит». Поэтому какой-нибудь законопроект, думаю, сочинят. Но между даже уже принятым законом и правоприменительной практикой существует огромная дистанция. Технически исполнить этот закон сейчас просто невозможно и в обозримом будущем возможно не будет. Поэтому законопроект, вполне возможно, примут – и он, как это у нас нередко бывает, будет спокойно лежать без дела.

То есть он будет существовать как закон, но не будет исполнять. Почему нет? У нас полно таких законов, которые существуют, но не исполняются. Не этот будет первым, не этот – последним. Это совершенно безвредная бюрократическая активность. Сказали разработать закон – ну, вот и разработают закон. И будет он лежать. Что с ним делать, как применять на практике, совершенно неясно. Технических средств для его применения не существует и в сколько-нибудь близком будущем точно не появится. Так что это воспринимается как очередная инициатива, которая может вызвать улыбку, не более. И, повторю, большого вреда россиянам она, скорее всего, тоже не принесет.

На самом деле некоторый контроль в этой сфере возможен. Но если человек достаточно продвинут в сетевых технологиях, то шансы на то, что его удастся отследить, близки к нулю. Если майнингом и криптовалютами будет заниматься дилетант, совершенно неопытный человек, его тоже будет нелегко отследить. Для этого тоже потребуется квалификация и знания работников органов. И все же в таком случае человека можно отследить и в случае нарушений как-то наказать. Однако если он хоть сколько-нибудь компетентен, возможности его отследить почти нет.

Ну, возможно, нескольких дилетантов, которые будут нарушать новый закон, и поймают. Возможно, даже показательно в прессе осветят судебный процесс над ними – для острастки остальным. Но людей компетентных это не напугает, поскольку сама по себе технология изначально оптимизировалась под то, чтобы максимально затруднить обнаружение. Так что мне кажется, что это – просто законопроект без всяких реальных последствий. И если его примут – ничего страшного, примут и примут», – объяснил Сергей Хестанов.

Алексей Моисеев, замминистра финансов России / duma.gov.ru

Говоря о высказывании замминистра финансов России Алексея Моисеева о том, что расчеты в криптовалюте в стране легализованы не будут, Хестанов предположил, что речь шла о запрете принимать криптовалюты к оплате для предприятий.

«Скорее всего, он имел в виду, что предприятиям запретят официально принимать в оплату биткоины, учитывать их для целей налогообложения. То есть что принести в налоговую справку, что потратил деньги на покупку биткоинов, будет невозможно. Хотя после принятия законопроекта о налогообложении ситуация может измениться. Теоретически, раз есть налог, значит, криптовалюта – элемент легальный. У нас же нет налогообложения нелегальных операций, верно?

Так что посмотрим. Может быть, кто-то, кто сочтет, что ему это выгодно, использует такой вариант в качестве прецедента. Если кто-нибудь из предпринимателей решится и откроет счет в биткоинах, это будет любопытно. Представляю, как удивятся бухгалтеры. Словом, может, и найдется кто-то из подвижников, готовых пожертвовать своим временем и трудами, чтобы создать прецедент. Но пока это представляется достаточно маловероятным», – заключил Сергей Хестанов.