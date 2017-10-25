Топ новостей 25 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Касперский назвал случайностью копирование секретных документов АНБ, суд отказался отпустить Ампелонского из-под ареста, а Кремль раскритиковал высказывание Собчак о Крыме.

Евгений Касперский заявил, что «Лаборатория Касперского» случайно получила файлы АНБ США. Аналитики компании скачали данные о команде хакеров Equation Group, но среди них оказались секретные документы. Их сразу удалили. Касперский не стал отвечать на вопрос о том, уведомляла ли его компания АНБ о получении документов.

Бывший сотрудник ФСБ Касперский случайно скачал секретные файлы Агентства нацбезопасности США https://t.co/0alGDYE09d — Pavel Chikov (@pchikov) 25 октября 2017 г.

Касперский объяснил, каким образом в "Лабораторию" попали секретные файлы АНБ:pic.twitter.com/nyjiCVIsae — Geo Mysl (@geomysl) 25 октября 2017 г.

Вадим Ампелонский / vesti.ru

Мосгорсуд признал законным домашний арест Вадима Ампелонского. Сам он заявил о готовности сотрудничать со следствием. Представитель СК обвинил Ампелонского в даче ложных показаний, так как тот отрицает свою причастность к заключению фиктивных трудовых договоров, и потребовал отстранить его от должности на время расследования. В деле о мошенничестве в Роскомнадзоре появился новый фигурант - гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр».

И чего ему не нравится? Под домашним арестом весь интернет ему уже суд заблокировал, красота жеhttps://t.co/nxaz04S59o — апатия в апатитах (@eskovoroda) 25 октября 2017 г.

Флаг на здании консульства России в США / twitter.com

В МИД заявили, что американские власти вернули флаги, снятые с российского консульства в Сан-Франциско и торгпредставительств в Вашингтоне. Вашингтон также вернул архив из генконсульства в Сан-Франциско. Однкако МИД подчеркнул, что этот шаг не отменяет решения Москвы о возможном принятии зеркальных мер.

Трампу во время устроили дождь из российских флагов. От радости, видимо. pic.twitter.com/QOS93i1nMB — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 25 октября 2017 г.

Конгресс США начал расследовать обстоятельства сделки по продаже урановой компании Uranium One российскому «Росатому». Республиканцы усмотрели признаки коррупции в одобренной президентом Бараком Обамой сделке, так как она должна была быть разрешена Госдепом.

Дмитрий Песков назвал высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине неправильными, но подчеркнул, что привлечение к уголовной ответственности за подобные высказывания не входит в компетенцию Кремля и переадресовал ЦИК вопрос решения о регистрации журналистки на выборах. Сама кандидат ответила на претензии за слова о принадлежности Крыма Украины, заявив, что они являются неподсудными.

Судя по мощи команды, Собчак, "семья" и часть элиты, которую всё достало, попробуют играть всерьёз. На раскол правящей верхушки. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 25 октября 2017 г.

Проще в этом случае, конечно, не регистрировать ни её, ни его, но тут уже в дело включились такие акторы, что регистрировать придётся. https://t.co/noKvJET7sV — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 25 октября 2017 г.

Сегодня Собчак будет в эфире Малахова на России 1. Явно, ее выдвижение в АП выдумал диссидент,который хочет дискредитировать избрание Путина pic.twitter.com/K4NafzEEyX — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 25 октября 2017 г.

Работа дома / pixabay.com

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подадут иск к ФСБ за требование к Telegram передать ключи шифрования от переписки пользователей, так какспецслужба затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

Между тем СМИ сообщили, что комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, обязывающего администрацию соцсети удалять противоправный контент по заявлению любого пользователя. Он «может быть отправлен на антресоль», так как не вписывается в повестку президентской кампании.

"Кашин и Плющев версус ФСБ"



Эпичный баттл скоро! https://t.co/z4ZGoc5rBp — Pavel Chikov (@pchikov) 25 октября 2017 г.

Зерновой хлеб / pixabay.com

Георгий Полтавченко пожаловался Аркадию Дворковичу на возможный дефицит хлеба в Петербурге из-за нехватки вагонов для зерна. Он объяснил это тем, что зерно активно вывозится из страны, а мукомольные предприятия «не могут получить вагоны для его транспортировки». Дефицит вагонов уже коснулся крупнейших предприятий города. В качестве решения проблемы Минтранс предложил начать отгружать зерно и по выходным. Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита.

Полтавченко предупредил об угрозе дефицита павидла в Питере: Мадам, это не вы потеряли талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит... — Иocиф Лeвинcoн 🇳🇱 (@Osya_Levinson) 25 октября 2017 г.

в Петербурге ожидается снег, дефицит хлеба и голодные бунты.

Ильич, просыпайся! — недруги за бугром (@Lndcalling) 25 октября 2017 г.

Обыск в доме главы таможни Андрея Бельянинова / фото:twitter.com

Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития, совместного с Казахстаном. Бельянинов ушел в отставку в июле 2016 года на фоне коррупционного скандала: у него дома нашли золотые самородки, 9,5 млн рублей, 390 тысяч долларов и 350 тысяч евро. Сам он заявлял, что это личные накопления. В Кремле назвали сомнения на счет экс-чиновника неуместными, так как в итоге его ни в чем не обвинили.

Бельянинов возглавит Евразийский банк развития.



Человек, хранивший миллионы в обувных коробках, будет убеждать нас нести деньги в банк. pic.twitter.com/hhLs4glvWw — Znak.com (@znak_com) 25 октября 2017 г.

Митинг в поддержку заключенных / theins.ru

Осужденный в России замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Ильми Умеров освобожден и вместе с Ахтемом Чийгозом отправлен в Анкару. Умеров и Чийгоз были помилованы президентом России.

Радий звістці про те, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров нарешті на волі. pic.twitter.com/vDyC3rp8gh — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2017 г.

Журналист @antony_mon: "Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз помилованы. Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы" pic.twitter.com/WV3GwqUgg8 — Крым. Реалии (@krymrealii) 25 октября 2017 г.

Редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что хакерская атака на портал вызвана публикациями о ЧВК «Вагнера» в Сирии и о краже драгоценностей из сейфа в здании полпредства. «То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, — не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку», — резюмировал он.

Между тем выяснилось, что вирус проннкал в компьютеры пользователей через фальшивое обновление Adobe Flash Player.