После 120-дневного миграционного запрета, введенного в целях предотвращения терактов, США возобновят прием беженцев из всех стран мира. У американских либеральных СМИ такой поворот событий вызвал мало энтузиазма. Гораздо более оживленно эту тему обсуждают прореспубликанские медиа.

Либеральная газета Washington Post отмечает, что даже если миграционный запрет будет номинально снят, по сути он останется. Призидент США Дональд Трамп, подчеркивает автор, уже значительно сократил лимит допустимого числа принимаемых беженцев в год. Теперь эта цифра составляет 45 000 беженцев (которых можно принять в течение года считая с 1 октября 2017 г.). В прошлом году тогдашний президент США Барак Обама тоже понизил лимит (в итоге максимальным числом допусков стало 110 000). Фактическое число допусков может быть и того меньше, потому что 45 000 — это максимальный показатель.

Марш за права иммигрантов. Лос-Анджелес, сентябрь 2017 Molly Adams

О возобновлении приема беженцев было объявлено во вторник, оговаривает WP. В тот же день, но независимо от этого объявления американский верховный суд отказался рассматривать дело о миграционном запрете (речь шла об отказе принимать беженцев из шести преимущественно мусульманских стран), в котором нижестоящие суды усмотрели проблему.

В применении к 11 странам, пишет Wall Street Journal, теперь будут действовать более жесткие правила приема. О каких именно странах идет речь, не уточняется. Секретность, отмечает автор, объясняется отсылками к тому, что это «чувствительная информация». Известно только, что на эти страны приходится 63% допущенных в США беженцев. Велика вероятность, что в их число входит Сирия, а также еще некоторые страны Ближнего Востока.

В течение последующих 90 дней беженцы из этих стран будут получать разрешения только в тех случаях, когда они точно не представляют никакой угрозы безопасности США и если их допуск будет расценен как выгодный для американских национальных интересов. Фактическое следствие из этого состоит в том, что более половины желающих въехать, скорее всего, так и не получат разрешения. В связи с этим некоторые наблюдатели воспринимают новую инициативу как своего рода продление миграционного запрета, введенного в июне.

Акция против запрета на въезд беженцев из мусульманских стран. Миннеаполис, январь 2017 Fibonacci Blue

Представители президентской администрации сказали, что новые правила направлены на то, чтобы у служб безопасности было больше возможностей собрать подробную информацию о въезжающих. А 120-дневный период запрета был нужен для того, чтобы собственно выработать эти правила. При этом по отношению к 11 неназванным странам планируется дополнительный 90-дневный период, в течение которого должен пройти межведомственный анализ угрозы, которую может представлять допуск их граждан в США.

WSJ отмечает, что процесс сбора информации в случае с беженцами осложняется тем, что это часто люди, покинувшие свою страну в спешке и беспорядке. У них часто нет документов, позволяющих установить их личность и проверить информацию о них. Кроме того, зачастую страны, откуда эти люди приехали, не хотят сотрудничать в этом с США. Из-за этого процесс рассмотрения заявления на получение статуса беженца и раньше был очень долгим. Он занимал от 18 до 24 месяцев. Теперь, когда появились новые требования по более тщательной проверке, этот процесс может стать еще более затянутым.