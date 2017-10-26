Политтехнолог Станислав Белковский, учредитель и директор «Института национальной стратегии, назначен главным политконсультантом предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава предвыборного штаба Собчак Игорь Малашенко, сообщает в телеграме главред «Эха» Алексей Венедиктов.

Напомним, Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года. Она призвала голосовать за ее кандидатуру всех тех, кто хотел бы проголосовать против всех кандидатов. Тем не менее, СМИ уделяют значительное внимание ее избирательной кампании, а пока сосредоточены на вопросах формирования штаба.

О назначении Станислава в штаб Собчак с «Полит.ру» поговорил политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Во всей этой истории я бы выделил три больших аспекта и три разговора. Первый разговор – это разговор о том, кто такой политтехнолог в данных конкретных исторических условиях в России. Это важная история. Второй – кто такой главный политтехнолог в штабе Ксении Анатольевны Собчак в данных конкретных исторических условиях. И третий – это разговор о том, кто такой господин Белковский и что это вообще за кейс.

Начнем с третьего. Мы приблизительно понимаем публичную позицию господина Белковского; мы знаем, как она менялась с годами. И мы понимаем, к какому типу политических консультантов он относится. Условно говоря, это человек «школы Павловского». Может быть, даже не индивидуальной школы; может быть, он обидится на это сравнение. Но мы имеем в виду людей, которые ориентированы на вербальную манипулятивность.

Ксения Собчак и Игорь Малашенко / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В этом нет ничего хорошо и ничего плохого – просто есть люди, которые считают, что именно это позволяет им достигать какой-то цели. Иное дело – что целеполагание господина Белковского здесь, как и любое целеполагание, сталкивается с рядом неразрешимых затруднений, преодолеть которые мы не в состоянии.

Мы исходим из того, что господин Белковский, который когда-то был в линейке востребованных политических консультантов, на какой-то момент из этой линейки выпал. И сейчас ему предоставляется возможность каким-то образом снова встроиться в ту часть мейнстрима, которая для него комфортна и важна. Ну, пожелаем ему удачи на этом пути.

Вторая история – это история, связанная с тем, кто такой главный политконсультант в штабе Ксении Анатольевны Собчак. Здесь опять-таки встает вопрос целей. Цель кандидата понятна, настолько понятна, что я даже не считаю нужным о ней рассказывать. Кандидат своим участием в президентских выборах решает совершенно конкретные собственные задачи. Подобных случаев в истории российских выборов, в том числе и президентских выборов последнего времени, было достаточно, и я не вижу никакой необходимости лишний раза заострять на этом внимание.

Тут, конечно, возникает вопрос консолидации электората и работы со стратами. Полагаю, что мы имеем дело все-таки с подходом, что называется, «стратным» – когда социологические панели «считывают» определенные группы населения, которые нужно задействовать; подбирают акторов, с которыми те или иные страты соотносятся, и тем самым мобилизуют их на ту или иную политическую модель.

Раньше было не так – раньше тот же Михаил Дмитриевич Прохоров существовал в контексте избирательной кампании совершенно для других целей. Ну, мы как-то уже имели возможность об этом поговорить, я не буду повторять. В чем задача в этом случае главного политконсультанта штаба Ксении Анатольевны, не то чтобы остается только догадываться, а очень сложно сформулировать.

Потому что – он должен сделать что? Видимо, исходя из ответа, который мы дали на первый вопрос, он должен обеспечить адекватную вербальную коммуникацию с избирателем. И в этой связи господин Белковский, несомненно, подходит: он много лет был автором «Дождя», он – человек, которого знают, к которому прислушиваются. Да, это человек весьма специфической репутации – но и Ксения Анатольевна, при всем уважении к ней, тоже человек весьма специфической репутации.

Так что, может быть, здесь не происходит наращения негативных рейтингов. Это известная история, можно сказать, азбука политтехнологии: негативные рейтинги складываются. Возможно, в этом случае негативные рейтинги находятся более или менее на одном уровне (я не говорю о том, велик ли он) и никакой «ямы» в результате не получается. В этом смысле пример господина Белковского – достаточно удачный пример формирования, скажем так, предсказуемой обратной связи.

Иное дело – что мы сталкиваемся ситуацией, когда возникает некоторое противоречие. Поскольку те же самые люди из окружения Собчак говорят о том, что кампания их будет преимущественно медийной, и здесь той самой коммуникации, о которой мы говорили, в общем-то, достаточно. И, по большому счету, нужны, как мне кажется, несколько иного рода операторы, поскольку медийная вербальность и, что называется, вербальность оффлайн, вербальность встреч, представлены инаково.

Ксения Собчак в МГУ / YouTube.com

Непонятно, насколько в этой части работы господин Белковский может быть полезным. Потому что, конечно же, главная история сегодняшней кампании, как мне представляется, это проблематика упаковок.

Российский политтехнологический рынок достаточно мастеровит – на нем можно найти специалистов самого широкого профиля, которые понимают многие вещи достаточно широко и подробно. Да, наверно, их немного. Но с десяток таких людей наберется. А десяток – это более чем достаточно. Так что ключевой проблемой является проблема упаковки месседжа в носитель. Это работа с YouTube, Telegram, Viber, Instagram, работа в других социальных сетях. И надо понимать, что то, что хорошо на одном ресурсе, плохо на другом.

Мастеровитые, правильно мыслящие технологи сегодня это понимают. Я очень сомневаюсь, что это понимает господин Белковский. А раз так – то, вероятно, те функции, которые он будет исполнять, будут в известном смысле немножечко внешни и поверхностны. Или они будут внешни и поверхностны до того момента, пока не надо будет включать собственно электоральные задачи. И в этой связи его нынешнее место представляется мне совершенно особенным. Особенным не в смысле уникальности – а в смысле специфичности. И его условная «главность» должна быть поделена как минимум на два, а то и на какое-то большее число.

Ну, и есть, наконец, третья история – та, которую мы указали первой и которая, наверное, по значимости и есть первая. Это история о том, что такое политический консультант в нынешних российских условиях. Это очень большая и довольно печальная повесть, поскольку обстоятельства, в которых предполагается действовать политконсультантам в России сейчас, весьма и весьма своеобразны. И обстоятельства эти требуют от этих людей совершенно особых навыков – которые не кажутся такими уж важными на первый взгляд. Это, прежде всего, – умение коммуницировать внутри заданных систем и векторов; а затем – умение обеспечивать должную меру контакта кандидата с теми самыми избирательными стратами, о которых мы уже говорили.

Станислав Белковский / facebook.com/alesia.batsman

Ключевой же тут является способность к выстраиванию личной, персональной коммуникации, причем коммуникации не столько медийной, сколько коммуникации встреч. И в этой связи, как мне кажется, намечается очень серьезный дисбаланс между перспективным рынком опосредованных коммуникаций через социальные сети и мессенджеры, о которых мы уже говорили, и весьма архаичным и неверно выстроенным рынком ивентов, публичных встреч. И тут, как мне кажется, любой кандидат, который обладает хоть каким-то ресурсом, позволяющим ему встречаться с людьми, вольно или невольно сталкивается с ситуацией, когда он испытывает очень серьезный дефицит в предоставлении квалифицированных решений в этой области.

Ксения Анатольевна, безусловно, едва ли будет выстраивать подобного рода кампанию – а точнее говоря, едва ли ей будет позволено выстроить кампанию подобного рода (в том числе и ее собственным окружением). О том, насколько это правильно, я сегодня не готов разговаривать. Но важно это в том смысле, что господин Белковский тут ей точно не помощник. Однако значит ли это, что кампания Ксении Анатольевны будет выстроена по лекалам вчерашнего дня (как мы уже имели возможность говорить раньше, когда обсуждали саму проблематику ее выдвижения), или же мы будем иметь дело с каким-то принципиально иным технологическим подходом, при котором, предположим, будут два технолога – один по смыслам, другой – по информационной «движухе»? Ну, наверно.

Это покажется будущее. В любом случае, будет интересно понаблюдать и убедиться в справедливости или несправедливости тех умозаключений, которыми мы сегодня с вами поделились», – сказал Андрей Щербаков.