Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 октября 2017, четверг, 17:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обустройство «Ленинградского бульвара» продолжается
Предпринимателям и журналистам представили инновационную инфраструктуру Железногорска
Тюменский историк рассказал, что он думает о «Матильде»
Управление автодорог планирует приобрести два катера на воздушной подушке за 40 млн рублей
Надежда Корнеева: Бразильские дороги — без правил, без агрессии
Новый налог на недвижимость — «свинья» для президента?
В Тюменскую область переедут еще 40 ямальских семей
Дети утонувшего на Ямале вахтовика получат 600 тысяч рублей компенсации
В 2018 году в России введут предоплату за услуги ЖКХ
Первые жертвы гололеда: тюменцы обращаются в травмпункт с ушибами и растяжениями
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
26 октября 2017, 16:16
выборы Ксения Собчак Станислав Белковский
Андрей Щербаков

О Белковском

Станислав Белковский
Станислав Белковский
facebook.com/joshua.raynolds

Политтехнолог Станислав Белковский, учредитель и директор «Института национальной стратегии, назначен главным политконсультантом предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава предвыборного штаба Собчак Игорь Малашенко, сообщает в телеграме главред «Эха» Алексей Венедиктов. 

Напомним, Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года. Она призвала голосовать за ее кандидатуру всех тех, кто хотел бы проголосовать против всех кандидатов. Тем не менее, СМИ уделяют значительное внимание ее избирательной кампании, а пока сосредоточены на вопросах формирования штаба.

О назначении Станислава в штаб Собчак с «Полит.ру» поговорил политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Во всей этой истории я бы выделил три больших аспекта и три разговора. Первый разговор – это разговор о том, кто такой политтехнолог в данных конкретных исторических условиях в России. Это важная история. Второй – кто такой главный политтехнолог в штабе Ксении Анатольевны Собчак в данных конкретных исторических условиях. И третий – это разговор о том, кто такой господин Белковский и что это вообще за кейс.

Начнем с третьего. Мы приблизительно понимаем публичную позицию господина Белковского; мы знаем, как она менялась с годами. И мы понимаем, к какому типу политических консультантов он относится. Условно говоря, это человек «школы Павловского». Может быть, даже не индивидуальной школы; может быть, он обидится на это сравнение. Но мы имеем в виду людей, которые ориентированы на вербальную манипулятивность.

 
Ксения Собчак и Игорь Малашенко / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В этом нет ничего хорошо и ничего плохого – просто есть люди, которые считают, что именно это позволяет им достигать какой-то цели. Иное дело – что целеполагание господина Белковского здесь, как и любое целеполагание, сталкивается с рядом неразрешимых затруднений, преодолеть которые мы не в состоянии.

Мы исходим из того, что господин Белковский, который когда-то был в линейке востребованных политических консультантов, на какой-то момент из этой линейки выпал. И сейчас ему предоставляется возможность каким-то образом снова встроиться в ту часть мейнстрима, которая для него комфортна и важна. Ну, пожелаем ему удачи на этом пути.

Вторая история – это история, связанная с тем, кто такой главный политконсультант в штабе Ксении Анатольевны Собчак. Здесь опять-таки встает вопрос целей. Цель кандидата понятна, настолько понятна, что я даже не считаю нужным о ней рассказывать. Кандидат своим участием в президентских выборах решает совершенно конкретные собственные задачи. Подобных случаев в истории российских выборов, в том числе и президентских выборов последнего времени, было достаточно, и я не вижу никакой необходимости лишний раза заострять на этом внимание.

Тут, конечно, возникает вопрос консолидации электората и работы со стратами. Полагаю, что мы имеем дело все-таки с подходом, что называется, «стратным» – когда социологические панели «считывают» определенные группы населения, которые нужно задействовать; подбирают акторов, с которыми те или иные страты соотносятся, и тем самым мобилизуют их на ту или иную политическую модель.

Раньше было не так – раньше тот же Михаил Дмитриевич Прохоров существовал в контексте избирательной кампании совершенно для других целей. Ну, мы как-то уже имели возможность об этом поговорить, я не буду повторять. В чем задача в этом случае главного политконсультанта штаба Ксении Анатольевны, не то чтобы остается только догадываться, а очень сложно сформулировать.

Потому что – он должен сделать что? Видимо, исходя из ответа, который мы дали на первый вопрос, он должен обеспечить адекватную вербальную коммуникацию с избирателем. И в этой связи господин Белковский, несомненно, подходит: он много лет был автором «Дождя», он – человек, которого знают, к которому прислушиваются. Да, это человек весьма специфической репутации – но и Ксения Анатольевна, при всем уважении к ней, тоже человек весьма специфической репутации.

Так что, может быть, здесь не происходит наращения негативных рейтингов. Это известная история, можно сказать, азбука политтехнологии: негативные рейтинги складываются. Возможно, в этом случае негативные рейтинги находятся более или менее на одном уровне (я не говорю о том, велик ли он) и никакой «ямы» в результате не получается. В этом смысле пример господина Белковского – достаточно удачный пример формирования, скажем так, предсказуемой обратной связи.

Иное дело – что мы сталкиваемся ситуацией, когда возникает некоторое противоречие. Поскольку те же самые люди из окружения Собчак говорят о том, что кампания их будет преимущественно медийной, и здесь той самой коммуникации, о которой мы говорили, в общем-то, достаточно. И, по большому счету, нужны, как мне кажется, несколько иного рода операторы, поскольку медийная вербальность и, что называется, вербальность оффлайн, вербальность встреч, представлены инаково.

 
Ксения Собчак в МГУ / YouTube.com

Непонятно, насколько в этой части работы господин Белковский может быть полезным. Потому что, конечно же, главная история сегодняшней кампании, как мне представляется, это проблематика упаковок.

Российский политтехнологический рынок достаточно мастеровит – на нем можно найти специалистов самого широкого профиля, которые понимают многие вещи достаточно широко и подробно. Да, наверно, их немного. Но с десяток таких людей наберется. А десяток – это более чем достаточно. Так что ключевой проблемой является проблема упаковки месседжа в носитель. Это работа с YouTube, Telegram, Viber, Instagram, работа в других социальных сетях. И надо понимать, что то, что хорошо на одном ресурсе, плохо на другом.

Мастеровитые, правильно мыслящие технологи сегодня это понимают. Я очень сомневаюсь, что это понимает господин Белковский. А раз так – то, вероятно, те функции, которые он будет исполнять, будут в известном смысле немножечко внешни и поверхностны. Или они будут внешни и поверхностны до того момента, пока не надо будет включать собственно электоральные задачи. И в этой связи его нынешнее место представляется мне совершенно особенным. Особенным не в смысле уникальности – а в смысле специфичности. И его условная «главность» должна быть поделена как минимум на два, а то и на какое-то большее число.

Ну, и есть, наконец, третья история – та, которую мы указали первой и которая, наверное, по значимости и есть первая. Это история о том, что такое политический консультант в нынешних российских условиях. Это очень большая и довольно печальная повесть, поскольку обстоятельства, в которых предполагается действовать политконсультантам в России сейчас, весьма и весьма своеобразны. И обстоятельства эти требуют от этих людей совершенно особых навыков – которые не кажутся такими уж важными на первый взгляд. Это, прежде всего, – умение коммуницировать внутри заданных систем и векторов; а затем – умение обеспечивать должную меру контакта кандидата с теми самыми избирательными стратами, о которых мы уже говорили.

 
Станислав Белковский / facebook.com/alesia.batsman

Ключевой же тут является способность к выстраиванию личной, персональной коммуникации, причем коммуникации не столько медийной, сколько коммуникации встреч. И в этой связи, как мне кажется, намечается очень серьезный дисбаланс между перспективным рынком опосредованных коммуникаций через социальные сети и мессенджеры, о которых мы уже говорили, и весьма архаичным и неверно выстроенным рынком ивентов, публичных встреч. И тут, как мне кажется, любой кандидат, который обладает хоть каким-то ресурсом, позволяющим ему встречаться с людьми, вольно или невольно сталкивается с ситуацией, когда он испытывает очень серьезный дефицит в предоставлении квалифицированных решений в этой области.

Ксения Анатольевна, безусловно, едва ли будет выстраивать подобного рода кампанию – а точнее говоря, едва ли ей будет позволено выстроить кампанию подобного рода (в том числе и ее собственным окружением). О том, насколько это правильно, я сегодня не готов разговаривать. Но важно это в том смысле, что господин Белковский тут ей точно не помощник. Однако значит ли это, что кампания Ксении Анатольевны будет выстроена по лекалам вчерашнего дня (как мы уже имели возможность говорить раньше, когда обсуждали саму проблематику ее выдвижения), или же мы будем иметь дело с каким-то принципиально иным технологическим подходом, при котором, предположим, будут два технолога – один по смыслам, другой – по информационной «движухе»? Ну, наверно.

Это покажется будущее. В любом случае, будет интересно понаблюдать и убедиться в справедливости или несправедливости тех умозаключений, которыми мы сегодня с вами поделились», – сказал Андрей Щербаков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Здание СКР в Москве
СК подтвердил задержание директора РАМТ по делу «Седьмой студии»
Знамя Росгвардии
Задержан командир расстрелявшего сослуживцев росгвардейца
Татьяна Фельгенгауэр
СКР назвал главную версию нападения на Фельгенгауэр
Telegram
Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ
Боевики Исламского Государства
В США назвали Россию крупнейшим «экспортером» бойцов в ИГ
17:20 У берегов Норвегии разбился российский вертолет
17:12 Объявлены финалисты «Русского Букера»
17:04 Кабмин ограничит высоту частных домов для защиты дольщиков
16:56 Путин призвал обезопасить рунет
16:28 Столтенберг назвал Украину главной причиной проблем между НАТО и Россией

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Василий Верещагин
Василий Васильевич Верещагин
26 октября 1842 года родился художник Василий Верещагин.
16:11 Собчак возглавила рейтинг недоверия «Левада-центра»
15:49 СК подтвердил задержание директора РАМТ по делу «Седьмой студии»
15:43 Новый посол США в России назвал способ улучшить двусторонние отношения
15:26 Олимпийскую чемпионку по биатлону отстранили от соревнований из-за допинга
15:17 ФСБ задержала командира расстрелявшего сослуживцев росгвардейца
15:06 Обыски в театре Джигарханяна назвали «рейдерским захватом»
14:49 Путин поблагодарил военных за освобождение 90% Сирии от террористов
14:46 Астрономы сфотографировали скопление галактик в созвездии Печи
14:35 СКР отказался от версии организованного нападения на Фельгенгауэр
14:15 Экс-чиновницу Минкульта не выпустили с допроса по «делу Серебренникова»
14:04 Суд запретил деятельность «Артподготовки» Мальцева в России
13:50 Выход «Матильды» в широкий прокат не убедил Поклонскую прекратить борьбу
13:47 Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%
13:27 Мэр Самары опроверг свою отставку
13:18 Космические войска России испытали маневрирующий спутник-убийцу
12:54 В ГД одобрили блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
12:47 Фельгенгауэр ответила на вопросы следователей в Склифе
12:23 Власти Каталонии решили не поддаваться давлению Мадрида
12:07 Любовь средневековых щеголей к беличьему меху способствовала распространению проказы
12:01 Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ
11:56 Большинству опрошенных россиян пол кандидатов в президенты безразличен
11:46 СКР попросил у Израиля правовой помощи по делу о нападении на Фельгенгауэр
11:36 Россия станет соинвестором строительства «город будущего» в Саудовской Аравии
11:27 В Таиланде началась пятидневная церемония погребения короля Рамы IX‍
11:17 Сигвеи и гироскутеры решили внести в ПДД
11:09 СМИ назвали имена подозреваемых в хищениях в Центре им. Хруничева
11:02 ФРП выделит «Калашникову» 67 млн рублей на новое стрелковое оружие
10:50 В МВД Украины заподозрили Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука
10:35 Хакасия попросила у Медведева и Володина 28,2 млрд рублей
10:25 В Совфеде рассказали о плане создания аэродромной сети на Курилах
10:06 Европейский бизнес предупредил Россию о последствиях закона о VPN
09:59 СМИ узнали главного претендента на роль «оборонного банка»
09:39 Путин поручил проработать плавный отказ от долевого строительства жилья
09:34 Пострадавший от взрыва депутат Рады рассказал о заказчиках покушения
09:18 МИД РФ назвал беспардонными действия США в Совбезе ООН
08:53 Трамп упрекнул Россию во вреде процессу урегулирования по КНДР
08:44 СМИ объяснили суицид топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО вымогательством сокамерника
08:40 В США назвали Россию крупнейшим «экспортером» бойцов в ИГ
08:21 Мединский признал ошибки в своей диссертации
08:16 Пресс-секретарь опровергла слухи о намерении Собчак сменить фамилию
25.10 21:04 Испанский суд подтвердил решение о выдаче США российского хакера
25.10 20:42 Из доходов бюджета исчезли 47 млрд рублей «Роскосмоса»
25.10 20:35 Президент Бразилии госпитализирован
25.10 20:28 Собчак отказалась отвечать на вопрос о встрече с Путиным
25.10 20:22 Адвокат Фельгенгауэр рассказал об изучении следствием версии спланированного нападения
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.