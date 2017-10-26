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26 октября 2017, 19:34
Владимир Путин Генпрокуратура МВД МЧС полиция Следственный комитет ФСБ ФСИН

Церемония предупреждения

В.Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности
В.Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности
kremlin.ru

В Кремле сегодня состоялась торжественная церемония представления назначенных на вышестоящие должности офицеров и присвоения высших воинских званий и классных чинов. В роли «ведущего» на ней традиционно выступил президент РФ Владимир Путин, который использовал мероприятие для того, чтобы через похвалы силовикам в очередной раз рассказать об успехах на ниве борьбы с терроризмом и обозначить другие приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности.

Сирийский перелом

Первым пунктом в этом списке стала победа над террористами в Сирии, о которой – как о фактическом завершении российской кампании в этой стране – недавно рапортовал глава министерства обороны Сергей Шойгу. Впрочем, об окончании войны президент РФ не говорил – он использовал выражение «перелом ситуации».

Путин: «Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90% сирийской территории».

Глава государства особо подчеркнул, что в Сирии российские военные столкнулись не со «слабо организованными бандами», а с «хорошо оснащенными, обученными, щедро профинансированными и мотивированными группировками». Но Минобороны РФ, как следует из слов Путина, только выиграло от силы противника: она дала шанс продемонстрировать «качественно возросшие возможности российских Воздушно-космических сил, нашей армии и флота».

 
Перед началом церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности / kremlin.ru

Вот, например, на днях стало известно, что оборонное ведомство скоро получит на вооружение партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, разработанных с учетом применения таких воздушных машин в Сирии. По всей видимости, испытываться новинки будут также в сирийском небе.

А глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов тем временем предупредил, что за операцией ВКС в Сирии последует спецоперация по ликвидации тех, кто «попытается сбрить бороды, попытаются внедриться в местные органы самоуправления». Иными словами, несмотря на «перелом ситуации» и декларированную министром обороны победу над террористами, уходить из Сирии Россия не намерена – о чем косвенно и напомнил Путин на церемонии, призвав «и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые и перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы».

Террористы и шпионы

Мельком упомянув о состоявшихся в этом году учениях «Запад-2017», не на шутку встревоживших упомянутый в названии маневров Запад, Путин перешел к главной теме – борьбе с терроризмом. Она, по его словам, была и остается приоритетом в сфере обеспечения национальной безопасности.

Президент перечислил основные достижения на этом поле битвы – предотвращение 43 терактов, задержание около 800 бандитов, ликвидация 66 террористических и экстремистских ячеек, а также десятков их участников.

В террористический «тематический блок» президент включил и успехи контрразведки, которая, по его словам, всего за полгода выловила 30 кадровых иностранных агентов и выявила более 200 предполагаемых «продавцов Родины».

Здесь же свою порцию похвал – надо сказать, довольно дежурных на общем фоне – получили сотрудники ФСО (решают «широкий круг специальных задач, занимаясь информационно-аналитической работой и организацией спецсвязи») и Службы специальных объектов, достигшие особых успехов в выполнении «важных функций» в «сфере мобилизационной подготовки органов власти».

Не бороться, а предотвращать

Последняя часть – о полицейских, росгвардейцах, спасателях, следователях и прокурорах – обошлась, если смотреть по стенограмме, практически без похвал (хотя, возможно, это упущение «стенографистов», но ведь вряд ли). По сути дела Путин перечислил задачи, которые стоят перед каждым из ведомств в контексте нынешней ситуации и ее возможного развития. Лейтмотивом стала тема «профилактики» правонарушений, какими бы они ни были.

 
В.Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности / kremlin.ru

Например, прокуратуре поручено обратить особое внимание «на упреждающие меры» – «заранее выявлять и требовать устранения причин и условий», способствующих злоуптреблениям во всех сферах, от гособоронзаказа до образования трудовых прав граждан.

Федеральная служба исполнения наказаний получила наказ способствовать возвращению освобожденных к нормальной жизни. «Строгость приговора не означает жестокость», – напомнил Путин ФСИН.

От МВД президент (и общество, как он сам подчеркнул) ждет «наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроле над миграционными потоками» – но в целях «защиты граждан России, их жизни, здоровья, имущества, прав и законных интересов».

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