Церемония предупреждения

В Кремле сегодня состоялась торжественная церемония представления назначенных на вышестоящие должности офицеров и присвоения высших воинских званий и классных чинов. В роли «ведущего» на ней традиционно выступил президент РФ Владимир Путин, который использовал мероприятие для того, чтобы через похвалы силовикам в очередной раз рассказать об успехах на ниве борьбы с терроризмом и обозначить другие приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности.

Сирийский перелом

Первым пунктом в этом списке стала победа над террористами в Сирии, о которой – как о фактическом завершении российской кампании в этой стране – недавно рапортовал глава министерства обороны Сергей Шойгу. Впрочем, об окончании войны президент РФ не говорил – он использовал выражение «перелом ситуации».

Путин: «Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90% сирийской территории».

Глава государства особо подчеркнул, что в Сирии российские военные столкнулись не со «слабо организованными бандами», а с «хорошо оснащенными, обученными, щедро профинансированными и мотивированными группировками». Но Минобороны РФ, как следует из слов Путина, только выиграло от силы противника: она дала шанс продемонстрировать «качественно возросшие возможности российских Воздушно-космических сил, нашей армии и флота».

Перед началом церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности / kremlin.ru

Вот, например, на днях стало известно, что оборонное ведомство скоро получит на вооружение партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, разработанных с учетом применения таких воздушных машин в Сирии. По всей видимости, испытываться новинки будут также в сирийском небе.

А глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов тем временем предупредил, что за операцией ВКС в Сирии последует спецоперация по ликвидации тех, кто «попытается сбрить бороды, попытаются внедриться в местные органы самоуправления». Иными словами, несмотря на «перелом ситуации» и декларированную министром обороны победу над террористами, уходить из Сирии Россия не намерена – о чем косвенно и напомнил Путин на церемонии, призвав «и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые и перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы».

Террористы и шпионы

Мельком упомянув о состоявшихся в этом году учениях «Запад-2017», не на шутку встревоживших упомянутый в названии маневров Запад, Путин перешел к главной теме – борьбе с терроризмом. Она, по его словам, была и остается приоритетом в сфере обеспечения национальной безопасности.

Президент перечислил основные достижения на этом поле битвы – предотвращение 43 терактов, задержание около 800 бандитов, ликвидация 66 террористических и экстремистских ячеек, а также десятков их участников.

В террористический «тематический блок» президент включил и успехи контрразведки, которая, по его словам, всего за полгода выловила 30 кадровых иностранных агентов и выявила более 200 предполагаемых «продавцов Родины».

Здесь же свою порцию похвал – надо сказать, довольно дежурных на общем фоне – получили сотрудники ФСО (решают «широкий круг специальных задач, занимаясь информационно-аналитической работой и организацией спецсвязи») и Службы специальных объектов, достигшие особых успехов в выполнении «важных функций» в «сфере мобилизационной подготовки органов власти».

Не бороться, а предотвращать

Последняя часть – о полицейских, росгвардейцах, спасателях, следователях и прокурорах – обошлась, если смотреть по стенограмме, практически без похвал (хотя, возможно, это упущение «стенографистов», но ведь вряд ли). По сути дела Путин перечислил задачи, которые стоят перед каждым из ведомств в контексте нынешней ситуации и ее возможного развития. Лейтмотивом стала тема «профилактики» правонарушений, какими бы они ни были.

В.Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности / kremlin.ru

Например, прокуратуре поручено обратить особое внимание «на упреждающие меры» – «заранее выявлять и требовать устранения причин и условий», способствующих злоуптреблениям во всех сферах, от гособоронзаказа до образования трудовых прав граждан.

Федеральная служба исполнения наказаний получила наказ способствовать возвращению освобожденных к нормальной жизни. «Строгость приговора не означает жестокость», – напомнил Путин ФСИН.

От МВД президент (и общество, как он сам подчеркнул) ждет «наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроле над миграционными потоками» – но в целях «защиты граждан России, их жизни, здоровья, имущества, прав и законных интересов».