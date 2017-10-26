Заголовки утра. 26 октября

«Коммерсант» выяснил, что правительство готово снизить налог на добычу полезных ископаемых для совместных добычных проектов «Газпрома» и иностранцев. В первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV. Об этом можно прочитать в статье «Страшно далеки они от налога».

В материале «Россия граничит с Богом» говорится о встрече Владимира Путина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Железным дорогам возвращают вагоны». Реформа ОАО РЖД может откатиться назад.

РБК в материале «Как доктор Мединский защищал диссертацию от нападок. Комикс из жизни ВАК» публикуется фрагмент стенограммы заседания президиума ВАК с участием министра Владимира Мединского, филолога Ивана Бабицкого и председателя комиссии Владимира Филиппова, которая оказалась в распоряжении издания.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с ЦБ подготовить план мероприятий по поэтапному замещению долевого строительства проектным финансированием. Такой переход означает, что продаваться на рынке будут только готовые квартиры. Об этом в материале «Газеты.ru» «Дольщиков уберут, с ценой обманут».

«Ни Крым, ни Россия не нарушали Будапештский меморандум». Почему в Кремле охарактеризовали слова Собчак о Крыме как «неправильные».

«Известия» в материале «Мир, труд, Мао» рассуждают о том, куда пойдет Китай после съезда Компартии.

Битва за Киркук: пока Дональд Трамп буянит, Иран перекраивает арабский мир (Battle for Kirkuk: As Donald Trump blusters, Iran is reshaping the Arab world). Иракские союзники США в лице шиитов и курдов обратились друг против друга на самых подступах к победе над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).



Бойкотирование Катара бьет по инициаторам (The boycott of Qatar is hurting its enforcers). Если Саудовская Аравия и ОАЭ не будут торговать с Катаром, то этим займется Иран.



Каталонские сепаратисты намекнули на возможность отступления (Catalan Separatists Hint at Retreat). Каталонские сепаратистские лидеры рассмотрят вопрос об отказе от требования независимости.



Сокращение денежных вливаний в еврозону - это замысловатая задача (Euro-Zone Tapering Is a Delicate Task). Ожидается, что в четверг Европейский центробанк объявит об изменениях в своей программе по денежным вливаниям. Одной из возможных реакций на это может стать падение курса евро.



Авиакомпании предупредили пассажиров, направляющихся в США, о дополнительных проверках (Airlines Warn U.S.-Bound Passengers of Additional Screening). Пассажиров, направляющихся в США, могут заставить проходить перед посадкой в самолет дополнительные собеседования в соответствии с требованиями Вашингтона, введенными как часть программы по предотвращению терактов.



Кампания Клинтон и DNC помогали финансировать досье о связях Трампа с Россией (Clinton Campaign, DNC Helped Fund Trump-Russia Dossier). Кампания Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии США (DNC) были в числе тех, кто платил фирме, проводившей расследование, результатом которого стало сомнительное досье о связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.